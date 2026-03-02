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Сигналы / MetaTrader 5 / Tom Scalper MT5
Xuan Bach Nguyen

Tom Scalper MT5

Xuan Bach Nguyen
Xuan Bach Nguyen

Xuan Bach Nguyen

4.5 (12)
7 продуктов 2 сигнала
0 отзывов
Надежность
44 недели
0 / 0 USD
Копировать за 299 USD в месяц
прирост с 2025 178%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
207
Прибыльных трейдов:
161 (77.77%)
Убыточных трейдов:
46 (22.22%)
Лучший трейд:
55.40 USD
Худший трейд:
-66.20 USD
Общая прибыль:
1 819.58 USD (182 470 pips)
Общий убыток:
-1 285.49 USD (128 344 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (132.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
430.97 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
6.76%
Макс. загрузка депозита:
1.20%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.00
Длинных трейдов:
115 (55.56%)
Коротких трейдов:
92 (44.44%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
2.58 USD
Средняя прибыль:
11.30 USD
Средний убыток:
-27.95 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-75.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-115.69 USD (2)
Прирост в месяц:
-4.80%
Годовой прогноз:
-58.21%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
178.27 USD (18.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.43% (99.69 USD)
По эквити:
6.40% (56.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 207
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 534
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 54K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +55.40 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +132.91 USD
Макс. убыток в серии: -75.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
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Нет отзывов
2026.05.14 05:17
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.52% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.14 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.13 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.06 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.01 18:59
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.81% of days out of 208 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 05:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.24 08:07
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.10 18:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.10 15:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.09 17:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.04 13:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.03 15:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tom Scalper MT5
299 USD в месяц
178%
0
0
USD
835
USD
44
97%
207
77%
7%
1.41
2.58
USD
22%
1:500
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