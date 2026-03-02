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Thang Chu

Nexus Macro Hedge

Thang Chu
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Thang Chu

4.2 (11)
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交易:
3 372
盈利交易:
1 628 (48.27%)
亏损交易:
1 744 (51.72%)
最好交易:
2 085.21 USD
最差交易:
-3 891.64 USD
毛利:
115 552.11 USD (23 531 945 pips)
毛利亏损:
-106 814.60 USD (25 449 999 pips)
最大连续赢利:
17 (1 194.05 USD)
最大连续盈利:
2 536.43 USD (6)
夏普比率:
0.03
交易活动:
97.67%
最大入金加载:
10.05%
最近交易:
38 几分钟前
每周交易:
96
平均持有时间:
17 小时
采收率:
1.01
长期交易:
3 107 (92.14%)
短期交易:
265 (7.86%)
利润因子:
1.08
预期回报:
2.59 USD
平均利润:
70.98 USD
平均损失:
-61.25 USD
最大连续失误:
17 (-870.52 USD)
最大连续亏损:
-4 338.79 USD (7)
每月增长:
14.40%
年度预测:
174.73%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
290.76 USD
最大值:
8 689.38 USD (47.85%)
相对跌幅:
结余:
47.82% (8 695.77 USD)
净值:
6.55% (904.49 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 703
BTCUSD 513
US500 417
USDJPY 264
US30 211
XAUJPY 211
USTEC 159
GBPJPY 134
DE40 130
XAGUSD 107
JP225 106
XTIUSD 99
ETHUSD 92
XBRUSD 32
XNGUSD 21
AAPL.NAS 18
MVRS.NAS 17
AMZN.NAS 17
IBM.NYSE 16
AVGO.NAS 15
CRM.NYSE 12
COP.NYSE 11
TSLA.NAS 10
INTU.NAS 10
MRK.NYSE 9
GOOG.NAS 8
MSFT.NAS 8
MSTR.NAS 8
BRK-B.NYSE 5
NVDA.NAS 4
AMD.NAS 3
ADBE.NAS 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 9.1K
BTCUSD -2.6K
US500 629
USDJPY 2.1K
US30 -53
XAUJPY 4.3K
USTEC -77
GBPJPY -479
DE40 -37
XAGUSD 1.3K
JP225 -118
XTIUSD 1.2K
ETHUSD -2.2K
XBRUSD -106
XNGUSD -4.1K
AAPL.NAS -131
MVRS.NAS 122
AMZN.NAS 40
IBM.NYSE -32
AVGO.NAS -84
CRM.NYSE -155
COP.NYSE 159
TSLA.NAS -76
INTU.NAS -17
MRK.NYSE 194
GOOG.NAS -1
MSFT.NAS -105
MSTR.NAS -154
BRK-B.NYSE -35
NVDA.NAS -25
AMD.NAS 20
ADBE.NAS -5
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 345K
BTCUSD -3.8M
US500 103K
USDJPY 23K
US30 221K
XAUJPY 793K
USTEC 224K
GBPJPY -1.7K
DE40 -19K
XAGUSD 82K
JP225 54K
XTIUSD 1.9K
ETHUSD -82K
XBRUSD -446
XNGUSD -11K
AAPL.NAS -9.9K
MVRS.NAS 6K
AMZN.NAS -6.9K
IBM.NYSE -53
AVGO.NAS -21K
CRM.NYSE -27K
COP.NYSE 7.7K
TSLA.NAS -4.6K
INTU.NAS 1.5K
MRK.NYSE 206K
GOOG.NAS 613
MSFT.NAS -1K
MSTR.NAS -5.5K
BRK-B.NYSE -142
NVDA.NAS -133
AMD.NAS 3.7K
ADBE.NAS -1.4K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
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最好交易: +2 085.21 USD
最差交易: -3 892 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 194.05 USD
最大连续亏损: -870.52 USD

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RoboForex-Pro
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Exness-MT5Real39
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Xellion-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
ICMarketsSC-MT5-6
2.07 × 185
FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
RoboForex-ECN
3.75 × 24
VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsEU-MT5-5
10.55 × 313
TickmillUK-Live
10.88 × 85
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.77 × 242
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.13 × 153
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没有评论
2026.03.25 19:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.25 18:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.22 00:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.19 06:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.04 22:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.04 21:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.02 19:20
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.86% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
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