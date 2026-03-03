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Сигналы / MetaTrader 5 / HFS
Daichi Matsuki

HFS

Daichi Matsuki
Daichi Matsuki

Daichi Matsuki

1 комментарий
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2026 13%
HFMarketsGlobal-Live10
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
415
Прибыльных трейдов:
309 (74.45%)
Убыточных трейдов:
106 (25.54%)
Лучший трейд:
251.56 USD
Худший трейд:
-103.26 USD
Общая прибыль:
3 713.34 USD (267 394 pips)
Общий убыток:
-3 074.63 USD (219 814 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (218.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 182.17 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
66.35%
Макс. загрузка депозита:
3.45%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.55
Длинных трейдов:
244 (58.80%)
Коротких трейдов:
171 (41.20%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
1.54 USD
Средняя прибыль:
12.02 USD
Средний убыток:
-29.01 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-222.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-222.94 USD (6)
Прирост в месяц:
21.70%
Годовой прогноз:
263.32%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
789.24 USD
Максимальная:
1 170.82 USD (26.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.86% (1 166.64 USD)
По эквити:
5.02% (217.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDr 297
GBPUSDr 17
GBPCADr 13
AUDCADr 9
AUDUSDr 8
GBPAUDr 7
EURUSDr 7
USDCADr 7
AUDJPYr 7
NZDCADr 7
GBPCHFr 6
EURJPYr 6
EURAUDr 6
EURCADr 6
GBPNZDr 6
CADJPYr 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDr 475
GBPUSDr -50
GBPCADr 29
AUDCADr 27
AUDUSDr 32
GBPAUDr 28
EURUSDr -17
USDCADr -4
AUDJPYr 44
NZDCADr -14
GBPCHFr 53
EURJPYr 40
EURAUDr 24
EURCADr 29
GBPNZDr -33
CADJPYr -26
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDr 38K
GBPUSDr -2.1K
GBPCADr 2K
AUDCADr 1.7K
AUDUSDr 1.4K
GBPAUDr 1.9K
EURUSDr -1.1K
USDCADr -343
AUDJPYr 2.7K
NZDCADr -269
GBPCHFr 1.7K
EURJPYr 2.4K
EURAUDr 1.4K
EURCADr 1.9K
GBPNZDr -2.2K
CADJPYr -1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +251.56 USD
Худший трейд: -103 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +218.71 USD
Макс. убыток в серии: -222.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.06 03:01
No swaps are charged on the signal account
2026.08.06 01:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 12:58
No swaps are charged
2026.07.27 12:58
No swaps are charged
2026.07.09 15:41
No swaps are charged on the signal account
2026.05.12 02:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.11 12:09
No swaps are charged
2026.05.11 12:09
No swaps are charged
2026.05.06 12:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.17 11:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.16 19:54
No swaps are charged on the signal account
2026.04.16 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.09 21:27
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.09 08:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.09 01:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.10 09:28
No swaps are charged
2026.03.10 09:28
No swaps are charged
2026.03.09 02:01
No swaps are charged on the signal account
2026.03.08 23:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.08 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HFS
39 USD в месяц
13%
0
0
USD
5.5K
USD
27
96%
415
74%
66%
1.20
1.54
USD
22%
1:500
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