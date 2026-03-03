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Сигналы / MetaTrader 5 / Breakout EA Portfolio
Kai Fung Leung

Breakout EA Portfolio

Kai Fung Leung
Kai Fung Leung

Kai Fung Leung

5 (1)
6 сигналов 1 тема 4 комментария
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 23%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 922
Прибыльных трейдов:
2 290 (58.38%)
Убыточных трейдов:
1 632 (41.61%)
Лучший трейд:
204.84 USD
Худший трейд:
-347.36 USD
Общая прибыль:
31 488.88 USD (42 365 245 pips)
Общий убыток:
-29 262.79 USD (42 244 437 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (324.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 041.14 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
97.22%
Макс. загрузка депозита:
4.92%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
1 964 (50.08%)
Коротких трейдов:
1 958 (49.92%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.57 USD
Средняя прибыль:
13.75 USD
Средний убыток:
-17.93 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-483.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-483.18 USD (24)
Прирост в месяц:
0.12%
Годовой прогноз:
1.42%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
615.08 USD
Максимальная:
2 623.67 USD (34.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.62% (2 618.82 USD)
По эквити:
3.90% (451.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 2132
XAUUSD 755
USTEC 321
US500 275
US30 136
GBPAUD 57
EURAUD 41
EURUSD 37
AUDCAD 34
USDJPY 31
GBPUSD 28
AUDUSD 24
EURNZD 13
CHFJPY 10
USDCAD 8
GBPJPY 6
EURJPY 6
NZDUSD 6
AUDJPY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -110
XAUUSD 2.8K
USTEC 11
US500 -305
US30 -405
GBPAUD 66
EURAUD 190
EURUSD 202
AUDCAD 34
USDJPY 60
GBPUSD -60
AUDUSD 32
EURNZD -64
CHFJPY -109
USDCAD 64
GBPJPY -20
EURJPY -106
NZDUSD 34
AUDJPY -59
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 243K
XAUUSD 270K
USTEC 61K
US500 -51K
US30 -389K
GBPAUD 1.9K
EURAUD 1.8K
EURUSD 9.9K
AUDCAD 832
USDJPY 6.8K
GBPUSD -5.1K
AUDUSD -624
EURNZD -5.1K
CHFJPY -11K
USDCAD 2.4K
GBPJPY -2.6K
EURJPY -7.3K
NZDUSD 593
AUDJPY -4.8K
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +204.84 USD
Худший трейд: -347 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +324.20 USD
Макс. убыток в серии: -483.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Exness-MT5Real39
0.25 × 4
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.88 × 8
CapitalPointTrading-MT5-4
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
1.74 × 189
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
Top1Group-Live
5.40 × 10
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsEU-MT5-5
10.55 × 313
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 131
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.27 × 250
еще 4...
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Нет отзывов
2026.04.06 14:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.26 22:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.26 18:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.25 13:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.19 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.08 22:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.04 09:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.03 12:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.03 12:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Breakout EA Portfolio
40 USD в месяц
23%
0
0
USD
12K
USD
29
98%
3 922
58%
97%
1.07
0.57
USD
21%
1:500
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