Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro 0.00 × 1 Exness-MT5Real39 0.00 × 3 FPTradingLLC-Live 0.00 × 5 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.00 × 4 Xellion-Live 0.00 × 3 Exness-MT5Real3 0.14 × 7 Just2TradeSVG-MT5 0.50 × 2 CapitalPointTrading-MT5-4 1.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-6 1.43 × 168 ICMarketsSC-MT5-2 1.50 × 4 RoboForex-ECN 2.92 × 12 VantageMarkets-Live 19 5.40 × 25 Top1Group-Live 5.40 × 10 TradeMaxGlobal-Live 6.00 × 1 Exness-MT5Real8 9.66 × 83 ICMarketsSC-MT5-4 9.96 × 114 BlackBullMarkets-Live 10.44 × 18 ICMarketsEU-MT5-5 10.55 × 313 ICMarketsSC-MT5-3 10.81 × 223 TickmillUK-Live 10.88 × 85 Weltrade-Real 11.34 × 131 STARTRADERFinancial-Live 3 11.50 × 12 ICMarketsSC-MT5 12.00 × 1 FPMarkets-Live2 14.00 × 1 FusionMarkets-Live 15.27 × 250 еще 4... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика