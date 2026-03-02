- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
248
盈利交易:
169 (68.14%)
亏损交易:
79 (31.85%)
最好交易:
79.60 USD
最差交易:
-215.09 USD
毛利:
4 421.81 USD (436 229 pips)
毛利亏损:
-4 366.18 USD (411 499 pips)
最大连续赢利:
21 (522.05 USD)
最大连续盈利:
522.05 USD (21)
夏普比率:
0.02
交易活动:
34.40%
最大入金加载:
3.62%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.05
长期交易:
151 (60.89%)
短期交易:
97 (39.11%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.22 USD
平均利润:
26.16 USD
平均损失:
-55.27 USD
最大连续失误:
6 (-378.78 USD)
最大连续亏损:
-378.78 USD (6)
每月增长:
-18.83%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
78.12 USD
最大值:
1 054.88 USD (34.60%)
相对跌幅:
结余:
34.60% (1 054.76 USD)
净值:
8.39% (173.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|248
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|56
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|25K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +79.60 USD
最差交易: -215 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +522.05 USD
最大连续亏损: -378.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
Demonstration signal for Goldmost MT5
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
39
96%
248
68%
34%
1.01
0.22
USD
USD
35%
1:500