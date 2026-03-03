- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
812
盈利交易:
501 (61.69%)
亏损交易:
311 (38.30%)
最好交易:
215.66 USD
最差交易:
-113.66 USD
毛利:
11 010.38 USD (894 796 pips)
毛利亏损:
-8 182.31 USD (667 056 pips)
最大连续赢利:
40 (1 341.31 USD)
最大连续盈利:
1 341.31 USD (40)
夏普比率:
0.09
交易活动:
18.53%
最大入金加载:
6.04%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.23
长期交易:
325 (40.02%)
短期交易:
487 (59.98%)
利润因子:
1.35
预期回报:
3.48 USD
平均利润:
21.98 USD
平均损失:
-26.31 USD
最大连续失误:
26 (-1 024.59 USD)
最大连续亏损:
-1 024.59 USD (26)
每月增长:
5.52%
年度预测:
66.97%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
582.93 USD
最大值:
1 269.01 USD (20.90%)
相对跌幅:
结余:
11.46% (1 268.89 USD)
净值:
3.95% (416.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|812
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|228K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +215.66 USD
最差交易: -114 USD
最大连续赢利: 40
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +1 341.31 USD
最大连续亏损: -1 024.59 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月41 USD
29%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
28
98%
812
61%
19%
1.34
3.48
USD
USD
11%
1:500