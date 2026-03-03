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Guan Xi Liang

I878 Travel depends on you

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交易:
9 813
盈利交易:
7 172 (73.08%)
亏损交易:
2 641 (26.91%)
最好交易:
128.00 USD
最差交易:
-182.80 USD
毛利:
14 755.54 USD (777 062 pips)
毛利亏损:
-13 127.19 USD (754 316 pips)
最大连续赢利:
114 (131.55 USD)
最大连续盈利:
529.95 USD (8)
夏普比率:
0.02
交易活动:
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最大入金加载:
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最近交易:
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每周交易:
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平均持有时间:
1 一天
采收率:
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长期交易:
4 169 (42.48%)
短期交易:
5 644 (57.52%)
利润因子:
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预期回报:
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平均利润:
2.06 USD
平均损失:
-4.97 USD
最大连续失误:
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最大连续亏损:
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每月增长:
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年度预测:
113.28%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
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最大值:
2 626.06 USD (54.26%)
相对跌幅:
结余:
77.97% (2 626.06 USD)
净值:
51.06% (1 230.03 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 2050
AUDCAD 1401
AUDNZD 991
EURUSD 607
GBPCAD 534
USDCHF 420
EURAUD 401
GBPAUD 387
EURCAD 383
USDCAD 360
EURCHF 342
GBPUSD 337
EURJPY 282
CHFJPY 201
USDJPY 200
CADCHF 190
GBPCHF 177
EURGBP 169
XAUUSD 117
AUDCHF 75
GBPJPY 67
AUDUSD 66
AUDJPY 56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 2.9K
AUDCAD 559
AUDNZD -829
EURUSD -312
GBPCAD 0
USDCHF 70
EURAUD 156
GBPAUD 132
EURCAD -90
USDCAD 147
EURCHF -170
GBPUSD 51
EURJPY -105
CHFJPY 39
USDJPY -158
CADCHF -228
GBPCHF -53
EURGBP -92
XAUUSD -256
AUDCHF 21
GBPJPY -119
AUDUSD -25
AUDJPY 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 90K
AUDCAD 30K
AUDNZD -39K
EURUSD -1.1K
GBPCAD 2.1K
USDCHF 5.4K
EURAUD 6.4K
GBPAUD 2.2K
EURCAD -862
USDCAD 6.9K
EURCHF -5.6K
GBPUSD 3.4K
EURJPY -9K
CHFJPY -1.7K
USDJPY -6.6K
CADCHF -2K
GBPCHF -718
EURGBP -1.8K
XAUUSD -49K
AUDCHF -893
GBPJPY -4.8K
AUDUSD 178
AUDJPY -1.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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最好交易: +128.00 USD
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最大连续赢利: 8
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RoboForex-Pro
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0.14 × 7
Exness-MT5Real39
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CapitalPointTrading-MT5-4
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FPTradingLLC-Live
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RoboForex-ECN
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Top1Group-Live
5.30 × 10
VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
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STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
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12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
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2026.08.05 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.09 16:09
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2026.06.07 06:27
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2026.05.27 11:06
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2026.05.24 10:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.05 05:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.14 20:18
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2026.04.14 05:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 22:55
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2026.04.06 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 10:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.18 17:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.06% of days out of 1662 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.18 00:31
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.18 00:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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USD
259
99%
9 813
73%
20%
1.12
0.17
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