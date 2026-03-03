- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 922
盈利交易:
2 290 (58.38%)
亏损交易:
1 632 (41.61%)
最好交易:
204.84 USD
最差交易:
-347.36 USD
毛利:
31 488.88 USD (42 365 245 pips)
毛利亏损:
-29 262.79 USD (42 244 437 pips)
最大连续赢利:
29 (324.20 USD)
最大连续盈利:
1 041.14 USD (12)
夏普比率:
0.03
交易活动:
97.22%
最大入金加载:
4.92%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.85
长期交易:
1 964 (50.08%)
短期交易:
1 958 (49.92%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.57 USD
平均利润:
13.75 USD
平均损失:
-17.93 USD
最大连续失误:
24 (-483.18 USD)
最大连续亏损:
-483.18 USD (24)
每月增长:
0.12%
年度预测:
1.42%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
615.08 USD
最大值:
2 623.67 USD (34.09%)
相对跌幅:
结余:
20.62% (2 618.82 USD)
净值:
3.90% (451.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2132
|XAUUSD
|755
|USTEC
|321
|US500
|275
|US30
|136
|GBPAUD
|57
|EURAUD
|41
|EURUSD
|37
|AUDCAD
|34
|USDJPY
|31
|GBPUSD
|28
|AUDUSD
|24
|EURNZD
|13
|CHFJPY
|10
|USDCAD
|8
|GBPJPY
|6
|EURJPY
|6
|NZDUSD
|6
|AUDJPY
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-110
|XAUUSD
|2.8K
|USTEC
|11
|US500
|-305
|US30
|-405
|GBPAUD
|66
|EURAUD
|190
|EURUSD
|202
|AUDCAD
|34
|USDJPY
|60
|GBPUSD
|-60
|AUDUSD
|32
|EURNZD
|-64
|CHFJPY
|-109
|USDCAD
|64
|GBPJPY
|-20
|EURJPY
|-106
|NZDUSD
|34
|AUDJPY
|-59
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|243K
|XAUUSD
|270K
|USTEC
|61K
|US500
|-51K
|US30
|-389K
|GBPAUD
|1.9K
|EURAUD
|1.8K
|EURUSD
|9.9K
|AUDCAD
|832
|USDJPY
|6.8K
|GBPUSD
|-5.1K
|AUDUSD
|-624
|EURNZD
|-5.1K
|CHFJPY
|-11K
|USDCAD
|2.4K
|GBPJPY
|-2.6K
|EURJPY
|-7.3K
|NZDUSD
|593
|AUDJPY
|-4.8K
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +204.84 USD
最差交易: -347 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +324.20 USD
最大连续亏损: -483.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Exness-MT5Real39
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.88 × 8
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.74 × 189
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
Top1Group-Live
|5.30 × 10
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-5
|10.55 × 313
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 137
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
23%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
29
98%
3 922
58%
97%
1.07
0.57
USD
USD
21%
1:500