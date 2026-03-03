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Сигналы / MetaTrader 5 / I388 How far up to you
Guan Xi Liang

I388 How far up to you

Guan Xi Liang
Guan Xi Liang

Guan Xi Liang

0 отзывов
Надежность
185 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 1%
ICMarketsSC-MT5-6
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 504
Прибыльных трейдов:
1 203 (79.98%)
Убыточных трейдов:
301 (20.01%)
Лучший трейд:
354.49 CHF
Худший трейд:
-740.46 CHF
Общая прибыль:
12 679.93 CHF (290 733 pips)
Общий убыток:
-12 389.15 CHF (264 426 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (60.23 CHF)
Макс. прибыль в серии:
577.22 CHF (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
2.58%
Макс. загрузка депозита:
9.61%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.06
Длинных трейдов:
628 (41.76%)
Коротких трейдов:
876 (58.24%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.19 CHF
Средняя прибыль:
10.54 CHF
Средний убыток:
-41.16 CHF
Макс. серия проигрышей:
12 (-4 678.05 CHF)
Макс. убыток в серии:
-4 678.05 CHF (12)
Прирост в месяц:
4.96%
Годовой прогноз:
60.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
760.40 CHF
Максимальная:
4 701.41 CHF (86.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.16% (4 701.66 CHF)
По эквити:
8.30% (101.52 CHF)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 434
NZDCAD 267
AUDNZD 228
XAUUSD 153
GBPAUD 103
EURCAD 93
EURGBP 72
EURAUD 57
GBPCHF 44
EURCHF 37
AUDUSD 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD -59
NZDCAD -158
AUDNZD 379
XAUUSD -86
GBPAUD 211
EURCAD -81
EURGBP -34
EURAUD 28
GBPCHF 49
EURCHF -12
AUDUSD 63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 21K
NZDCAD 9.5K
AUDNZD -1.5K
XAUUSD -12K
GBPAUD 5.6K
EURCAD -707
EURGBP 203
EURAUD 1.5K
GBPCHF 1.3K
EURCHF 232
AUDUSD 942
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +354.49 CHF
Худший трейд: -740 CHF
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +60.23 CHF
Макс. убыток в серии: -4 678.05 CHF

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.92 × 12
ICMarketsSC-MT5-6
3.75 × 8
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
еще 2...
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多远？看你啦
Нет отзывов
2026.08.11 01:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1294 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 12:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1288 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 06:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.05 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.05 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 05:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.06 09:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.24 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.05 14:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.04 20:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.27 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.24 08:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.04 16:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.04 14:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.28 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.21 10:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
I388 How far up to you
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
1.2K
CHF
185
100%
1 504
79%
3%
1.02
0.19
CHF
73%
1:300
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