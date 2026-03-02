- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
242
Прибыльных трейдов:
167 (69.00%)
Убыточных трейдов:
75 (30.99%)
Лучший трейд:
79.60 USD
Худший трейд:
-215.09 USD
Общая прибыль:
4 399.91 USD (434 457 pips)
Общий убыток:
-4 099.23 USD (396 689 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (522.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
522.05 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
34.40%
Макс. загрузка депозита:
3.62%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.29
Длинных трейдов:
145 (59.92%)
Коротких трейдов:
97 (40.08%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
1.24 USD
Средняя прибыль:
26.35 USD
Средний убыток:
-54.66 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-378.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-378.78 USD (6)
Прирост в месяц:
-11.20%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
78.12 USD
Максимальная:
1 054.88 USD (34.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.60% (1 054.76 USD)
По эквити:
5.71% (174.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|242
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|301
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|38K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +79.60 USD
Худший трейд: -215 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +522.05 USD
Макс. убыток в серии: -378.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
Demonstration signal for Goldmost MT5
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
39
96%
242
69%
34%
1.07
1.24
USD
USD
35%
1:500