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Daichi Matsuki

HFS

Daichi Matsuki
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交易:
423
盈利交易:
312 (73.75%)
亏损交易:
111 (26.24%)
最好交易:
251.56 USD
最差交易:
-103.26 USD
毛利:
3 749.14 USD (270 931 pips)
毛利亏损:
-3 435.99 USD (237 880 pips)
最大连续赢利:
21 (1 216.56 USD)
最大连续盈利:
1 216.56 USD (21)
夏普比率:
0.03
交易活动:
66.35%
最大入金加载:
3.45%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.27
长期交易:
252 (59.57%)
短期交易:
171 (40.43%)
利润因子:
1.09
预期回报:
0.74 USD
平均利润:
12.02 USD
平均损失:
-30.95 USD
最大连续失误:
6 (-222.94 USD)
最大连续亏损:
-361.36 USD (5)
每月增长:
14.14%
年度预测:
171.58%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
789.24 USD
最大值:
1 170.82 USD (26.22%)
相对跌幅:
结余:
21.86% (1 166.64 USD)
净值:
5.02% (217.13 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDr 304
GBPUSDr 17
GBPCADr 13
AUDCADr 9
AUDUSDr 8
GBPAUDr 7
EURUSDr 7
USDCADr 7
AUDJPYr 7
EURAUDr 7
NZDCADr 7
GBPCHFr 6
EURJPYr 6
EURCADr 6
GBPNZDr 6
CADJPYr 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDr 148
GBPUSDr -50
GBPCADr 29
AUDCADr 27
AUDUSDr 32
GBPAUDr 28
EURUSDr -17
USDCADr -4
AUDJPYr 44
EURAUDr 25
NZDCADr -14
GBPCHFr 53
EURJPYr 40
EURCADr 29
GBPNZDr -33
CADJPYr -26
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDr 23K
GBPUSDr -2.1K
GBPCADr 2K
AUDCADr 1.7K
AUDUSDr 1.4K
GBPAUDr 1.9K
EURUSDr -1.1K
USDCADr -343
AUDJPYr 2.7K
EURAUDr 1.5K
NZDCADr -269
GBPCHFr 1.7K
EURJPYr 2.4K
EURCADr 1.9K
GBPNZDr -2.2K
CADJPYr -1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
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最好交易: +251.56 USD
最差交易: -103 USD
最大连续赢利: 21
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最大连续盈利: +1 216.56 USD
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2026.08.11 11:32
No swaps are charged
2026.08.11 11:32
No swaps are charged
2026.08.06 03:01
No swaps are charged on the signal account
2026.08.06 01:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 12:58
No swaps are charged
2026.07.27 12:58
No swaps are charged
2026.07.09 15:41
No swaps are charged on the signal account
2026.05.12 02:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.11 12:09
No swaps are charged
2026.05.11 12:09
No swaps are charged
2026.05.06 12:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.17 11:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.16 19:54
No swaps are charged on the signal account
2026.04.16 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.09 21:27
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.09 08:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.09 01:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.10 09:28
No swaps are charged
2026.03.10 09:28
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2026.03.09 02:01
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交易
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每月39 USD
7%
0
0
USD
5.2K
USD
27
96%
423
73%
66%
1.09
0.74
USD
22%
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