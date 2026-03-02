- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
471
Прибыльных трейдов:
402 (85.35%)
Убыточных трейдов:
69 (14.65%)
Лучший трейд:
45.66 USD
Худший трейд:
-56.22 USD
Общая прибыль:
3 058.19 USD (288 001 pips)
Общий убыток:
-1 924.31 USD (178 757 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (175.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
487.36 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
7.16%
Макс. загрузка депозита:
2.12%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
7.65
Длинных трейдов:
281 (59.66%)
Коротких трейдов:
190 (40.34%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
2.41 USD
Средняя прибыль:
7.61 USD
Средний убыток:
-27.89 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-71.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-103.52 USD (2)
Прирост в месяц:
-0.68%
Годовой прогноз:
-8.30%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
148.14 USD (12.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.71% (60.44 USD)
По эквити:
5.12% (51.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|471
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|109K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +45.66 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +175.96 USD
Макс. убыток в серии: -71.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
299 USD в месяц
1 078%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
83
98%
471
85%
7%
1.58
2.41
USD
USD
29%
1:500