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Kai Fung Leung

Breakout EA Portfolio

Kai Fung Leung
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5 (1)
6 信号 1 主题 4 评论
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交易:
3 922
盈利交易:
2 290 (58.38%)
亏损交易:
1 632 (41.61%)
最好交易:
204.84 USD
最差交易:
-347.36 USD
毛利:
31 488.88 USD (42 365 245 pips)
毛利亏损:
-29 262.79 USD (42 244 437 pips)
最大连续赢利:
29 (324.20 USD)
最大连续盈利:
1 041.14 USD (12)
夏普比率:
0.03
交易活动:
97.22%
最大入金加载:
4.92%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.85
长期交易:
1 964 (50.08%)
短期交易:
1 958 (49.92%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.57 USD
平均利润:
13.75 USD
平均损失:
-17.93 USD
最大连续失误:
24 (-483.18 USD)
最大连续亏损:
-483.18 USD (24)
每月增长:
0.12%
年度预测:
1.42%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
615.08 USD
最大值:
2 623.67 USD (34.09%)
相对跌幅:
结余:
20.62% (2 618.82 USD)
净值:
3.90% (451.12 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 2132
XAUUSD 755
USTEC 321
US500 275
US30 136
GBPAUD 57
EURAUD 41
EURUSD 37
AUDCAD 34
USDJPY 31
GBPUSD 28
AUDUSD 24
EURNZD 13
CHFJPY 10
USDCAD 8
GBPJPY 6
EURJPY 6
NZDUSD 6
AUDJPY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -110
XAUUSD 2.8K
USTEC 11
US500 -305
US30 -405
GBPAUD 66
EURAUD 190
EURUSD 202
AUDCAD 34
USDJPY 60
GBPUSD -60
AUDUSD 32
EURNZD -64
CHFJPY -109
USDCAD 64
GBPJPY -20
EURJPY -106
NZDUSD 34
AUDJPY -59
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 243K
XAUUSD 270K
USTEC 61K
US500 -51K
US30 -389K
GBPAUD 1.9K
EURAUD 1.8K
EURUSD 9.9K
AUDCAD 832
USDJPY 6.8K
GBPUSD -5.1K
AUDUSD -624
EURNZD -5.1K
CHFJPY -11K
USDCAD 2.4K
GBPJPY -2.6K
EURJPY -7.3K
NZDUSD 593
AUDJPY -4.8K
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
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最好交易: +204.84 USD
最差交易: -347 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +324.20 USD
最大连续亏损: -483.18 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Xellion-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Exness-MT5Real39
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.88 × 8
CapitalPointTrading-MT5-4
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
1.74 × 189
FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
RoboForex-ECN
3.75 × 24
Top1Group-Live
5.30 × 10
VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsEU-MT5-5
10.55 × 313
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 137
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.27 × 250
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2026.04.06 14:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.26 22:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.26 18:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.25 13:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.19 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.08 22:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.04 09:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.03 12:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.03 12:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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交易
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杠杆
Breakout EA Portfolio
每月40 USD
23%
0
0
USD
12K
USD
29
98%
3 922
58%
97%
1.07
0.57
USD
21%
1:500
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