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Kai Fung Leung

XAUUSD EA Portfolio

Kai Fung Leung
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交易:
812
盈利交易:
501 (61.69%)
亏损交易:
311 (38.30%)
最好交易:
215.66 USD
最差交易:
-113.66 USD
毛利:
11 010.38 USD (894 796 pips)
毛利亏损:
-8 182.31 USD (667 056 pips)
最大连续赢利:
40 (1 341.31 USD)
最大连续盈利:
1 341.31 USD (40)
夏普比率:
0.09
交易活动:
18.53%
最大入金加载:
6.04%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.23
长期交易:
325 (40.02%)
短期交易:
487 (59.98%)
利润因子:
1.35
预期回报:
3.48 USD
平均利润:
21.98 USD
平均损失:
-26.31 USD
最大连续失误:
26 (-1 024.59 USD)
最大连续亏损:
-1 024.59 USD (26)
每月增长:
5.52%
年度预测:
66.97%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
582.93 USD
最大值:
1 269.01 USD (20.90%)
相对跌幅:
结余:
11.46% (1 268.89 USD)
净值:
3.95% (416.01 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 812
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 228K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +215.66 USD
最差交易: -114 USD
最大连续赢利: 40
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +1 341.31 USD
最大连续亏损: -1 024.59 USD

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RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Xellion-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
RoboForex-ECN
3.75 × 24
VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
TickmillUK-Live
10.88 × 85
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
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2026.08.05 12:56
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2026.07.30 06:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.21 07:18
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2026.07.16 16:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 14:43
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2026.07.07 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.07 08:43
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2026.06.24 14:32
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2026.06.24 13:32
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2026.06.18 17:26
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2026.06.17 17:10
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2026.06.17 09:11
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2026.06.10 20:27
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2026.06.10 16:25
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2026.06.09 17:09
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2026.06.05 16:01
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2026.06.05 15:01
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2026.06.03 12:29
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2026.05.27 13:08
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2026.05.25 11:52
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每月41 USD
29%
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0
USD
13K
USD
28
98%
812
61%
19%
1.34
3.48
USD
11%
1:500
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