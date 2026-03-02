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Всего трейдов:
2 783
Прибыльных трейдов:
1 766 (63.45%)
Убыточных трейдов:
1 017 (36.54%)
Лучший трейд:
723.52 USD
Худший трейд:
-985.08 USD
Общая прибыль:
81 506.08 USD (27 588 732 pips)
Общий убыток:
-73 366.34 USD (27 058 374 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (1 867.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 987.02 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
55.62%
Макс. загрузка депозита:
6.72%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.53
Длинных трейдов:
1 395 (50.13%)
Коротких трейдов:
1 388 (49.87%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
2.92 USD
Средняя прибыль:
46.15 USD
Средний убыток:
-72.14 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-122.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 273.33 USD (4)
Прирост в месяц:
-4.16%
Годовой прогноз:
-50.43%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 317.96 USD (31.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
81.70% (4 380.03 USD)
По эквити:
15.43% (802.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1473
|XAUUSD
|945
|US500
|74
|US30
|70
|USTEC
|70
|JP225
|59
|USDJPY
|51
|EURUSD
|41
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|129
|XAUUSD
|8.1K
|US500
|-32
|US30
|128
|USTEC
|-148
|JP225
|-209
|USDJPY
|175
|EURUSD
|-3
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|58K
|XAUUSD
|61K
|US500
|-7.2K
|US30
|-17K
|USTEC
|-8.1K
|JP225
|439K
|USDJPY
|3.6K
|EURUSD
|1.3K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +723.52 USD
Худший трейд: -985 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 867.62 USD
Макс. убыток в серии: -122.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 2
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.29 × 154
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-5
|10.55 × 313
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.33 × 249
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
42
86%
2 783
63%
56%
1.11
2.92
USD
USD
82%
1:500