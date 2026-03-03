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Guan Xi Liang

I288 The present for mother

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最好交易:
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最差交易:
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毛利:
13 790.12 CHF (809 017 pips)
毛利亏损:
-10 152.00 CHF (704 084 pips)
最大连续赢利:
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最大连续盈利:
687.38 CHF (3)
夏普比率:
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交易活动:
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最大入金加载:
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最近交易:
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每周交易:
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平均持有时间:
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采收率:
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长期交易:
5 403 (43.01%)
短期交易:
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利润因子:
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预期回报:
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平均利润:
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平均损失:
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最大连续失误:
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最大连续亏损:
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每月增长:
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年度预测:
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算法交易:
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最大值:
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相对跌幅:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 1703
AUDCAD 1361
GBPAUD 906
USDCAD 903
AUDNZD 840
USDCHF 814
EURUSD 784
EURCAD 776
GBPUSD 713
GBPCAD 711
EURGBP 578
EURCHF 570
EURAUD 530
GBPCHF 256
AUDUSD 249
XAUUSD 236
EURJPY 197
CHFJPY 121
USDJPY 109
CADCHF 100
AUDJPY 56
AUDCHF 35
GBPJPY 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 2K
AUDCAD 1.2K
GBPAUD 101
USDCAD 92
AUDNZD -158
USDCHF 86
EURUSD -325
EURCAD 63
GBPUSD 57
GBPCAD -12
EURGBP -50
EURCHF -62
EURAUD 63
GBPCHF -111
AUDUSD -55
XAUUSD 1K
EURJPY -5
CHFJPY 46
USDJPY 13
CADCHF -121
AUDJPY 4
AUDCHF 14
GBPJPY -65
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 71K
AUDCAD 55K
GBPAUD 3.9K
USDCAD 6.6K
AUDNZD -14K
USDCHF 5K
EURUSD -11K
EURCAD 7.2K
GBPUSD 4.4K
GBPCAD -4K
EURGBP 1.6K
EURCHF -2.7K
EURAUD 3.4K
GBPCHF -1.6K
AUDUSD -2K
XAUUSD -14K
EURJPY -461
CHFJPY 2.7K
USDJPY 589
CADCHF -4.5K
AUDJPY 301
AUDCHF 305
GBPJPY -2.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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RoboForex-ECN
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Top1Group-Live
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VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
TradeMaxGlobal-Live
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ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
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BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 137
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
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2026.07.28 10:03
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2026.07.28 05:02
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2026.07.13 14:43
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2026.05.27 11:06
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