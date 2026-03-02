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Thang Chu

Stop And Reverse EA

Thang Chu
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4.2 (11)
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交易:
478
盈利交易:
241 (50.41%)
亏损交易:
237 (49.58%)
最好交易:
376.77 USD
最差交易:
-228.65 USD
毛利:
10 152.55 USD (2 658 068 pips)
毛利亏损:
-9 525.06 USD (1 927 382 pips)
最大连续赢利:
11 (395.06 USD)
最大连续盈利:
805.17 USD (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
65.94%
最大入金加载:
4.28%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
16 小时
采收率:
0.36
长期交易:
425 (88.91%)
短期交易:
53 (11.09%)
利润因子:
1.07
预期回报:
1.31 USD
平均利润:
42.13 USD
平均损失:
-40.19 USD
最大连续失误:
15 (-377.37 USD)
最大连续亏损:
-752.98 USD (6)
每月增长:
2.31%
年度预测:
28.03%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
260.91 USD
最大值:
1 766.54 USD (45.90%)
相对跌幅:
结余:
33.28% (1 767.00 USD)
净值:
9.20% (420.52 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US500 94
XAUJPY 90
XAUUSD 76
US30 72
USTEC 53
DE40 53
GBPJPY 40
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US500 371
XAUJPY -343
XAUUSD 122
US30 346
USTEC 213
DE40 125
GBPJPY -206
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US500 45K
XAUJPY -48K
XAUUSD 12K
US30 346K
USTEC 225K
DE40 154K
GBPJPY -2.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +376.77 USD
最差交易: -229 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +395.06 USD
最大连续亏损: -377.37 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Xellion-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
RoboForex-ECN
3.75 × 24
VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
ICMarketsSC-MT5-6
5.92 × 39
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsEU-MT5-5
10.55 × 313
TickmillUK-Live
10.88 × 85
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.30 × 152
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tracking signal for Stop And Reverse EA
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2026.03.02 19:20
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.81% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
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USD
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66%
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1.31
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