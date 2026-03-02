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Thang Chu

Nexus Macro Hedge

Thang Chu
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Thang Chu

4.2 (11)
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 337
Прибыльных трейдов:
1 618 (48.48%)
Убыточных трейдов:
1 719 (51.51%)
Лучший трейд:
2 085.21 USD
Худший трейд:
-3 891.64 USD
Общая прибыль:
114 456.98 USD (23 424 674 pips)
Общий убыток:
-104 689.12 USD (25 237 548 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (1 194.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 536.43 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
97.67%
Макс. загрузка депозита:
10.05%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
100
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
1.12
Длинных трейдов:
3 073 (92.09%)
Коротких трейдов:
264 (7.91%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
2.93 USD
Средняя прибыль:
70.74 USD
Средний убыток:
-60.90 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-870.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 338.79 USD (7)
Прирост в месяц:
17.25%
Годовой прогноз:
209.26%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
290.76 USD
Максимальная:
8 689.38 USD (47.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.82% (8 695.77 USD)
По эквити:
6.55% (904.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 689
BTCUSD 510
US500 413
USDJPY 262
US30 209
XAUJPY 209
USTEC 157
GBPJPY 133
DE40 129
XAGUSD 106
JP225 105
XTIUSD 99
ETHUSD 92
XBRUSD 30
XNGUSD 21
AAPL.NAS 18
MVRS.NAS 17
AMZN.NAS 17
IBM.NYSE 16
AVGO.NAS 15
CRM.NYSE 12
COP.NYSE 11
TSLA.NAS 10
INTU.NAS 10
MRK.NYSE 9
GOOG.NAS 8
MSFT.NAS 8
MSTR.NAS 8
BRK-B.NYSE 5
NVDA.NAS 4
AMD.NAS 3
ADBE.NAS 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 9.9K
BTCUSD -2.3K
US500 857
USDJPY 2.1K
US30 -51
XAUJPY 4.2K
USTEC -154
GBPJPY -503
DE40 -35
XAGUSD 1.3K
JP225 -93
XTIUSD 1.2K
ETHUSD -2.2K
XBRUSD -80
XNGUSD -4.1K
AAPL.NAS -131
MVRS.NAS 122
AMZN.NAS 40
IBM.NYSE -32
AVGO.NAS -84
CRM.NYSE -155
COP.NYSE 159
TSLA.NAS -76
INTU.NAS -17
MRK.NYSE 194
GOOG.NAS -1
MSFT.NAS -105
MSTR.NAS -154
BRK-B.NYSE -35
NVDA.NAS -25
AMD.NAS 20
ADBE.NAS -5
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 357K
BTCUSD -3.7M
US500 110K
USDJPY 23K
US30 222K
XAUJPY 768K
USTEC 216K
GBPJPY -1.8K
DE40 -19K
XAGUSD 82K
JP225 73K
XTIUSD 1.9K
ETHUSD -82K
XBRUSD -394
XNGUSD -11K
AAPL.NAS -9.9K
MVRS.NAS 6K
AMZN.NAS -6.9K
IBM.NYSE -53
AVGO.NAS -21K
CRM.NYSE -27K
COP.NYSE 7.7K
TSLA.NAS -4.6K
INTU.NAS 1.5K
MRK.NYSE 206K
GOOG.NAS 613
MSFT.NAS -1K
MSTR.NAS -5.5K
BRK-B.NYSE -142
NVDA.NAS -133
AMD.NAS 3.7K
ADBE.NAS -1.4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 085.21 USD
Худший трейд: -3 892 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 194.05 USD
Макс. убыток в серии: -870.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
2.07 × 185
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsEU-MT5-5
10.55 × 313
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.77 × 242
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.13 × 153
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2026.03.25 19:38
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2026.03.25 18:38
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2026.03.22 00:38
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2026.03.19 06:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.04 22:28
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2026.03.04 21:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.02 19:20
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.86% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
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48%
98%
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