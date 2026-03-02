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Сигналы / MetaTrader 5 / Xauusd pro
Yi Zhang

Xauusd pro

Yi Zhang
Yi Zhang

Yi Zhang

0 отзывов
Надежность
360 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2019 95%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 542
Прибыльных трейдов:
2 600 (39.74%)
Убыточных трейдов:
3 942 (60.26%)
Лучший трейд:
2 331.61 USD
Худший трейд:
-1 405.56 USD
Общая прибыль:
92 702.58 USD (16 273 780 pips)
Общий убыток:
-84 525.24 USD (13 624 290 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (1 657.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 721.91 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
60.95%
Макс. загрузка депозита:
2.70%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.77
Длинных трейдов:
5 592 (85.48%)
Коротких трейдов:
950 (14.52%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
1.25 USD
Средняя прибыль:
35.65 USD
Средний убыток:
-21.44 USD
Макс. серия проигрышей:
48 (-171.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 030.80 USD (15)
Прирост в месяц:
-7.37%
Годовой прогноз:
-89.39%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
159.89 USD
Максимальная:
10 551.63 USD (76.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
90.33% (5 301.81 USD)
По эквити:
2.55% (143.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 5557
BTCUSD 349
AUDNZD 216
XAGUSD 97
XAUEUR 44
XBRUSD 44
CHINA50 41
USDCNH 35
ETHUSD 25
EURUSD 22
XTIUSD 22
NVDA.NAS 13
TSLA.NAS 12
AAPL.NAS 9
RIVN.NAS 9
XNGUSD 8
USDHKD 6
GBPUSD 5
SQ.NYSE 3
AMD.NAS 3
AY.NAS 2
AFRM.NAS 2
CHTR.NAS 2
ASML.AMS 2
GME.NYSE 2
USDCAD 1
NZDUSD 1
GBPCHF 1
USDCHF 1
US30 1
EURJPY 1
GBPJPY 1
USDJPY 1
RUN.NAS 1
DXY_U5 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 12K
BTCUSD -170
AUDNZD 2K
XAGUSD -919
XAUEUR -1.4K
XBRUSD 594
CHINA50 -112
USDCNH 150
ETHUSD -5
EURUSD -501
XTIUSD -505
NVDA.NAS 22
TSLA.NAS 25
AAPL.NAS -8
RIVN.NAS -8
XNGUSD -2.6K
USDHKD -103
GBPUSD -263
SQ.NYSE 1
AMD.NAS -3
AY.NAS 0
AFRM.NAS 0
CHTR.NAS 3
ASML.AMS 27
GME.NYSE 0
USDCAD 15
NZDUSD -98
GBPCHF 244
USDCHF -101
US30 -100
EURJPY 1
GBPJPY 1
USDJPY -1
RUN.NAS 0
DXY_U5 -3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 885K
BTCUSD 1.5M
AUDNZD 13K
XAGUSD -7.1K
XAUEUR -11K
XBRUSD 1.3K
CHINA50 -107K
USDCNH 1.8K
ETHUSD -20K
EURUSD -3.5K
XTIUSD -2.4K
NVDA.NAS 14K
TSLA.NAS 25K
AAPL.NAS -16K
RIVN.NAS -12K
XNGUSD -3.2K
USDHKD -2.3K
GBPUSD -1.6K
SQ.NYSE 4.1K
AMD.NAS -5.5K
AY.NAS 270
AFRM.NAS -829
CHTR.NAS 3.2K
ASML.AMS 289K
GME.NYSE 1.3K
USDCAD 176
NZDUSD -197
GBPCHF 463
USDCHF -485
US30 -100K
EURJPY 79
GBPJPY 76
USDJPY -75
RUN.NAS -1.8K
DXY_U5 -27
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 331.61 USD
Худший трейд: -1 406 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +1 657.83 USD
Макс. убыток в серии: -171.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Exness-MT5Real39
0.25 × 4
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5-6
1.51 × 172
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
Top1Group-Live
5.40 × 10
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 131
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.27 × 250
еще 4...
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主要交易黄金，偶尔也会涉及原有，欧美等。刚开始交易风险控制不佳，回撤巨大，现在好很多
Нет отзывов
2026.06.24 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.23 21:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.15 01:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.01 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.25 06:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.20 16:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.02 01:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.17% of days out of 2360 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.02 01:17
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Xauusd pro
30 USD в месяц
95%
0
0
USD
5.3K
USD
360
0%
6 542
39%
61%
1.09
1.25
USD
90%
1:500
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