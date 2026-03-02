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Сигналы / MetaTrader 5 / Stop And Reverse EA
Thang Chu

Stop And Reverse EA

Thang Chu
Thang Chu

Thang Chu

4.2 (11)
DM me if you need custom coding service for MT4/MT5.
4+ years systematic trader.
- I create the highest quality NON martingale NON grid EAs you can find in all retail trading.
11 продуктов 10 сигналов
0 отзывов
Надежность
38 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 24%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
476
Прибыльных трейдов:
240 (50.42%)
Убыточных трейдов:
236 (49.58%)
Лучший трейд:
376.77 USD
Худший трейд:
-228.65 USD
Общая прибыль:
10 144.63 USD (2 654 639 pips)
Общий убыток:
-9 508.97 USD (1 926 313 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (395.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
805.17 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
65.94%
Макс. загрузка депозита:
4.28%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
0.36
Длинных трейдов:
423 (88.87%)
Коротких трейдов:
53 (11.13%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
1.34 USD
Средняя прибыль:
42.27 USD
Средний убыток:
-40.29 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-377.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-752.98 USD (6)
Прирост в месяц:
2.85%
Годовой прогноз:
34.61%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
260.91 USD
Максимальная:
1 766.54 USD (45.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.28% (1 767.00 USD)
По эквити:
9.20% (420.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500 93
XAUJPY 90
XAUUSD 76
US30 72
USTEC 53
DE40 52
GBPJPY 40
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500 387
XAUJPY -343
XAUUSD 122
US30 346
USTEC 213
DE40 117
GBPJPY -206
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500 46K
XAUJPY -48K
XAUUSD 12K
US30 346K
USTEC 225K
DE40 150K
GBPJPY -2.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +376.77 USD
Худший трейд: -229 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +395.06 USD
Макс. убыток в серии: -377.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
ICMarketsSC-MT5-6
5.92 × 39
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsEU-MT5-5
10.55 × 313
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.30 × 152
еще 2...
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tracking signal for Stop And Reverse EA
Нет отзывов
2026.03.02 19:20
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.81% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Stop And Reverse EA
50 USD в месяц
24%
0
0
USD
4.1K
USD
38
97%
476
50%
66%
1.06
1.34
USD
33%
1:500
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