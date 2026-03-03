- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
9 808
Profit Trades:
7 169 (73.09%)
Loss Trades:
2 639 (26.91%)
Best trade:
128.00 USD
Worst trade:
-182.80 USD
Gross Profit:
14 730.54 USD (774 506 pips)
Gross Loss:
-13 102.11 USD (751 809 pips)
Maximum consecutive wins:
114 (131.55 USD)
Maximal consecutive profit:
529.95 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
21.14%
Max deposit load:
58.84%
Latest trade:
21 hours ago
Trades per week:
11
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
0.62
Long Trades:
4 164 (42.46%)
Short Trades:
5 644 (57.54%)
Profit Factor:
1.12
Expected Payoff:
0.17 USD
Average Profit:
2.05 USD
Average Loss:
-4.96 USD
Maximum consecutive losses:
42 (-77.54 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 174.38 USD (21)
Monthly growth:
9.34%
Annual Forecast:
113.39%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
737.02 USD
Maximal:
2 626.06 USD (54.26%)
Relative drawdown:
By Balance:
77.97% (2 626.06 USD)
By Equity:
51.06% (1 230.03 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|2050
|AUDCAD
|1401
|AUDNZD
|991
|EURUSD
|607
|GBPCAD
|534
|USDCHF
|420
|EURAUD
|401
|GBPAUD
|387
|EURCAD
|383
|USDCAD
|360
|EURCHF
|342
|GBPUSD
|337
|EURJPY
|282
|CHFJPY
|201
|USDJPY
|200
|CADCHF
|190
|GBPCHF
|177
|EURGBP
|169
|XAUUSD
|112
|AUDCHF
|75
|GBPJPY
|67
|AUDUSD
|66
|AUDJPY
|56
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|2.9K
|AUDCAD
|559
|AUDNZD
|-829
|EURUSD
|-312
|GBPCAD
|0
|USDCHF
|70
|EURAUD
|156
|GBPAUD
|132
|EURCAD
|-90
|USDCAD
|147
|EURCHF
|-170
|GBPUSD
|51
|EURJPY
|-105
|CHFJPY
|39
|USDJPY
|-158
|CADCHF
|-228
|GBPCHF
|-53
|EURGBP
|-92
|XAUUSD
|-255
|AUDCHF
|21
|GBPJPY
|-119
|AUDUSD
|-25
|AUDJPY
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|90K
|AUDCAD
|30K
|AUDNZD
|-39K
|EURUSD
|-1.1K
|GBPCAD
|2.1K
|USDCHF
|5.4K
|EURAUD
|6.4K
|GBPAUD
|2.2K
|EURCAD
|-862
|USDCAD
|6.9K
|EURCHF
|-5.6K
|GBPUSD
|3.4K
|EURJPY
|-9K
|CHFJPY
|-1.7K
|USDJPY
|-6.6K
|CADCHF
|-2K
|GBPCHF
|-718
|EURGBP
|-1.8K
|XAUUSD
|-49K
|AUDCHF
|-893
|GBPJPY
|-4.8K
|AUDUSD
|178
|AUDJPY
|-1.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +128.00 USD
Worst trade: -183 USD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 21
Maximal consecutive profit: +131.55 USD
Maximal consecutive loss: -77.54 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-6" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real39
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 8
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.09 × 64
|
VantageMarkets-Live 19
|4.70 × 20
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.95 × 80
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.52 × 108
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.66 × 214
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
Just2TradeSVG-MT5
|13.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|15.75 × 8
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|25.46 × 157
旅游？看你啦
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
-25%
0
0
USD
USD
979
USD
USD
258
99%
9 808
73%
21%
1.12
0.17
USD
USD
78%
1:100