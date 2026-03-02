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信号 / MetaTrader 5 / Xauusd pro
Yi Zhang

Xauusd pro

Yi Zhang
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增长自 2019 95%
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交易:
6 542
盈利交易:
2 600 (39.74%)
亏损交易:
3 942 (60.26%)
最好交易:
2 331.61 USD
最差交易:
-1 405.56 USD
毛利:
92 702.58 USD (16 273 780 pips)
毛利亏损:
-84 525.24 USD (13 624 290 pips)
最大连续赢利:
31 (1 657.83 USD)
最大连续盈利:
4 721.91 USD (9)
夏普比率:
0.02
交易活动:
60.95%
最大入金加载:
2.70%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.77
长期交易:
5 592 (85.48%)
短期交易:
950 (14.52%)
利润因子:
1.10
预期回报:
1.25 USD
平均利润:
35.65 USD
平均损失:
-21.44 USD
最大连续失误:
48 (-171.28 USD)
最大连续亏损:
-7 030.80 USD (15)
每月增长:
-8.53%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
159.89 USD
最大值:
10 551.63 USD (76.38%)
相对跌幅:
结余:
90.33% (5 301.81 USD)
净值:
2.55% (143.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 5557
BTCUSD 349
AUDNZD 216
XAGUSD 97
XAUEUR 44
XBRUSD 44
CHINA50 41
USDCNH 35
ETHUSD 25
EURUSD 22
XTIUSD 22
NVDA.NAS 13
TSLA.NAS 12
AAPL.NAS 9
RIVN.NAS 9
XNGUSD 8
USDHKD 6
GBPUSD 5
SQ.NYSE 3
AMD.NAS 3
AY.NAS 2
AFRM.NAS 2
CHTR.NAS 2
ASML.AMS 2
GME.NYSE 2
USDCAD 1
NZDUSD 1
GBPCHF 1
USDCHF 1
US30 1
EURJPY 1
GBPJPY 1
USDJPY 1
RUN.NAS 1
DXY_U5 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 12K
BTCUSD -170
AUDNZD 2K
XAGUSD -919
XAUEUR -1.4K
XBRUSD 594
CHINA50 -112
USDCNH 150
ETHUSD -5
EURUSD -501
XTIUSD -505
NVDA.NAS 22
TSLA.NAS 25
AAPL.NAS -8
RIVN.NAS -8
XNGUSD -2.6K
USDHKD -103
GBPUSD -263
SQ.NYSE 1
AMD.NAS -3
AY.NAS 0
AFRM.NAS 0
CHTR.NAS 3
ASML.AMS 27
GME.NYSE 0
USDCAD 15
NZDUSD -98
GBPCHF 244
USDCHF -101
US30 -100
EURJPY 1
GBPJPY 1
USDJPY -1
RUN.NAS 0
DXY_U5 -3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 885K
BTCUSD 1.5M
AUDNZD 13K
XAGUSD -7.1K
XAUEUR -11K
XBRUSD 1.3K
CHINA50 -107K
USDCNH 1.8K
ETHUSD -20K
EURUSD -3.5K
XTIUSD -2.4K
NVDA.NAS 14K
TSLA.NAS 25K
AAPL.NAS -16K
RIVN.NAS -12K
XNGUSD -3.2K
USDHKD -2.3K
GBPUSD -1.6K
SQ.NYSE 4.1K
AMD.NAS -5.5K
AY.NAS 270
AFRM.NAS -829
CHTR.NAS 3.2K
ASML.AMS 289K
GME.NYSE 1.3K
USDCAD 176
NZDUSD -197
GBPCHF 463
USDCHF -485
US30 -100K
EURJPY 79
GBPJPY 76
USDJPY -75
RUN.NAS -1.8K
DXY_U5 -27
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
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最好交易: +2 331.61 USD
最差交易: -1 406 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +1 657.83 USD
最大连续亏损: -171.28 USD

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RoboForex-Pro
0.00 × 1
Xellion-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Exness-MT5Real39
0.25 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5-6
1.51 × 172
FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
RoboForex-ECN
3.75 × 24
Top1Group-Live
5.30 × 10
VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 137
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.27 × 250
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主要交易黄金，偶尔也会涉及原有，欧美等。刚开始交易风险控制不佳，回撤巨大，现在好很多
没有评论
2026.06.24 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.23 21:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.15 01:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.01 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.25 06:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.20 16:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.02 01:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.17% of days out of 2360 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.02 01:17
A large drawdown may occur on the account again
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Xauusd pro
每月30 USD
95%
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0
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5.3K
USD
360
0%
6 542
39%
61%
1.09
1.25
USD
90%
1:500
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