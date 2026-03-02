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Сигналы / MetaTrader 5 / Trend IC
Yi Jian Feng

Trend IC

Yi Jian Feng
Yi Jian Feng

Yi Jian Feng

5 (1)
7 сигналов
0 отзывов
64 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -31%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 176
Прибыльных трейдов:
1 350 (62.04%)
Убыточных трейдов:
826 (37.96%)
Лучший трейд:
628.91 USD
Худший трейд:
-904.90 USD
Общая прибыль:
62 820.78 USD (18 808 421 pips)
Общий убыток:
-63 695.97 USD (19 810 175 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (2 680.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 680.16 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
55.53%
Макс. загрузка депозита:
6.83%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.10
Длинных трейдов:
1 078 (49.54%)
Коротких трейдов:
1 098 (50.46%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.40 USD
Средняя прибыль:
46.53 USD
Средний убыток:
-77.11 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-27.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 411.88 USD (5)
Прирост в месяц:
-5.41%
Годовой прогноз:
-65.60%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 781.79 USD
Максимальная:
8 402.04 USD (115.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.30% (8 402.33 USD)
По эквити:
15.50% (1 191.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 1133
XAUUSD 733
USTEC 57
US30 57
US500 56
USDJPY 43
JP225 42
EURUSD 37
GBPUSD 7
USDCAD 6
GBPJPY 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -3.3K
XAUUSD 2.5K
USTEC -54
US30 -380
US500 -28
USDJPY 73
JP225 57
EURUSD 278
GBPUSD -12
USDCAD -2
GBPJPY -3
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -1M
XAUUSD 39K
USTEC -50K
US30 -316K
US500 -8.9K
USDJPY 3K
JP225 336K
EURUSD 2K
GBPUSD -94
USDCAD -26
GBPJPY -42
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +628.91 USD
Худший трейд: -905 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +2 680.16 USD
Макс. убыток в серии: -27.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 3
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
1.43 × 168
ICMarketsSC-MT5-2
1.50 × 4
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
Top1Group-Live
5.40 × 10
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsEU-MT5-5
10.55 × 313
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 131
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.27 × 250
еще 4...
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Нет отзывов
2026.05.13 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.13 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 356 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.12 18:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.29 17:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.19 20:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.19 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.19 08:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.19 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.18 10:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.18 04:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.18 03:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.02 16:19
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.06% of days out of 284 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.02 16:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.02 16:19
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trend IC
30 USD в месяц
-31%
0
0
USD
2.8K
USD
64
84%
2 176
62%
56%
0.98
-0.40
USD
80%
1:500
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