- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
478
盈利交易:
241 (50.41%)
亏损交易:
237 (49.58%)
最好交易:
376.77 USD
最差交易:
-228.65 USD
毛利:
10 152.55 USD (2 658 068 pips)
毛利亏损:
-9 525.06 USD (1 927 382 pips)
最大连续赢利:
11 (395.06 USD)
最大连续盈利:
805.17 USD (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
65.94%
最大入金加载:
4.28%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
16 小时
采收率:
0.36
长期交易:
425 (88.91%)
短期交易:
53 (11.09%)
利润因子:
1.07
预期回报:
1.31 USD
平均利润:
42.13 USD
平均损失:
-40.19 USD
最大连续失误:
15 (-377.37 USD)
最大连续亏损:
-752.98 USD (6)
每月增长:
2.31%
年度预测:
28.03%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
260.91 USD
最大值:
1 766.54 USD (45.90%)
相对跌幅:
结余:
33.28% (1 767.00 USD)
净值:
9.20% (420.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US500
|94
|XAUJPY
|90
|XAUUSD
|76
|US30
|72
|USTEC
|53
|DE40
|53
|GBPJPY
|40
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US500
|371
|XAUJPY
|-343
|XAUUSD
|122
|US30
|346
|USTEC
|213
|DE40
|125
|GBPJPY
|-206
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US500
|45K
|XAUJPY
|-48K
|XAUUSD
|12K
|US30
|346K
|USTEC
|225K
|DE40
|154K
|GBPJPY
|-2.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +376.77 USD
最差交易: -229 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +395.06 USD
最大连续亏损: -377.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
ICMarketsSC-MT5-6
|5.92 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-5
|10.55 × 313
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.30 × 152
tracking signal for Stop And Reverse EA
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
24%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
39
97%
478
50%
66%
1.06
1.31
USD
USD
33%
1:500