- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9 813
盈利交易:
7 172 (73.08%)
亏损交易:
2 641 (26.91%)
最好交易:
128.00 USD
最差交易:
-182.80 USD
毛利:
14 755.54 USD (777 062 pips)
毛利亏损:
-13 127.19 USD (754 316 pips)
最大连续赢利:
114 (131.55 USD)
最大连续盈利:
529.95 USD (8)
夏普比率:
0.02
交易活动:
20.01%
最大入金加载:
58.84%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.62
长期交易:
4 169 (42.48%)
短期交易:
5 644 (57.52%)
利润因子:
1.12
预期回报:
0.17 USD
平均利润:
2.06 USD
平均损失:
-4.97 USD
最大连续失误:
42 (-77.54 USD)
最大连续亏损:
-1 174.38 USD (21)
每月增长:
9.34%
年度预测:
113.28%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
737.02 USD
最大值:
2 626.06 USD (54.26%)
相对跌幅:
结余:
77.97% (2 626.06 USD)
净值:
51.06% (1 230.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|2050
|AUDCAD
|1401
|AUDNZD
|991
|EURUSD
|607
|GBPCAD
|534
|USDCHF
|420
|EURAUD
|401
|GBPAUD
|387
|EURCAD
|383
|USDCAD
|360
|EURCHF
|342
|GBPUSD
|337
|EURJPY
|282
|CHFJPY
|201
|USDJPY
|200
|CADCHF
|190
|GBPCHF
|177
|EURGBP
|169
|XAUUSD
|117
|AUDCHF
|75
|GBPJPY
|67
|AUDUSD
|66
|AUDJPY
|56
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|2.9K
|AUDCAD
|559
|AUDNZD
|-829
|EURUSD
|-312
|GBPCAD
|0
|USDCHF
|70
|EURAUD
|156
|GBPAUD
|132
|EURCAD
|-90
|USDCAD
|147
|EURCHF
|-170
|GBPUSD
|51
|EURJPY
|-105
|CHFJPY
|39
|USDJPY
|-158
|CADCHF
|-228
|GBPCHF
|-53
|EURGBP
|-92
|XAUUSD
|-256
|AUDCHF
|21
|GBPJPY
|-119
|AUDUSD
|-25
|AUDJPY
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|90K
|AUDCAD
|30K
|AUDNZD
|-39K
|EURUSD
|-1.1K
|GBPCAD
|2.1K
|USDCHF
|5.4K
|EURAUD
|6.4K
|GBPAUD
|2.2K
|EURCAD
|-862
|USDCAD
|6.9K
|EURCHF
|-5.6K
|GBPUSD
|3.4K
|EURJPY
|-9K
|CHFJPY
|-1.7K
|USDJPY
|-6.6K
|CADCHF
|-2K
|GBPCHF
|-718
|EURGBP
|-1.8K
|XAUUSD
|-49K
|AUDCHF
|-893
|GBPJPY
|-4.8K
|AUDUSD
|178
|AUDJPY
|-1.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +128.00 USD
最差交易: -183 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +131.55 USD
最大连续亏损: -77.54 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Exness-MT5Real39
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.09 × 64
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
Top1Group-Live
|5.30 × 10
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 137
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-25%
0
0
USD
USD
979
USD
USD
259
99%
9 813
73%
20%
1.12
0.17
USD
USD
78%
1:100