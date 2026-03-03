- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
12 554
Profit Trades:
8 902 (70.90%)
Loss Trades:
3 652 (29.09%)
Best trade:
409.56 CHF
Worst trade:
-129.32 CHF
Gross Profit:
13 716.61 CHF (805 258 pips)
Gross Loss:
-10 121.03 CHF (700 342 pips)
Maximum consecutive wins:
195 (87.49 CHF)
Maximal consecutive profit:
687.38 CHF (3)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading activity:
6.29%
Max deposit load:
18.24%
Latest trade:
21 hours ago
Trades per week:
20
Avg holding time:
18 hours
Recovery Factor:
2.33
Long Trades:
5 394 (42.97%)
Short Trades:
7 160 (57.03%)
Profit Factor:
1.36
Expected Payoff:
0.29 CHF
Average Profit:
1.54 CHF
Average Loss:
-2.77 CHF
Maximum consecutive losses:
53 (-31.10 CHF)
Maximal consecutive loss:
-721.85 CHF (9)
Monthly growth:
2.97%
Annual Forecast:
35.99%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
442.45 CHF
Maximal:
1 541.02 CHF (30.29%)
Relative drawdown:
By Balance:
35.11% (680.75 CHF)
By Equity:
7.19% (264.86 CHF)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|1703
|AUDCAD
|1361
|GBPAUD
|906
|USDCAD
|903
|AUDNZD
|840
|USDCHF
|814
|EURUSD
|784
|EURCAD
|776
|GBPUSD
|713
|GBPCAD
|711
|EURGBP
|578
|EURCHF
|570
|EURAUD
|530
|GBPCHF
|256
|AUDUSD
|249
|XAUUSD
|227
|EURJPY
|197
|CHFJPY
|121
|USDJPY
|109
|CADCHF
|100
|AUDJPY
|56
|AUDCHF
|35
|GBPJPY
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|2K
|AUDCAD
|1.2K
|GBPAUD
|101
|USDCAD
|92
|AUDNZD
|-158
|USDCHF
|86
|EURUSD
|-325
|EURCAD
|63
|GBPUSD
|57
|GBPCAD
|-12
|EURGBP
|-50
|EURCHF
|-62
|EURAUD
|63
|GBPCHF
|-111
|AUDUSD
|-55
|XAUUSD
|962
|EURJPY
|-5
|CHFJPY
|46
|USDJPY
|13
|CADCHF
|-121
|AUDJPY
|4
|AUDCHF
|14
|GBPJPY
|-65
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|71K
|AUDCAD
|55K
|GBPAUD
|3.9K
|USDCAD
|6.6K
|AUDNZD
|-14K
|USDCHF
|5K
|EURUSD
|-11K
|EURCAD
|7.2K
|GBPUSD
|4.4K
|GBPCAD
|-4K
|EURGBP
|1.6K
|EURCHF
|-2.7K
|EURAUD
|3.4K
|GBPCHF
|-1.6K
|AUDUSD
|-2K
|XAUUSD
|-14K
|EURJPY
|-461
|CHFJPY
|2.7K
|USDJPY
|589
|CADCHF
|-4.5K
|AUDJPY
|301
|AUDCHF
|305
|GBPJPY
|-2.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +409.56 CHF
Worst trade: -129 CHF
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 9
Maximal consecutive profit: +87.49 CHF
Maximal consecutive loss: -31.10 CHF
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-6" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real39
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 8
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.09 × 64
|
VantageMarkets-Live 19
|4.70 × 20
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.95 × 80
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.52 × 108
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.66 × 214
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
Just2TradeSVG-MT5
|13.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|15.75 × 8
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|25.46 × 157
给妈妈的礼物
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
999 USD per month
246%
0
0
USD
USD
5.3K
CHF
CHF
248
99%
12 554
70%
6%
1.35
0.29
CHF
CHF
35%
1:200