- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
6 542
盈利交易:
2 600 (39.74%)
亏损交易:
3 942 (60.26%)
最好交易:
2 331.61 USD
最差交易:
-1 405.56 USD
毛利:
92 702.58 USD (16 273 780 pips)
毛利亏损:
-84 525.24 USD (13 624 290 pips)
最大连续赢利:
31 (1 657.83 USD)
最大连续盈利:
4 721.91 USD (9)
夏普比率:
0.02
交易活动:
60.95%
最大入金加载:
2.70%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.77
长期交易:
5 592 (85.48%)
短期交易:
950 (14.52%)
利润因子:
1.10
预期回报:
1.25 USD
平均利润:
35.65 USD
平均损失:
-21.44 USD
最大连续失误:
48 (-171.28 USD)
最大连续亏损:
-7 030.80 USD (15)
每月增长:
-8.53%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
159.89 USD
最大值:
10 551.63 USD (76.38%)
相对跌幅:
结余:
90.33% (5 301.81 USD)
净值:
2.55% (143.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5557
|BTCUSD
|349
|AUDNZD
|216
|XAGUSD
|97
|XAUEUR
|44
|XBRUSD
|44
|CHINA50
|41
|USDCNH
|35
|ETHUSD
|25
|EURUSD
|22
|XTIUSD
|22
|NVDA.NAS
|13
|TSLA.NAS
|12
|AAPL.NAS
|9
|RIVN.NAS
|9
|XNGUSD
|8
|USDHKD
|6
|GBPUSD
|5
|SQ.NYSE
|3
|AMD.NAS
|3
|AY.NAS
|2
|AFRM.NAS
|2
|CHTR.NAS
|2
|ASML.AMS
|2
|GME.NYSE
|2
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|USDCHF
|1
|US30
|1
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|RUN.NAS
|1
|DXY_U5
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|12K
|BTCUSD
|-170
|AUDNZD
|2K
|XAGUSD
|-919
|XAUEUR
|-1.4K
|XBRUSD
|594
|CHINA50
|-112
|USDCNH
|150
|ETHUSD
|-5
|EURUSD
|-501
|XTIUSD
|-505
|NVDA.NAS
|22
|TSLA.NAS
|25
|AAPL.NAS
|-8
|RIVN.NAS
|-8
|XNGUSD
|-2.6K
|USDHKD
|-103
|GBPUSD
|-263
|SQ.NYSE
|1
|AMD.NAS
|-3
|AY.NAS
|0
|AFRM.NAS
|0
|CHTR.NAS
|3
|ASML.AMS
|27
|GME.NYSE
|0
|USDCAD
|15
|NZDUSD
|-98
|GBPCHF
|244
|USDCHF
|-101
|US30
|-100
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|-1
|RUN.NAS
|0
|DXY_U5
|-3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|885K
|BTCUSD
|1.5M
|AUDNZD
|13K
|XAGUSD
|-7.1K
|XAUEUR
|-11K
|XBRUSD
|1.3K
|CHINA50
|-107K
|USDCNH
|1.8K
|ETHUSD
|-20K
|EURUSD
|-3.5K
|XTIUSD
|-2.4K
|NVDA.NAS
|14K
|TSLA.NAS
|25K
|AAPL.NAS
|-16K
|RIVN.NAS
|-12K
|XNGUSD
|-3.2K
|USDHKD
|-2.3K
|GBPUSD
|-1.6K
|SQ.NYSE
|4.1K
|AMD.NAS
|-5.5K
|AY.NAS
|270
|AFRM.NAS
|-829
|CHTR.NAS
|3.2K
|ASML.AMS
|289K
|GME.NYSE
|1.3K
|USDCAD
|176
|NZDUSD
|-197
|GBPCHF
|463
|USDCHF
|-485
|US30
|-100K
|EURJPY
|79
|GBPJPY
|76
|USDJPY
|-75
|RUN.NAS
|-1.8K
|DXY_U5
|-27
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 331.61 USD
最差交易: -1 406 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +1 657.83 USD
最大连续亏损: -171.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Exness-MT5Real39
|0.25 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.51 × 172
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
Top1Group-Live
|5.30 × 10
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 137
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
主要交易黄金，偶尔也会涉及原有，欧美等。刚开始交易风险控制不佳，回撤巨大，现在好很多
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
95%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
360
0%
6 542
39%
61%
1.09
1.25
USD
USD
90%
1:500