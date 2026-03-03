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Всего трейдов:
12 558
Прибыльных трейдов:
8 906 (70.91%)
Убыточных трейдов:
3 652 (29.08%)
Лучший трейд:
409.56 CHF
Худший трейд:
-129.32 CHF
Общая прибыль:
13 731.86 CHF (807 157 pips)
Общий убыток:
-10 121.33 CHF (700 342 pips)
Макс. серия выигрышей:
195 (87.49 CHF)
Макс. прибыль в серии:
687.38 CHF (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
6.29%
Макс. загрузка депозита:
18.24%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
2.34
Длинных трейдов:
5 398 (42.98%)
Коротких трейдов:
7 160 (57.02%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
0.29 CHF
Средняя прибыль:
1.54 CHF
Средний убыток:
-2.77 CHF
Макс. серия проигрышей:
53 (-31.10 CHF)
Макс. убыток в серии:
-721.85 CHF (9)
Прирост в месяц:
3.26%
Годовой прогноз:
39.56%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
442.45 CHF
Максимальная:
1 541.02 CHF (30.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.11% (680.75 CHF)
По эквити:
7.19% (264.86 CHF)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|1703
|AUDCAD
|1361
|GBPAUD
|906
|USDCAD
|903
|AUDNZD
|840
|USDCHF
|814
|EURUSD
|784
|EURCAD
|776
|GBPUSD
|713
|GBPCAD
|711
|EURGBP
|578
|EURCHF
|570
|EURAUD
|530
|GBPCHF
|256
|AUDUSD
|249
|XAUUSD
|231
|EURJPY
|197
|CHFJPY
|121
|USDJPY
|109
|CADCHF
|100
|AUDJPY
|56
|AUDCHF
|35
|GBPJPY
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|2K
|AUDCAD
|1.2K
|GBPAUD
|101
|USDCAD
|92
|AUDNZD
|-158
|USDCHF
|86
|EURUSD
|-325
|EURCAD
|63
|GBPUSD
|57
|GBPCAD
|-12
|EURGBP
|-50
|EURCHF
|-62
|EURAUD
|63
|GBPCHF
|-111
|AUDUSD
|-55
|XAUUSD
|978
|EURJPY
|-5
|CHFJPY
|46
|USDJPY
|13
|CADCHF
|-121
|AUDJPY
|4
|AUDCHF
|14
|GBPJPY
|-65
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|71K
|AUDCAD
|55K
|GBPAUD
|3.9K
|USDCAD
|6.6K
|AUDNZD
|-14K
|USDCHF
|5K
|EURUSD
|-11K
|EURCAD
|7.2K
|GBPUSD
|4.4K
|GBPCAD
|-4K
|EURGBP
|1.6K
|EURCHF
|-2.7K
|EURAUD
|3.4K
|GBPCHF
|-1.6K
|AUDUSD
|-2K
|XAUUSD
|-12K
|EURJPY
|-461
|CHFJPY
|2.7K
|USDJPY
|589
|CADCHF
|-4.5K
|AUDJPY
|301
|AUDCHF
|305
|GBPJPY
|-2.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +409.56 CHF
Худший трейд: -129 CHF
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +87.49 CHF
Макс. убыток в серии: -31.10 CHF
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Exness-MT5Real39
|0.25 × 4
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.09 × 64
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
247%
0
0
USD
USD
5.3K
CHF
CHF
248
99%
12 558
70%
6%
1.35
0.29
CHF
CHF
35%
1:200