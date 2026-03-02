- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
210
盈利交易:
163 (77.61%)
亏损交易:
47 (22.38%)
最好交易:
55.40 USD
最差交易:
-66.20 USD
毛利:
1 833.20 USD (183 830 pips)
毛利亏损:
-1 308.65 USD (130 660 pips)
最大连续赢利:
17 (132.91 USD)
最大连续盈利:
430.97 USD (15)
夏普比率:
0.17
交易活动:
6.76%
最大入金加载:
1.20%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.94
长期交易:
118 (56.19%)
短期交易:
92 (43.81%)
利润因子:
1.40
预期回报:
2.50 USD
平均利润:
11.25 USD
平均损失:
-27.84 USD
最大连续失误:
3 (-75.04 USD)
最大连续亏损:
-115.69 USD (2)
每月增长:
-8.31%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
178.27 USD (18.84%)
相对跌幅:
结余:
22.43% (99.69 USD)
净值:
6.40% (56.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|210
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|525
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|53K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +55.40 USD
最差交易: -66 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +132.91 USD
最大连续亏损: -75.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月299 USD
175%
0
0
USD
USD
825
USD
USD
45
97%
210
77%
7%
1.40
2.50
USD
USD
22%
1:500