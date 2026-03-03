- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12 563
盈利交易:
8 907 (70.89%)
亏损交易:
3 656 (29.10%)
最好交易:
409.56 CHF
最差交易:
-129.32 CHF
毛利:
13 790.12 CHF (809 017 pips)
毛利亏损:
-10 152.00 CHF (704 084 pips)
最大连续赢利:
195 (87.49 CHF)
最大连续盈利:
687.38 CHF (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
6.29%
最大入金加载:
18.24%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
18 小时
采收率:
2.36
长期交易:
5 403 (43.01%)
短期交易:
7 160 (56.99%)
利润因子:
1.36
预期回报:
0.29 CHF
平均利润:
1.55 CHF
平均损失:
-2.78 CHF
最大连续失误:
53 (-31.10 CHF)
最大连续亏损:
-721.85 CHF (9)
每月增长:
3.57%
年度预测:
43.27%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
442.45 CHF
最大值:
1 541.02 CHF (30.29%)
相对跌幅:
结余:
35.11% (680.75 CHF)
净值:
7.19% (264.86 CHF)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|1703
|AUDCAD
|1361
|GBPAUD
|906
|USDCAD
|903
|AUDNZD
|840
|USDCHF
|814
|EURUSD
|784
|EURCAD
|776
|GBPUSD
|713
|GBPCAD
|711
|EURGBP
|578
|EURCHF
|570
|EURAUD
|530
|GBPCHF
|256
|AUDUSD
|249
|XAUUSD
|236
|EURJPY
|197
|CHFJPY
|121
|USDJPY
|109
|CADCHF
|100
|AUDJPY
|56
|AUDCHF
|35
|GBPJPY
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|2K
|AUDCAD
|1.2K
|GBPAUD
|101
|USDCAD
|92
|AUDNZD
|-158
|USDCHF
|86
|EURUSD
|-325
|EURCAD
|63
|GBPUSD
|57
|GBPCAD
|-12
|EURGBP
|-50
|EURCHF
|-62
|EURAUD
|63
|GBPCHF
|-111
|AUDUSD
|-55
|XAUUSD
|1K
|EURJPY
|-5
|CHFJPY
|46
|USDJPY
|13
|CADCHF
|-121
|AUDJPY
|4
|AUDCHF
|14
|GBPJPY
|-65
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|71K
|AUDCAD
|55K
|GBPAUD
|3.9K
|USDCAD
|6.6K
|AUDNZD
|-14K
|USDCHF
|5K
|EURUSD
|-11K
|EURCAD
|7.2K
|GBPUSD
|4.4K
|GBPCAD
|-4K
|EURGBP
|1.6K
|EURCHF
|-2.7K
|EURAUD
|3.4K
|GBPCHF
|-1.6K
|AUDUSD
|-2K
|XAUUSD
|-14K
|EURJPY
|-461
|CHFJPY
|2.7K
|USDJPY
|589
|CADCHF
|-4.5K
|AUDJPY
|301
|AUDCHF
|305
|GBPJPY
|-2.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +409.56 CHF
最差交易: -129 CHF
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +87.49 CHF
最大连续亏损: -31.10 CHF
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Exness-MT5Real39
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.09 × 64
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
Top1Group-Live
|5.30 × 10
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 137
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
249%
0
0
USD
USD
5.3K
CHF
CHF
249
99%
12 563
70%
6%
1.35
0.29
CHF
CHF
35%
1:200