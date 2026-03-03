- Прирост
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Всего трейдов:
812
Прибыльных трейдов:
501 (61.69%)
Убыточных трейдов:
311 (38.30%)
Лучший трейд:
215.66 USD
Худший трейд:
-113.66 USD
Общая прибыль:
11 010.38 USD (894 796 pips)
Общий убыток:
-8 182.31 USD (667 056 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (1 341.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 341.31 USD (40)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
18.53%
Макс. загрузка депозита:
6.04%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.23
Длинных трейдов:
325 (40.02%)
Коротких трейдов:
487 (59.98%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
3.48 USD
Средняя прибыль:
21.98 USD
Средний убыток:
-26.31 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-1 024.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 024.59 USD (26)
Прирост в месяц:
5.52%
Годовой прогноз:
66.97%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
582.93 USD
Максимальная:
1 269.01 USD (20.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.46% (1 268.89 USD)
По эквити:
3.95% (416.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|812
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|228K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +215.66 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 40
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +1 341.31 USD
Макс. убыток в серии: -1 024.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
41 USD в месяц
29%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
28
98%
812
61%
19%
1.34
3.48
USD
USD
11%
1:500