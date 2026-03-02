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Yi Jian Feng

Trend IC

Yi Jian Feng
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7 信号
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增长自 2025 -34%
ICMarketsSC-MT5-6
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交易:
2 192
盈利交易:
1 361 (62.08%)
亏损交易:
831 (37.91%)
最好交易:
628.91 USD
最差交易:
-904.90 USD
毛利:
63 040.40 USD (18 971 769 pips)
毛利亏损:
-64 003.40 USD (19 885 603 pips)
最大连续赢利:
23 (2 680.16 USD)
最大连续盈利:
2 680.16 USD (23)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
56.53%
最大入金加载:
6.83%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.11
长期交易:
1 089 (49.68%)
短期交易:
1 103 (50.32%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.44 USD
平均利润:
46.32 USD
平均损失:
-77.02 USD
最大连续失误:
13 (-27.30 USD)
最大连续亏损:
-1 411.88 USD (5)
每月增长:
4.83%
年度预测:
58.59%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
1 781.79 USD
最大值:
8 402.04 USD (115.94%)
相对跌幅:
结余:
80.30% (8 402.33 USD)
净值:
15.50% (1 191.96 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 1138
XAUUSD 740
USTEC 58
US30 57
US500 57
JP225 44
USDJPY 43
EURUSD 37
GBPUSD 7
USDCAD 6
GBPJPY 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -3.3K
XAUUSD 2.4K
USTEC -73
US30 -380
US500 -34
JP225 93
USDJPY 73
EURUSD 278
GBPUSD -12
USDCAD -2
GBPJPY -3
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -986K
XAUUSD 37K
USTEC -69K
US30 -316K
US500 -11K
JP225 426K
USDJPY 3K
EURUSD 2K
GBPUSD -94
USDCAD -26
GBPJPY -42
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +628.91 USD
最差交易: -905 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +2 680.16 USD
最大连续亏损: -27.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 3
Xellion-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
1.43 × 168
ICMarketsSC-MT5-2
1.50 × 4
FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
RoboForex-ECN
3.75 × 24
Top1Group-Live
5.30 × 10
VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsEU-MT5-5
10.55 × 313
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 137
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.27 × 250
4 更多...
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2026.05.13 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.13 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 356 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.12 18:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.29 17:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.19 20:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.19 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.19 08:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.19 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.18 10:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.18 04:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.18 03:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.02 16:19
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.06% of days out of 284 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.02 16:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.02 16:19
A large drawdown may occur on the account again
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信号
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订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Trend IC
每月30 USD
-34%
0
0
USD
2.7K
USD
64
84%
2 192
62%
57%
0.98
-0.44
USD
80%
1:500
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