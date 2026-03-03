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Сигналы / MetaTrader 5 / I288 The present for mother
Guan Xi Liang

I288 The present for mother

Guan Xi Liang
Guan Xi Liang

Guan Xi Liang

0 отзывов
Надежность
248 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2021 247%
ICMarketsSC-MT5-6
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12 558
Прибыльных трейдов:
8 906 (70.91%)
Убыточных трейдов:
3 652 (29.08%)
Лучший трейд:
409.56 CHF
Худший трейд:
-129.32 CHF
Общая прибыль:
13 731.86 CHF (807 157 pips)
Общий убыток:
-10 121.33 CHF (700 342 pips)
Макс. серия выигрышей:
195 (87.49 CHF)
Макс. прибыль в серии:
687.38 CHF (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
6.29%
Макс. загрузка депозита:
18.24%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
2.34
Длинных трейдов:
5 398 (42.98%)
Коротких трейдов:
7 160 (57.02%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
0.29 CHF
Средняя прибыль:
1.54 CHF
Средний убыток:
-2.77 CHF
Макс. серия проигрышей:
53 (-31.10 CHF)
Макс. убыток в серии:
-721.85 CHF (9)
Прирост в месяц:
3.26%
Годовой прогноз:
39.56%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
442.45 CHF
Максимальная:
1 541.02 CHF (30.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.11% (680.75 CHF)
По эквити:
7.19% (264.86 CHF)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 1703
AUDCAD 1361
GBPAUD 906
USDCAD 903
AUDNZD 840
USDCHF 814
EURUSD 784
EURCAD 776
GBPUSD 713
GBPCAD 711
EURGBP 578
EURCHF 570
EURAUD 530
GBPCHF 256
AUDUSD 249
XAUUSD 231
EURJPY 197
CHFJPY 121
USDJPY 109
CADCHF 100
AUDJPY 56
AUDCHF 35
GBPJPY 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 2K
AUDCAD 1.2K
GBPAUD 101
USDCAD 92
AUDNZD -158
USDCHF 86
EURUSD -325
EURCAD 63
GBPUSD 57
GBPCAD -12
EURGBP -50
EURCHF -62
EURAUD 63
GBPCHF -111
AUDUSD -55
XAUUSD 978
EURJPY -5
CHFJPY 46
USDJPY 13
CADCHF -121
AUDJPY 4
AUDCHF 14
GBPJPY -65
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 71K
AUDCAD 55K
GBPAUD 3.9K
USDCAD 6.6K
AUDNZD -14K
USDCHF 5K
EURUSD -11K
EURCAD 7.2K
GBPUSD 4.4K
GBPCAD -4K
EURGBP 1.6K
EURCHF -2.7K
EURAUD 3.4K
GBPCHF -1.6K
AUDUSD -2K
XAUUSD -12K
EURJPY -461
CHFJPY 2.7K
USDJPY 589
CADCHF -4.5K
AUDJPY 301
AUDCHF 305
GBPJPY -2.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +409.56 CHF
Худший трейд: -129 CHF
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +87.49 CHF
Макс. убыток в серии: -31.10 CHF

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Exness-MT5Real39
0.25 × 4
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
1.00 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
ICMarketsSC-MT5-6
3.09 × 64
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
Top1Group-Live
5.40 × 10
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 131
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.27 × 250
еще 4...
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给妈妈的礼物
Нет отзывов
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.27 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 07:21
No swaps are charged
2026.05.26 07:21
No swaps are charged
2026.05.25 11:52
No swaps are charged on the signal account
2026.05.24 08:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.04 16:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.04 14:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.28 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.21 10:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.15 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 22:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.06 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 10:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.18 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
I288 The present for mother
999 USD в месяц
247%
0
0
USD
5.3K
CHF
248
99%
12 558
70%
6%
1.35
0.29
CHF
35%
1:200
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