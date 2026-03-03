SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / I878 Travel depends on you
Guan Xi Liang

I878 Travel depends on you

Guan Xi Liang
Guan Xi Liang

Guan Xi Liang

0 reviews
258 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2021 -25%
ICMarketsSC-MT5-6
1:100
How to subscribe?
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
9 808
Profit Trades:
7 169 (73.09%)
Loss Trades:
2 639 (26.91%)
Best trade:
128.00 USD
Worst trade:
-182.80 USD
Gross Profit:
14 730.54 USD (774 506 pips)
Gross Loss:
-13 102.11 USD (751 809 pips)
Maximum consecutive wins:
114 (131.55 USD)
Maximal consecutive profit:
529.95 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
21.14%
Max deposit load:
58.84%
Latest trade:
21 hours ago
Trades per week:
11
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
0.62
Long Trades:
4 164 (42.46%)
Short Trades:
5 644 (57.54%)
Profit Factor:
1.12
Expected Payoff:
0.17 USD
Average Profit:
2.05 USD
Average Loss:
-4.96 USD
Maximum consecutive losses:
42 (-77.54 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 174.38 USD (21)
Monthly growth:
9.34%
Annual Forecast:
113.39%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
737.02 USD
Maximal:
2 626.06 USD (54.26%)
Relative drawdown:
By Balance:
77.97% (2 626.06 USD)
By Equity:
51.06% (1 230.03 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
NZDCAD 2050
AUDCAD 1401
AUDNZD 991
EURUSD 607
GBPCAD 534
USDCHF 420
EURAUD 401
GBPAUD 387
EURCAD 383
USDCAD 360
EURCHF 342
GBPUSD 337
EURJPY 282
CHFJPY 201
USDJPY 200
CADCHF 190
GBPCHF 177
EURGBP 169
XAUUSD 112
AUDCHF 75
GBPJPY 67
AUDUSD 66
AUDJPY 56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD 2.9K
AUDCAD 559
AUDNZD -829
EURUSD -312
GBPCAD 0
USDCHF 70
EURAUD 156
GBPAUD 132
EURCAD -90
USDCAD 147
EURCHF -170
GBPUSD 51
EURJPY -105
CHFJPY 39
USDJPY -158
CADCHF -228
GBPCHF -53
EURGBP -92
XAUUSD -255
AUDCHF 21
GBPJPY -119
AUDUSD -25
AUDJPY 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD 90K
AUDCAD 30K
AUDNZD -39K
EURUSD -1.1K
GBPCAD 2.1K
USDCHF 5.4K
EURAUD 6.4K
GBPAUD 2.2K
EURCAD -862
USDCAD 6.9K
EURCHF -5.6K
GBPUSD 3.4K
EURJPY -9K
CHFJPY -1.7K
USDJPY -6.6K
CADCHF -2K
GBPCHF -718
EURGBP -1.8K
XAUUSD -49K
AUDCHF -893
GBPJPY -4.8K
AUDUSD 178
AUDJPY -1.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +128.00 USD
Worst trade: -183 USD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 21
Maximal consecutive profit: +131.55 USD
Maximal consecutive loss: -77.54 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-6" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.17 × 6
Exness-MT5Real39
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 7
RoboForex-ECN
1.63 × 8
CapitalPointTrading-MT5-4
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
3.09 × 64
VantageMarkets-Live 19
4.70 × 20
Top1Group-Live
5.40 × 10
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.95 × 80
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-4
10.52 × 108
ICMarketsSC-MT5-3
10.66 × 214
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 131
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
Just2TradeSVG-MT5
13.00 × 2
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.27 × 250
STARTRADERFinancial-Live 3
15.75 × 8
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
25.46 × 157
2 more...
To see trades in realtime, please log in or register
旅游？看你啦
No reviews
2026.08.05 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.09 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.07 06:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.27 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.24 10:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.05 05:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.14 20:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 05:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 22:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.06 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 10:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.18 17:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.06% of days out of 1662 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.18 00:31
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.18 00:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
I878 Travel depends on you
30 USD per month
-25%
0
0
USD
979
USD
258
99%
9 808
73%
21%
1.12
0.17
USD
78%
1:100
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.