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Сигналы / MetaTrader 5 / Trend ICZT
Yi Jian Feng

Trend ICZT

Yi Jian Feng
Yi Jian Feng

Yi Jian Feng

5 (1)
7 сигналов
0 отзывов
Надежность
42 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 22%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 783
Прибыльных трейдов:
1 766 (63.45%)
Убыточных трейдов:
1 017 (36.54%)
Лучший трейд:
723.52 USD
Худший трейд:
-985.08 USD
Общая прибыль:
81 506.08 USD (27 588 732 pips)
Общий убыток:
-73 366.34 USD (27 058 374 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (1 867.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 987.02 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
55.62%
Макс. загрузка депозита:
6.72%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.53
Длинных трейдов:
1 395 (50.13%)
Коротких трейдов:
1 388 (49.87%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
2.92 USD
Средняя прибыль:
46.15 USD
Средний убыток:
-72.14 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-122.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 273.33 USD (4)
Прирост в месяц:
-4.16%
Годовой прогноз:
-50.43%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 317.96 USD (31.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
81.70% (4 380.03 USD)
По эквити:
15.43% (802.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 1473
XAUUSD 945
US500 74
US30 70
USTEC 70
JP225 59
USDJPY 51
EURUSD 41
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 129
XAUUSD 8.1K
US500 -32
US30 128
USTEC -148
JP225 -209
USDJPY 175
EURUSD -3
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 58K
XAUUSD 61K
US500 -7.2K
US30 -17K
USTEC -8.1K
JP225 439K
USDJPY 3.6K
EURUSD 1.3K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +723.52 USD
Худший трейд: -985 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 867.62 USD
Макс. убыток в серии: -122.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 2
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
1.29 × 154
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 3
RoboForex-ECN
2.92 × 12
Top1Group-Live
5.40 × 10
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsEU-MT5-5
10.55 × 313
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 131
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.33 × 249
еще 4...
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Нет отзывов
2026.06.25 13:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.22 01:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 242 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.18 16:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.18 15:24
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.17 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 237 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.17 10:10
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.16 09:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 236 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.12 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.11 20:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 231 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.10 23:29
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.10 19:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 230 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.08 01:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.07 23:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 228 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.03 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.02 04:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 222 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.01 16:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.01 13:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.01 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trend ICZT
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
2.3K
USD
42
86%
2 783
63%
56%
1.11
2.92
USD
82%
1:500
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