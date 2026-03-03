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Всего трейдов:
1 504
Прибыльных трейдов:
1 203 (79.98%)
Убыточных трейдов:
301 (20.01%)
Лучший трейд:
354.49 CHF
Худший трейд:
-740.46 CHF
Общая прибыль:
12 679.93 CHF (290 733 pips)
Общий убыток:
-12 389.15 CHF (264 426 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (60.23 CHF)
Макс. прибыль в серии:
577.22 CHF (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
2.58%
Макс. загрузка депозита:
9.61%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.06
Длинных трейдов:
628 (41.76%)
Коротких трейдов:
876 (58.24%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.19 CHF
Средняя прибыль:
10.54 CHF
Средний убыток:
-41.16 CHF
Макс. серия проигрышей:
12 (-4 678.05 CHF)
Макс. убыток в серии:
-4 678.05 CHF (12)
Прирост в месяц:
4.96%
Годовой прогноз:
60.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
760.40 CHF
Максимальная:
4 701.41 CHF (86.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.16% (4 701.66 CHF)
По эквити:
8.30% (101.52 CHF)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|434
|NZDCAD
|267
|AUDNZD
|228
|XAUUSD
|153
|GBPAUD
|103
|EURCAD
|93
|EURGBP
|72
|EURAUD
|57
|GBPCHF
|44
|EURCHF
|37
|AUDUSD
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|-59
|NZDCAD
|-158
|AUDNZD
|379
|XAUUSD
|-86
|GBPAUD
|211
|EURCAD
|-81
|EURGBP
|-34
|EURAUD
|28
|GBPCHF
|49
|EURCHF
|-12
|AUDUSD
|63
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|21K
|NZDCAD
|9.5K
|AUDNZD
|-1.5K
|XAUUSD
|-12K
|GBPAUD
|5.6K
|EURCAD
|-707
|EURGBP
|203
|EURAUD
|1.5K
|GBPCHF
|1.3K
|EURCHF
|232
|AUDUSD
|942
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +354.49 CHF
Худший трейд: -740 CHF
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +60.23 CHF
Макс. убыток в серии: -4 678.05 CHF
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.75 × 8
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
1.2K
CHF
CHF
185
100%
1 504
79%
3%
1.02
0.19
CHF
CHF
73%
1:300