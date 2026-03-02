- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 372
盈利交易:
1 628 (48.27%)
亏损交易:
1 744 (51.72%)
最好交易:
2 085.21 USD
最差交易:
-3 891.64 USD
毛利:
115 552.11 USD (23 531 945 pips)
毛利亏损:
-106 814.60 USD (25 449 999 pips)
最大连续赢利:
17 (1 194.05 USD)
最大连续盈利:
2 536.43 USD (6)
夏普比率:
0.03
交易活动:
97.67%
最大入金加载:
10.05%
最近交易:
38 几分钟前
每周交易:
96
平均持有时间:
17 小时
采收率:
1.01
长期交易:
3 107 (92.14%)
短期交易:
265 (7.86%)
利润因子:
1.08
预期回报:
2.59 USD
平均利润:
70.98 USD
平均损失:
-61.25 USD
最大连续失误:
17 (-870.52 USD)
最大连续亏损:
-4 338.79 USD (7)
每月增长:
14.40%
年度预测:
174.73%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
290.76 USD
最大值:
8 689.38 USD (47.85%)
相对跌幅:
结余:
47.82% (8 695.77 USD)
净值:
6.55% (904.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|703
|BTCUSD
|513
|US500
|417
|USDJPY
|264
|US30
|211
|XAUJPY
|211
|USTEC
|159
|GBPJPY
|134
|DE40
|130
|XAGUSD
|107
|JP225
|106
|XTIUSD
|99
|ETHUSD
|92
|XBRUSD
|32
|XNGUSD
|21
|AAPL.NAS
|18
|MVRS.NAS
|17
|AMZN.NAS
|17
|IBM.NYSE
|16
|AVGO.NAS
|15
|CRM.NYSE
|12
|COP.NYSE
|11
|TSLA.NAS
|10
|INTU.NAS
|10
|MRK.NYSE
|9
|GOOG.NAS
|8
|MSFT.NAS
|8
|MSTR.NAS
|8
|BRK-B.NYSE
|5
|NVDA.NAS
|4
|AMD.NAS
|3
|ADBE.NAS
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|9.1K
|BTCUSD
|-2.6K
|US500
|629
|USDJPY
|2.1K
|US30
|-53
|XAUJPY
|4.3K
|USTEC
|-77
|GBPJPY
|-479
|DE40
|-37
|XAGUSD
|1.3K
|JP225
|-118
|XTIUSD
|1.2K
|ETHUSD
|-2.2K
|XBRUSD
|-106
|XNGUSD
|-4.1K
|AAPL.NAS
|-131
|MVRS.NAS
|122
|AMZN.NAS
|40
|IBM.NYSE
|-32
|AVGO.NAS
|-84
|CRM.NYSE
|-155
|COP.NYSE
|159
|TSLA.NAS
|-76
|INTU.NAS
|-17
|MRK.NYSE
|194
|GOOG.NAS
|-1
|MSFT.NAS
|-105
|MSTR.NAS
|-154
|BRK-B.NYSE
|-35
|NVDA.NAS
|-25
|AMD.NAS
|20
|ADBE.NAS
|-5
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|345K
|BTCUSD
|-3.8M
|US500
|103K
|USDJPY
|23K
|US30
|221K
|XAUJPY
|793K
|USTEC
|224K
|GBPJPY
|-1.7K
|DE40
|-19K
|XAGUSD
|82K
|JP225
|54K
|XTIUSD
|1.9K
|ETHUSD
|-82K
|XBRUSD
|-446
|XNGUSD
|-11K
|AAPL.NAS
|-9.9K
|MVRS.NAS
|6K
|AMZN.NAS
|-6.9K
|IBM.NYSE
|-53
|AVGO.NAS
|-21K
|CRM.NYSE
|-27K
|COP.NYSE
|7.7K
|TSLA.NAS
|-4.6K
|INTU.NAS
|1.5K
|MRK.NYSE
|206K
|GOOG.NAS
|613
|MSFT.NAS
|-1K
|MSTR.NAS
|-5.5K
|BRK-B.NYSE
|-142
|NVDA.NAS
|-133
|AMD.NAS
|3.7K
|ADBE.NAS
|-1.4K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 085.21 USD
最差交易: -3 892 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 194.05 USD
最大连续亏损: -870.52 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-6
|2.07 × 185
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-5
|10.55 × 313
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.77 × 242
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.13 × 153
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
175%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
44
98%
3 372
48%
98%
1.08
2.59
USD
USD
48%
1:500