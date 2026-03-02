- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
476
盈利交易:
406 (85.29%)
亏损交易:
70 (14.71%)
最好交易:
45.66 USD
最差交易:
-56.22 USD
毛利:
3 085.45 USD (290 724 pips)
毛利亏损:
-1 949.22 USD (181 247 pips)
最大连续赢利:
31 (175.96 USD)
最大连续盈利:
487.36 USD (24)
夏普比率:
0.18
交易活动:
7.16%
最大入金加载:
2.12%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 小时
采收率:
7.67
长期交易:
286 (60.08%)
短期交易:
190 (39.92%)
利润因子:
1.58
预期回报:
2.39 USD
平均利润:
7.60 USD
平均损失:
-27.85 USD
最大连续失误:
3 (-71.53 USD)
最大连续亏损:
-103.52 USD (2)
每月增长:
3.05%
年度预测:
36.98%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
148.14 USD (12.07%)
相对跌幅:
结余:
28.71% (60.44 USD)
净值:
5.12% (51.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|476
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|109K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +45.66 USD
最差交易: -56 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +175.96 USD
最大连续亏损: -71.53 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月299 USD
1 081%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
83
98%
476
85%
7%
1.58
2.39
USD
USD
29%
1:500