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Сигналы / MetaTrader 5 / I878 Travel depends on you
Guan Xi Liang

I878 Travel depends on you

Guan Xi Liang
Guan Xi Liang

Guan Xi Liang

0 отзывов
259 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2021 -24%
ICMarketsSC-MT5-6
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9 810
Прибыльных трейдов:
7 171 (73.09%)
Убыточных трейдов:
2 639 (26.90%)
Лучший трейд:
128.00 USD
Худший трейд:
-182.80 USD
Общая прибыль:
14 737.44 USD (775 194 pips)
Общий убыток:
-13 102.11 USD (751 809 pips)
Макс. серия выигрышей:
114 (131.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
529.95 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
20.01%
Макс. загрузка депозита:
58.84%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.62
Длинных трейдов:
4 166 (42.47%)
Коротких трейдов:
5 644 (57.53%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.17 USD
Средняя прибыль:
2.06 USD
Средний убыток:
-4.96 USD
Макс. серия проигрышей:
42 (-77.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 174.38 USD (21)
Прирост в месяц:
10.12%
Годовой прогноз:
122.74%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
737.02 USD
Максимальная:
2 626.06 USD (54.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.97% (2 626.06 USD)
По эквити:
51.06% (1 230.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 2050
AUDCAD 1401
AUDNZD 991
EURUSD 607
GBPCAD 534
USDCHF 420
EURAUD 401
GBPAUD 387
EURCAD 383
USDCAD 360
EURCHF 342
GBPUSD 337
EURJPY 282
CHFJPY 201
USDJPY 200
CADCHF 190
GBPCHF 177
EURGBP 169
XAUUSD 114
AUDCHF 75
GBPJPY 67
AUDUSD 66
AUDJPY 56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 2.9K
AUDCAD 559
AUDNZD -829
EURUSD -312
GBPCAD 0
USDCHF 70
EURAUD 156
GBPAUD 132
EURCAD -90
USDCAD 147
EURCHF -170
GBPUSD 51
EURJPY -105
CHFJPY 39
USDJPY -158
CADCHF -228
GBPCHF -53
EURGBP -92
XAUUSD -249
AUDCHF 21
GBPJPY -119
AUDUSD -25
AUDJPY 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 90K
AUDCAD 30K
AUDNZD -39K
EURUSD -1.1K
GBPCAD 2.1K
USDCHF 5.4K
EURAUD 6.4K
GBPAUD 2.2K
EURCAD -862
USDCAD 6.9K
EURCHF -5.6K
GBPUSD 3.4K
EURJPY -9K
CHFJPY -1.7K
USDJPY -6.6K
CADCHF -2K
GBPCHF -718
EURGBP -1.8K
XAUUSD -48K
AUDCHF -893
GBPJPY -4.8K
AUDUSD 178
AUDJPY -1.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +128.00 USD
Худший трейд: -183 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +131.55 USD
Макс. убыток в серии: -77.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Exness-MT5Real39
0.25 × 4
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
1.00 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
ICMarketsSC-MT5-6
3.09 × 64
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
Top1Group-Live
5.40 × 10
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 131
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.27 × 250
еще 4...
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旅游？看你啦
Нет отзывов
2026.08.05 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.09 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.07 06:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.27 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.24 10:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.05 05:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.14 20:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 05:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 22:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.06 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 10:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.18 17:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.06% of days out of 1662 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.18 00:31
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.18 00:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
I878 Travel depends on you
30 USD в месяц
-24%
0
0
USD
986
USD
259
99%
9 810
73%
20%
1.12
0.17
USD
78%
1:100
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