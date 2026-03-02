- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 337
Прибыльных трейдов:
1 618 (48.48%)
Убыточных трейдов:
1 719 (51.51%)
Лучший трейд:
2 085.21 USD
Худший трейд:
-3 891.64 USD
Общая прибыль:
114 456.98 USD (23 424 674 pips)
Общий убыток:
-104 689.12 USD (25 237 548 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (1 194.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 536.43 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
97.67%
Макс. загрузка депозита:
10.05%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
100
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
1.12
Длинных трейдов:
3 073 (92.09%)
Коротких трейдов:
264 (7.91%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
2.93 USD
Средняя прибыль:
70.74 USD
Средний убыток:
-60.90 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-870.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 338.79 USD (7)
Прирост в месяц:
17.25%
Годовой прогноз:
209.26%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
290.76 USD
Максимальная:
8 689.38 USD (47.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.82% (8 695.77 USD)
По эквити:
6.55% (904.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|689
|BTCUSD
|510
|US500
|413
|USDJPY
|262
|US30
|209
|XAUJPY
|209
|USTEC
|157
|GBPJPY
|133
|DE40
|129
|XAGUSD
|106
|JP225
|105
|XTIUSD
|99
|ETHUSD
|92
|XBRUSD
|30
|XNGUSD
|21
|AAPL.NAS
|18
|MVRS.NAS
|17
|AMZN.NAS
|17
|IBM.NYSE
|16
|AVGO.NAS
|15
|CRM.NYSE
|12
|COP.NYSE
|11
|TSLA.NAS
|10
|INTU.NAS
|10
|MRK.NYSE
|9
|GOOG.NAS
|8
|MSFT.NAS
|8
|MSTR.NAS
|8
|BRK-B.NYSE
|5
|NVDA.NAS
|4
|AMD.NAS
|3
|ADBE.NAS
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|9.9K
|BTCUSD
|-2.3K
|US500
|857
|USDJPY
|2.1K
|US30
|-51
|XAUJPY
|4.2K
|USTEC
|-154
|GBPJPY
|-503
|DE40
|-35
|XAGUSD
|1.3K
|JP225
|-93
|XTIUSD
|1.2K
|ETHUSD
|-2.2K
|XBRUSD
|-80
|XNGUSD
|-4.1K
|AAPL.NAS
|-131
|MVRS.NAS
|122
|AMZN.NAS
|40
|IBM.NYSE
|-32
|AVGO.NAS
|-84
|CRM.NYSE
|-155
|COP.NYSE
|159
|TSLA.NAS
|-76
|INTU.NAS
|-17
|MRK.NYSE
|194
|GOOG.NAS
|-1
|MSFT.NAS
|-105
|MSTR.NAS
|-154
|BRK-B.NYSE
|-35
|NVDA.NAS
|-25
|AMD.NAS
|20
|ADBE.NAS
|-5
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|357K
|BTCUSD
|-3.7M
|US500
|110K
|USDJPY
|23K
|US30
|222K
|XAUJPY
|768K
|USTEC
|216K
|GBPJPY
|-1.8K
|DE40
|-19K
|XAGUSD
|82K
|JP225
|73K
|XTIUSD
|1.9K
|ETHUSD
|-82K
|XBRUSD
|-394
|XNGUSD
|-11K
|AAPL.NAS
|-9.9K
|MVRS.NAS
|6K
|AMZN.NAS
|-6.9K
|IBM.NYSE
|-53
|AVGO.NAS
|-21K
|CRM.NYSE
|-27K
|COP.NYSE
|7.7K
|TSLA.NAS
|-4.6K
|INTU.NAS
|1.5K
|MRK.NYSE
|206K
|GOOG.NAS
|613
|MSFT.NAS
|-1K
|MSTR.NAS
|-5.5K
|BRK-B.NYSE
|-142
|NVDA.NAS
|-133
|AMD.NAS
|3.7K
|ADBE.NAS
|-1.4K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 085.21 USD
Худший трейд: -3 892 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 194.05 USD
Макс. убыток в серии: -870.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|2.07 × 185
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-5
|10.55 × 313
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.77 × 242
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.13 × 153
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Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
195%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
43
98%
3 337
48%
98%
1.09
2.93
USD
USD
48%
1:500