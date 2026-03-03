- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 504
盈利交易:
1 203 (79.98%)
亏损交易:
301 (20.01%)
最好交易:
354.49 CHF
最差交易:
-740.46 CHF
毛利:
12 679.93 CHF (290 733 pips)
毛利亏损:
-12 389.15 CHF (264 426 pips)
最大连续赢利:
28 (60.23 CHF)
最大连续盈利:
577.22 CHF (2)
夏普比率:
0.03
交易活动:
2.58%
最大入金加载:
9.61%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.06
长期交易:
628 (41.76%)
短期交易:
876 (58.24%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.19 CHF
平均利润:
10.54 CHF
平均损失:
-41.16 CHF
最大连续失误:
12 (-4 678.05 CHF)
最大连续亏损:
-4 678.05 CHF (12)
每月增长:
4.96%
年度预测:
60.20%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
760.40 CHF
最大值:
4 701.41 CHF (86.01%)
相对跌幅:
结余:
73.16% (4 701.66 CHF)
净值:
8.30% (101.52 CHF)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|434
|NZDCAD
|267
|AUDNZD
|228
|XAUUSD
|153
|GBPAUD
|103
|EURCAD
|93
|EURGBP
|72
|EURAUD
|57
|GBPCHF
|44
|EURCHF
|37
|AUDUSD
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|-59
|NZDCAD
|-158
|AUDNZD
|379
|XAUUSD
|-86
|GBPAUD
|211
|EURCAD
|-81
|EURGBP
|-34
|EURAUD
|28
|GBPCHF
|49
|EURCHF
|-12
|AUDUSD
|63
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|21K
|NZDCAD
|9.5K
|AUDNZD
|-1.5K
|XAUUSD
|-12K
|GBPAUD
|5.6K
|EURCAD
|-707
|EURGBP
|203
|EURAUD
|1.5K
|GBPCHF
|1.3K
|EURCHF
|232
|AUDUSD
|942
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +354.49 CHF
最差交易: -740 CHF
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +60.23 CHF
最大连续亏损: -4 678.05 CHF
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.75 × 8
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
1.2K
CHF
CHF
185
100%
1 504
79%
3%
1.02
0.19
CHF
CHF
73%
1:300