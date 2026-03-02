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Yi Jian Feng

Trend ICZT

Yi Jian Feng
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7 信号
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交易:
2 800
盈利交易:
1 778 (63.50%)
亏损交易:
1 022 (36.50%)
最好交易:
723.52 USD
最差交易:
-985.08 USD
毛利:
81 683.29 USD (27 751 822 pips)
毛利亏损:
-73 601.17 USD (27 133 734 pips)
最大连续赢利:
23 (1 867.62 USD)
最大连续盈利:
3 987.02 USD (10)
夏普比率:
0.05
交易活动:
56.63%
最大入金加载:
6.72%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
47
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.52
长期交易:
1 406 (50.21%)
短期交易:
1 394 (49.79%)
利润因子:
1.11
预期回报:
2.89 USD
平均利润:
45.94 USD
平均损失:
-72.02 USD
最大连续失误:
8 (-122.99 USD)
最大连续亏损:
-2 273.33 USD (4)
每月增长:
7.40%
年度预测:
89.75%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 317.96 USD (31.38%)
相对跌幅:
结余:
81.70% (4 380.03 USD)
净值:
15.43% (802.32 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 1478
XAUUSD 953
US500 75
USTEC 71
US30 70
JP225 61
USDJPY 51
EURUSD 41
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 146
XAUUSD 8K
US500 -36
USTEC -167
US30 128
JP225 -182
USDJPY 175
EURUSD -3
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 78K
XAUUSD 59K
US500 -9.2K
USTEC -27K
US30 -17K
JP225 528K
USDJPY 3.6K
EURUSD 1.3K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
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最好交易: +723.52 USD
最差交易: -985 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 867.62 USD
最大连续亏损: -122.99 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
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Exness-MT5Real39
0.00 × 2
Xellion-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
1.00 × 2
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ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 3
FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
RoboForex-ECN
3.75 × 24
Top1Group-Live
5.30 × 10
VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsEU-MT5-5
10.55 × 313
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 137
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.33 × 249
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2026.06.25 13:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.22 01:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 242 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.18 16:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.18 15:24
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.17 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 237 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.17 10:10
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.16 09:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 236 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.12 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.11 20:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 231 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.10 23:29
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.10 19:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 230 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.08 01:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.07 23:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 228 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.03 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.02 04:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 222 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.01 16:49
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2026.06.01 13:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.01 06:41
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Trend ICZT
每月30 USD
19%
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USD
42
86%
2 800
63%
57%
1.10
2.89
USD
82%
1:500
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