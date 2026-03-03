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Всего трейдов:
9 810
Прибыльных трейдов:
7 171 (73.09%)
Убыточных трейдов:
2 639 (26.90%)
Лучший трейд:
128.00 USD
Худший трейд:
-182.80 USD
Общая прибыль:
14 737.44 USD (775 194 pips)
Общий убыток:
-13 102.11 USD (751 809 pips)
Макс. серия выигрышей:
114 (131.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
529.95 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
20.01%
Макс. загрузка депозита:
58.84%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.62
Длинных трейдов:
4 166 (42.47%)
Коротких трейдов:
5 644 (57.53%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.17 USD
Средняя прибыль:
2.06 USD
Средний убыток:
-4.96 USD
Макс. серия проигрышей:
42 (-77.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 174.38 USD (21)
Прирост в месяц:
10.12%
Годовой прогноз:
122.74%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
737.02 USD
Максимальная:
2 626.06 USD (54.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.97% (2 626.06 USD)
По эквити:
51.06% (1 230.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|2050
|AUDCAD
|1401
|AUDNZD
|991
|EURUSD
|607
|GBPCAD
|534
|USDCHF
|420
|EURAUD
|401
|GBPAUD
|387
|EURCAD
|383
|USDCAD
|360
|EURCHF
|342
|GBPUSD
|337
|EURJPY
|282
|CHFJPY
|201
|USDJPY
|200
|CADCHF
|190
|GBPCHF
|177
|EURGBP
|169
|XAUUSD
|114
|AUDCHF
|75
|GBPJPY
|67
|AUDUSD
|66
|AUDJPY
|56
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|2.9K
|AUDCAD
|559
|AUDNZD
|-829
|EURUSD
|-312
|GBPCAD
|0
|USDCHF
|70
|EURAUD
|156
|GBPAUD
|132
|EURCAD
|-90
|USDCAD
|147
|EURCHF
|-170
|GBPUSD
|51
|EURJPY
|-105
|CHFJPY
|39
|USDJPY
|-158
|CADCHF
|-228
|GBPCHF
|-53
|EURGBP
|-92
|XAUUSD
|-249
|AUDCHF
|21
|GBPJPY
|-119
|AUDUSD
|-25
|AUDJPY
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|90K
|AUDCAD
|30K
|AUDNZD
|-39K
|EURUSD
|-1.1K
|GBPCAD
|2.1K
|USDCHF
|5.4K
|EURAUD
|6.4K
|GBPAUD
|2.2K
|EURCAD
|-862
|USDCAD
|6.9K
|EURCHF
|-5.6K
|GBPUSD
|3.4K
|EURJPY
|-9K
|CHFJPY
|-1.7K
|USDJPY
|-6.6K
|CADCHF
|-2K
|GBPCHF
|-718
|EURGBP
|-1.8K
|XAUUSD
|-48K
|AUDCHF
|-893
|GBPJPY
|-4.8K
|AUDUSD
|178
|AUDJPY
|-1.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +128.00 USD
Худший трейд: -183 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +131.55 USD
Макс. убыток в серии: -77.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Exness-MT5Real39
|0.25 × 4
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.09 × 64
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-24%
0
0
USD
USD
986
USD
USD
259
99%
9 810
73%
20%
1.12
0.17
USD
USD
78%
1:100