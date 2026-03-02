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Всего трейдов:
2 176
Прибыльных трейдов:
1 350 (62.04%)
Убыточных трейдов:
826 (37.96%)
Лучший трейд:
628.91 USD
Худший трейд:
-904.90 USD
Общая прибыль:
62 820.78 USD (18 808 421 pips)
Общий убыток:
-63 695.97 USD (19 810 175 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (2 680.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 680.16 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
55.53%
Макс. загрузка депозита:
6.83%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.10
Длинных трейдов:
1 078 (49.54%)
Коротких трейдов:
1 098 (50.46%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.40 USD
Средняя прибыль:
46.53 USD
Средний убыток:
-77.11 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-27.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 411.88 USD (5)
Прирост в месяц:
-5.41%
Годовой прогноз:
-65.60%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 781.79 USD
Максимальная:
8 402.04 USD (115.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.30% (8 402.33 USD)
По эквити:
15.50% (1 191.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1133
|XAUUSD
|733
|USTEC
|57
|US30
|57
|US500
|56
|USDJPY
|43
|JP225
|42
|EURUSD
|37
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|6
|GBPJPY
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-3.3K
|XAUUSD
|2.5K
|USTEC
|-54
|US30
|-380
|US500
|-28
|USDJPY
|73
|JP225
|57
|EURUSD
|278
|GBPUSD
|-12
|USDCAD
|-2
|GBPJPY
|-3
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-1M
|XAUUSD
|39K
|USTEC
|-50K
|US30
|-316K
|US500
|-8.9K
|USDJPY
|3K
|JP225
|336K
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|-94
|USDCAD
|-26
|GBPJPY
|-42
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +628.91 USD
Худший трейд: -905 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +2 680.16 USD
Макс. убыток в серии: -27.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 3
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.43 × 168
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.50 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-5
|10.55 × 313
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-31%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
64
84%
2 176
62%
56%
0.98
-0.40
USD
USD
80%
1:500