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Всего трейдов:
3 922
Прибыльных трейдов:
2 290 (58.38%)
Убыточных трейдов:
1 632 (41.61%)
Лучший трейд:
204.84 USD
Худший трейд:
-347.36 USD
Общая прибыль:
31 488.88 USD (42 365 245 pips)
Общий убыток:
-29 262.79 USD (42 244 437 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (324.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 041.14 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
97.22%
Макс. загрузка депозита:
4.92%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
1 964 (50.08%)
Коротких трейдов:
1 958 (49.92%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.57 USD
Средняя прибыль:
13.75 USD
Средний убыток:
-17.93 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-483.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-483.18 USD (24)
Прирост в месяц:
0.12%
Годовой прогноз:
1.42%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
615.08 USD
Максимальная:
2 623.67 USD (34.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.62% (2 618.82 USD)
По эквити:
3.90% (451.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2132
|XAUUSD
|755
|USTEC
|321
|US500
|275
|US30
|136
|GBPAUD
|57
|EURAUD
|41
|EURUSD
|37
|AUDCAD
|34
|USDJPY
|31
|GBPUSD
|28
|AUDUSD
|24
|EURNZD
|13
|CHFJPY
|10
|USDCAD
|8
|GBPJPY
|6
|EURJPY
|6
|NZDUSD
|6
|AUDJPY
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-110
|XAUUSD
|2.8K
|USTEC
|11
|US500
|-305
|US30
|-405
|GBPAUD
|66
|EURAUD
|190
|EURUSD
|202
|AUDCAD
|34
|USDJPY
|60
|GBPUSD
|-60
|AUDUSD
|32
|EURNZD
|-64
|CHFJPY
|-109
|USDCAD
|64
|GBPJPY
|-20
|EURJPY
|-106
|NZDUSD
|34
|AUDJPY
|-59
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|243K
|XAUUSD
|270K
|USTEC
|61K
|US500
|-51K
|US30
|-389K
|GBPAUD
|1.9K
|EURAUD
|1.8K
|EURUSD
|9.9K
|AUDCAD
|832
|USDJPY
|6.8K
|GBPUSD
|-5.1K
|AUDUSD
|-624
|EURNZD
|-5.1K
|CHFJPY
|-11K
|USDCAD
|2.4K
|GBPJPY
|-2.6K
|EURJPY
|-7.3K
|NZDUSD
|593
|AUDJPY
|-4.8K
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +204.84 USD
Худший трейд: -347 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +324.20 USD
Макс. убыток в серии: -483.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Exness-MT5Real39
|0.25 × 4
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.88 × 8
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.74 × 189
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-5
|10.55 × 313
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
23%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
29
98%
3 922
58%
97%
1.07
0.57
USD
USD
21%
1:500