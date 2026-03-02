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Сигналы / MetaTrader 5 / Mon Scalper MT5
Xuan Bach Nguyen

Mon Scalper MT5

Xuan Bach Nguyen
Xuan Bach Nguyen

Xuan Bach Nguyen

4.5 (12)
7 продуктов 2 сигнала
0 отзывов
Надежность
83 недели
0 / 0 USD
Копировать за 299 USD в месяц
прирост с 2025 1 078%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
471
Прибыльных трейдов:
402 (85.35%)
Убыточных трейдов:
69 (14.65%)
Лучший трейд:
45.66 USD
Худший трейд:
-56.22 USD
Общая прибыль:
3 058.19 USD (288 001 pips)
Общий убыток:
-1 924.31 USD (178 757 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (175.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
487.36 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
7.16%
Макс. загрузка депозита:
2.12%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
7.65
Длинных трейдов:
281 (59.66%)
Коротких трейдов:
190 (40.34%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
2.41 USD
Средняя прибыль:
7.61 USD
Средний убыток:
-27.89 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-71.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-103.52 USD (2)
Прирост в месяц:
-0.68%
Годовой прогноз:
-8.30%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
148.14 USD (12.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.71% (60.44 USD)
По эквити:
5.12% (51.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 471
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 109K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +45.66 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +175.96 USD
Макс. убыток в серии: -71.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
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Нет отзывов
2026.05.14 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.13 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.05 13:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.02 04:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mon Scalper MT5
299 USD в месяц
1 078%
0
0
USD
1.1K
USD
83
98%
471
85%
7%
1.58
2.41
USD
29%
1:500
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