- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
6 542
Прибыльных трейдов:
2 600 (39.74%)
Убыточных трейдов:
3 942 (60.26%)
Лучший трейд:
2 331.61 USD
Худший трейд:
-1 405.56 USD
Общая прибыль:
92 702.58 USD (16 273 780 pips)
Общий убыток:
-84 525.24 USD (13 624 290 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (1 657.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 721.91 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
60.95%
Макс. загрузка депозита:
2.70%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.77
Длинных трейдов:
5 592 (85.48%)
Коротких трейдов:
950 (14.52%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
1.25 USD
Средняя прибыль:
35.65 USD
Средний убыток:
-21.44 USD
Макс. серия проигрышей:
48 (-171.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 030.80 USD (15)
Прирост в месяц:
-7.37%
Годовой прогноз:
-89.39%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
159.89 USD
Максимальная:
10 551.63 USD (76.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
90.33% (5 301.81 USD)
По эквити:
2.55% (143.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5557
|BTCUSD
|349
|AUDNZD
|216
|XAGUSD
|97
|XAUEUR
|44
|XBRUSD
|44
|CHINA50
|41
|USDCNH
|35
|ETHUSD
|25
|EURUSD
|22
|XTIUSD
|22
|NVDA.NAS
|13
|TSLA.NAS
|12
|AAPL.NAS
|9
|RIVN.NAS
|9
|XNGUSD
|8
|USDHKD
|6
|GBPUSD
|5
|SQ.NYSE
|3
|AMD.NAS
|3
|AY.NAS
|2
|AFRM.NAS
|2
|CHTR.NAS
|2
|ASML.AMS
|2
|GME.NYSE
|2
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|USDCHF
|1
|US30
|1
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|RUN.NAS
|1
|DXY_U5
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|12K
|BTCUSD
|-170
|AUDNZD
|2K
|XAGUSD
|-919
|XAUEUR
|-1.4K
|XBRUSD
|594
|CHINA50
|-112
|USDCNH
|150
|ETHUSD
|-5
|EURUSD
|-501
|XTIUSD
|-505
|NVDA.NAS
|22
|TSLA.NAS
|25
|AAPL.NAS
|-8
|RIVN.NAS
|-8
|XNGUSD
|-2.6K
|USDHKD
|-103
|GBPUSD
|-263
|SQ.NYSE
|1
|AMD.NAS
|-3
|AY.NAS
|0
|AFRM.NAS
|0
|CHTR.NAS
|3
|ASML.AMS
|27
|GME.NYSE
|0
|USDCAD
|15
|NZDUSD
|-98
|GBPCHF
|244
|USDCHF
|-101
|US30
|-100
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|-1
|RUN.NAS
|0
|DXY_U5
|-3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|885K
|BTCUSD
|1.5M
|AUDNZD
|13K
|XAGUSD
|-7.1K
|XAUEUR
|-11K
|XBRUSD
|1.3K
|CHINA50
|-107K
|USDCNH
|1.8K
|ETHUSD
|-20K
|EURUSD
|-3.5K
|XTIUSD
|-2.4K
|NVDA.NAS
|14K
|TSLA.NAS
|25K
|AAPL.NAS
|-16K
|RIVN.NAS
|-12K
|XNGUSD
|-3.2K
|USDHKD
|-2.3K
|GBPUSD
|-1.6K
|SQ.NYSE
|4.1K
|AMD.NAS
|-5.5K
|AY.NAS
|270
|AFRM.NAS
|-829
|CHTR.NAS
|3.2K
|ASML.AMS
|289K
|GME.NYSE
|1.3K
|USDCAD
|176
|NZDUSD
|-197
|GBPCHF
|463
|USDCHF
|-485
|US30
|-100K
|EURJPY
|79
|GBPJPY
|76
|USDJPY
|-75
|RUN.NAS
|-1.8K
|DXY_U5
|-27
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 331.61 USD
Худший трейд: -1 406 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +1 657.83 USD
Макс. убыток в серии: -171.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Exness-MT5Real39
|0.25 × 4
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.51 × 172
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
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主要交易黄金，偶尔也会涉及原有，欧美等。刚开始交易风险控制不佳，回撤巨大，现在好很多
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
95%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
360
0%
6 542
39%
61%
1.09
1.25
USD
USD
90%
1:500