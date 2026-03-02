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- Просадка
Всего трейдов:
207
Прибыльных трейдов:
161 (77.77%)
Убыточных трейдов:
46 (22.22%)
Лучший трейд:
55.40 USD
Худший трейд:
-66.20 USD
Общая прибыль:
1 819.58 USD (182 470 pips)
Общий убыток:
-1 285.49 USD (128 344 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (132.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
430.97 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
6.76%
Макс. загрузка депозита:
1.20%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.00
Длинных трейдов:
115 (55.56%)
Коротких трейдов:
92 (44.44%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
2.58 USD
Средняя прибыль:
11.30 USD
Средний убыток:
-27.95 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-75.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-115.69 USD (2)
Прирост в месяц:
-4.80%
Годовой прогноз:
-58.21%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
178.27 USD (18.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.43% (99.69 USD)
По эквити:
6.40% (56.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|207
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|534
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|54K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +55.40 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +132.91 USD
Макс. убыток в серии: -75.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
299 USD в месяц
178%
0
0
USD
USD
835
USD
USD
44
97%
207
77%
7%
1.41
2.58
USD
USD
22%
1:500