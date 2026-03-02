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Всего трейдов:
476
Прибыльных трейдов:
240 (50.42%)
Убыточных трейдов:
236 (49.58%)
Лучший трейд:
376.77 USD
Худший трейд:
-228.65 USD
Общая прибыль:
10 144.63 USD (2 654 639 pips)
Общий убыток:
-9 508.97 USD (1 926 313 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (395.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
805.17 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
65.94%
Макс. загрузка депозита:
4.28%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
0.36
Длинных трейдов:
423 (88.87%)
Коротких трейдов:
53 (11.13%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
1.34 USD
Средняя прибыль:
42.27 USD
Средний убыток:
-40.29 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-377.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-752.98 USD (6)
Прирост в месяц:
2.85%
Годовой прогноз:
34.61%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
260.91 USD
Максимальная:
1 766.54 USD (45.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.28% (1 767.00 USD)
По эквити:
9.20% (420.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500
|93
|XAUJPY
|90
|XAUUSD
|76
|US30
|72
|USTEC
|53
|DE40
|52
|GBPJPY
|40
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500
|387
|XAUJPY
|-343
|XAUUSD
|122
|US30
|346
|USTEC
|213
|DE40
|117
|GBPJPY
|-206
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500
|46K
|XAUJPY
|-48K
|XAUUSD
|12K
|US30
|346K
|USTEC
|225K
|DE40
|150K
|GBPJPY
|-2.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +376.77 USD
Худший трейд: -229 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +395.06 USD
Макс. убыток в серии: -377.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
ICMarketsSC-MT5-6
|5.92 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-5
|10.55 × 313
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.30 × 152
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Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
24%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
38
97%
476
50%
66%
1.06
1.34
USD
USD
33%
1:500