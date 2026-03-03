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Сигналы / MetaTrader 5 / XAUUSD EA Portfolio
Kai Fung Leung

XAUUSD EA Portfolio

Kai Fung Leung
Kai Fung Leung

Kai Fung Leung

5 (1)
6 сигналов 1 тема 4 комментария
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 41 USD в месяц
прирост с 2026 29%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
812
Прибыльных трейдов:
501 (61.69%)
Убыточных трейдов:
311 (38.30%)
Лучший трейд:
215.66 USD
Худший трейд:
-113.66 USD
Общая прибыль:
11 010.38 USD (894 796 pips)
Общий убыток:
-8 182.31 USD (667 056 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (1 341.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 341.31 USD (40)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
18.53%
Макс. загрузка депозита:
6.04%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.23
Длинных трейдов:
325 (40.02%)
Коротких трейдов:
487 (59.98%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
3.48 USD
Средняя прибыль:
21.98 USD
Средний убыток:
-26.31 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-1 024.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 024.59 USD (26)
Прирост в месяц:
5.52%
Годовой прогноз:
66.97%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
582.93 USD
Максимальная:
1 269.01 USD (20.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.46% (1 268.89 USD)
По эквити:
3.95% (416.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 812
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 228K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +215.66 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 40
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +1 341.31 USD
Макс. убыток в серии: -1 024.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
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Нет отзывов
2026.08.05 12:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.30 06:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.21 07:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 16:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.07 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 13:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 09:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.10 20:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.10 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.09 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 16:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 15:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.03 12:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.27 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.25 11:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAUUSD EA Portfolio
41 USD в месяц
29%
0
0
USD
13K
USD
28
98%
812
61%
19%
1.34
3.48
USD
11%
1:500
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