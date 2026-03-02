- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 800
盈利交易:
1 778 (63.50%)
亏损交易:
1 022 (36.50%)
最好交易:
723.52 USD
最差交易:
-985.08 USD
毛利:
81 683.29 USD (27 751 822 pips)
毛利亏损:
-73 601.17 USD (27 133 734 pips)
最大连续赢利:
23 (1 867.62 USD)
最大连续盈利:
3 987.02 USD (10)
夏普比率:
0.05
交易活动:
56.63%
最大入金加载:
6.72%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
47
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.52
长期交易:
1 406 (50.21%)
短期交易:
1 394 (49.79%)
利润因子:
1.11
预期回报:
2.89 USD
平均利润:
45.94 USD
平均损失:
-72.02 USD
最大连续失误:
8 (-122.99 USD)
最大连续亏损:
-2 273.33 USD (4)
每月增长:
7.40%
年度预测:
89.75%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 317.96 USD (31.38%)
相对跌幅:
结余:
81.70% (4 380.03 USD)
净值:
15.43% (802.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1478
|XAUUSD
|953
|US500
|75
|USTEC
|71
|US30
|70
|JP225
|61
|USDJPY
|51
|EURUSD
|41
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|146
|XAUUSD
|8K
|US500
|-36
|USTEC
|-167
|US30
|128
|JP225
|-182
|USDJPY
|175
|EURUSD
|-3
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|78K
|XAUUSD
|59K
|US500
|-9.2K
|USTEC
|-27K
|US30
|-17K
|JP225
|528K
|USDJPY
|3.6K
|EURUSD
|1.3K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +723.52 USD
最差交易: -985 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 867.62 USD
最大连续亏损: -122.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 2
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.29 × 154
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 3
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
Top1Group-Live
|5.30 × 10
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-5
|10.55 × 313
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 137
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.33 × 249
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
19%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
42
86%
2 800
63%
57%
1.10
2.89
USD
USD
82%
1:500