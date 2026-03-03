- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
423
盈利交易:
312 (73.75%)
亏损交易:
111 (26.24%)
最好交易:
251.56 USD
最差交易:
-103.26 USD
毛利:
3 749.14 USD (270 931 pips)
毛利亏损:
-3 435.99 USD (237 880 pips)
最大连续赢利:
21 (1 216.56 USD)
最大连续盈利:
1 216.56 USD (21)
夏普比率:
0.03
交易活动:
66.35%
最大入金加载:
3.45%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.27
长期交易:
252 (59.57%)
短期交易:
171 (40.43%)
利润因子:
1.09
预期回报:
0.74 USD
平均利润:
12.02 USD
平均损失:
-30.95 USD
最大连续失误:
6 (-222.94 USD)
最大连续亏损:
-361.36 USD (5)
每月增长:
14.14%
年度预测:
171.58%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
789.24 USD
最大值:
1 170.82 USD (26.22%)
相对跌幅:
结余:
21.86% (1 166.64 USD)
净值:
5.02% (217.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|304
|GBPUSDr
|17
|GBPCADr
|13
|AUDCADr
|9
|AUDUSDr
|8
|GBPAUDr
|7
|EURUSDr
|7
|USDCADr
|7
|AUDJPYr
|7
|EURAUDr
|7
|NZDCADr
|7
|GBPCHFr
|6
|EURJPYr
|6
|EURCADr
|6
|GBPNZDr
|6
|CADJPYr
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDr
|148
|GBPUSDr
|-50
|GBPCADr
|29
|AUDCADr
|27
|AUDUSDr
|32
|GBPAUDr
|28
|EURUSDr
|-17
|USDCADr
|-4
|AUDJPYr
|44
|EURAUDr
|25
|NZDCADr
|-14
|GBPCHFr
|53
|EURJPYr
|40
|EURCADr
|29
|GBPNZDr
|-33
|CADJPYr
|-26
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDr
|23K
|GBPUSDr
|-2.1K
|GBPCADr
|2K
|AUDCADr
|1.7K
|AUDUSDr
|1.4K
|GBPAUDr
|1.9K
|EURUSDr
|-1.1K
|USDCADr
|-343
|AUDJPYr
|2.7K
|EURAUDr
|1.5K
|NZDCADr
|-269
|GBPCHFr
|1.7K
|EURJPYr
|2.4K
|EURCADr
|1.9K
|GBPNZDr
|-2.2K
|CADJPYr
|-1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +251.56 USD
最差交易: -103 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 216.56 USD
最大连续亏损: -222.94 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
7%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
27
96%
423
73%
66%
1.09
0.74
USD
USD
22%
1:500