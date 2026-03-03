- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
415
Прибыльных трейдов:
309 (74.45%)
Убыточных трейдов:
106 (25.54%)
Лучший трейд:
251.56 USD
Худший трейд:
-103.26 USD
Общая прибыль:
3 713.34 USD (267 394 pips)
Общий убыток:
-3 074.63 USD (219 814 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (218.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 182.17 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
66.35%
Макс. загрузка депозита:
3.45%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.55
Длинных трейдов:
244 (58.80%)
Коротких трейдов:
171 (41.20%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
1.54 USD
Средняя прибыль:
12.02 USD
Средний убыток:
-29.01 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-222.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-222.94 USD (6)
Прирост в месяц:
21.70%
Годовой прогноз:
263.32%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
789.24 USD
Максимальная:
1 170.82 USD (26.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.86% (1 166.64 USD)
По эквити:
5.02% (217.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|297
|GBPUSDr
|17
|GBPCADr
|13
|AUDCADr
|9
|AUDUSDr
|8
|GBPAUDr
|7
|EURUSDr
|7
|USDCADr
|7
|AUDJPYr
|7
|NZDCADr
|7
|GBPCHFr
|6
|EURJPYr
|6
|EURAUDr
|6
|EURCADr
|6
|GBPNZDr
|6
|CADJPYr
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDr
|475
|GBPUSDr
|-50
|GBPCADr
|29
|AUDCADr
|27
|AUDUSDr
|32
|GBPAUDr
|28
|EURUSDr
|-17
|USDCADr
|-4
|AUDJPYr
|44
|NZDCADr
|-14
|GBPCHFr
|53
|EURJPYr
|40
|EURAUDr
|24
|EURCADr
|29
|GBPNZDr
|-33
|CADJPYr
|-26
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDr
|38K
|GBPUSDr
|-2.1K
|GBPCADr
|2K
|AUDCADr
|1.7K
|AUDUSDr
|1.4K
|GBPAUDr
|1.9K
|EURUSDr
|-1.1K
|USDCADr
|-343
|AUDJPYr
|2.7K
|NZDCADr
|-269
|GBPCHFr
|1.7K
|EURJPYr
|2.4K
|EURAUDr
|1.4K
|EURCADr
|1.9K
|GBPNZDr
|-2.2K
|CADJPYr
|-1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +251.56 USD
Худший трейд: -103 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +218.71 USD
Макс. убыток в серии: -222.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
27
96%
415
74%
66%
1.20
1.54
USD
USD
22%
1:500