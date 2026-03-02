- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 192
盈利交易:
1 361 (62.08%)
亏损交易:
831 (37.91%)
最好交易:
628.91 USD
最差交易:
-904.90 USD
毛利:
63 040.40 USD (18 971 769 pips)
毛利亏损:
-64 003.40 USD (19 885 603 pips)
最大连续赢利:
23 (2 680.16 USD)
最大连续盈利:
2 680.16 USD (23)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
56.53%
最大入金加载:
6.83%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.11
长期交易:
1 089 (49.68%)
短期交易:
1 103 (50.32%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.44 USD
平均利润:
46.32 USD
平均损失:
-77.02 USD
最大连续失误:
13 (-27.30 USD)
最大连续亏损:
-1 411.88 USD (5)
每月增长:
4.83%
年度预测:
58.59%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
1 781.79 USD
最大值:
8 402.04 USD (115.94%)
相对跌幅:
结余:
80.30% (8 402.33 USD)
净值:
15.50% (1 191.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1138
|XAUUSD
|740
|USTEC
|58
|US30
|57
|US500
|57
|JP225
|44
|USDJPY
|43
|EURUSD
|37
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|6
|GBPJPY
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-3.3K
|XAUUSD
|2.4K
|USTEC
|-73
|US30
|-380
|US500
|-34
|JP225
|93
|USDJPY
|73
|EURUSD
|278
|GBPUSD
|-12
|USDCAD
|-2
|GBPJPY
|-3
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-986K
|XAUUSD
|37K
|USTEC
|-69K
|US30
|-316K
|US500
|-11K
|JP225
|426K
|USDJPY
|3K
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|-94
|USDCAD
|-26
|GBPJPY
|-42
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +628.91 USD
最差交易: -905 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +2 680.16 USD
最大连续亏损: -27.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 3
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.43 × 168
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.50 × 4
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
Top1Group-Live
|5.30 × 10
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-5
|10.55 × 313
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 137
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-34%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
64
84%
2 192
62%
57%
0.98
-0.44
USD
USD
80%
1:500