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Signals / MetaTrader 5 / I288 The present for mother
Guan Xi Liang

I288 The present for mother

Guan Xi Liang
Guan Xi Liang

Guan Xi Liang

0 reviews
Reliability
248 weeks
0 / 0 USD
Copy for 999 USD per month
growth since 2021 246%
ICMarketsSC-MT5-6
1:200
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
12 554
Profit Trades:
8 902 (70.90%)
Loss Trades:
3 652 (29.09%)
Best trade:
409.56 CHF
Worst trade:
-129.32 CHF
Gross Profit:
13 716.61 CHF (805 258 pips)
Gross Loss:
-10 121.03 CHF (700 342 pips)
Maximum consecutive wins:
195 (87.49 CHF)
Maximal consecutive profit:
687.38 CHF (3)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading activity:
6.29%
Max deposit load:
18.24%
Latest trade:
21 hours ago
Trades per week:
20
Avg holding time:
18 hours
Recovery Factor:
2.33
Long Trades:
5 394 (42.97%)
Short Trades:
7 160 (57.03%)
Profit Factor:
1.36
Expected Payoff:
0.29 CHF
Average Profit:
1.54 CHF
Average Loss:
-2.77 CHF
Maximum consecutive losses:
53 (-31.10 CHF)
Maximal consecutive loss:
-721.85 CHF (9)
Monthly growth:
2.97%
Annual Forecast:
35.99%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
442.45 CHF
Maximal:
1 541.02 CHF (30.29%)
Relative drawdown:
By Balance:
35.11% (680.75 CHF)
By Equity:
7.19% (264.86 CHF)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
NZDCAD 1703
AUDCAD 1361
GBPAUD 906
USDCAD 903
AUDNZD 840
USDCHF 814
EURUSD 784
EURCAD 776
GBPUSD 713
GBPCAD 711
EURGBP 578
EURCHF 570
EURAUD 530
GBPCHF 256
AUDUSD 249
XAUUSD 227
EURJPY 197
CHFJPY 121
USDJPY 109
CADCHF 100
AUDJPY 56
AUDCHF 35
GBPJPY 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD 2K
AUDCAD 1.2K
GBPAUD 101
USDCAD 92
AUDNZD -158
USDCHF 86
EURUSD -325
EURCAD 63
GBPUSD 57
GBPCAD -12
EURGBP -50
EURCHF -62
EURAUD 63
GBPCHF -111
AUDUSD -55
XAUUSD 962
EURJPY -5
CHFJPY 46
USDJPY 13
CADCHF -121
AUDJPY 4
AUDCHF 14
GBPJPY -65
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD 71K
AUDCAD 55K
GBPAUD 3.9K
USDCAD 6.6K
AUDNZD -14K
USDCHF 5K
EURUSD -11K
EURCAD 7.2K
GBPUSD 4.4K
GBPCAD -4K
EURGBP 1.6K
EURCHF -2.7K
EURAUD 3.4K
GBPCHF -1.6K
AUDUSD -2K
XAUUSD -14K
EURJPY -461
CHFJPY 2.7K
USDJPY 589
CADCHF -4.5K
AUDJPY 301
AUDCHF 305
GBPJPY -2.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +409.56 CHF
Worst trade: -129 CHF
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 9
Maximal consecutive profit: +87.49 CHF
Maximal consecutive loss: -31.10 CHF

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-6" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.17 × 6
Exness-MT5Real39
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 7
RoboForex-ECN
1.63 × 8
CapitalPointTrading-MT5-4
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
3.09 × 64
VantageMarkets-Live 19
4.70 × 20
Top1Group-Live
5.40 × 10
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.95 × 80
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-4
10.52 × 108
ICMarketsSC-MT5-3
10.66 × 214
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 131
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
Just2TradeSVG-MT5
13.00 × 2
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.27 × 250
STARTRADERFinancial-Live 3
15.75 × 8
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
25.46 × 157
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给妈妈的礼物
No reviews
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.27 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 07:21
No swaps are charged
2026.05.26 07:21
No swaps are charged
2026.05.25 11:52
No swaps are charged on the signal account
2026.05.24 08:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.04 16:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.04 14:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.28 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.21 10:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.15 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 22:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.06 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 10:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.18 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
I288 The present for mother
999 USD per month
246%
0
0
USD
5.3K
CHF
248
99%
12 554
70%
6%
1.35
0.29
CHF
35%
1:200
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.