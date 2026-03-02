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Сигналы / MetaTrader 5 / Goldmost MT5
Hongliang Ding

Goldmost MT5

Hongliang Ding
Hongliang Ding

Hongliang Ding

1 тема
0 отзывов
Надежность
39 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 18%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
242
Прибыльных трейдов:
167 (69.00%)
Убыточных трейдов:
75 (30.99%)
Лучший трейд:
79.60 USD
Худший трейд:
-215.09 USD
Общая прибыль:
4 399.91 USD (434 457 pips)
Общий убыток:
-4 099.23 USD (396 689 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (522.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
522.05 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
34.40%
Макс. загрузка депозита:
3.62%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.29
Длинных трейдов:
145 (59.92%)
Коротких трейдов:
97 (40.08%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
1.24 USD
Средняя прибыль:
26.35 USD
Средний убыток:
-54.66 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-378.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-378.78 USD (6)
Прирост в месяц:
-11.20%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
78.12 USD
Максимальная:
1 054.88 USD (34.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.60% (1 054.76 USD)
По эквити:
5.71% (174.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 242
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 301
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 38K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +79.60 USD
Худший трейд: -215 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +522.05 USD
Макс. убыток в серии: -378.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
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Demonstration signal for Goldmost MT5
Нет отзывов
2026.03.02 07:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.77% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Goldmost MT5
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
2.3K
USD
39
96%
242
69%
34%
1.07
1.24
USD
35%
1:500
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