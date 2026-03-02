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Signals / MetaTrader 5 / Xauusd pro
Yi Zhang

Xauusd pro

Yi Zhang
Yi Zhang

Yi Zhang

0 reviews
Reliability
360 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2019 95%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Growth
  • Balance
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. How is the Growth in Signals Calculated?
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
6 542
Profit Trades:
2 600 (39.74%)
Loss Trades:
3 942 (60.26%)
Best trade:
2 331.61 USD
Worst trade:
-1 405.56 USD
Gross Profit:
92 702.58 USD (16 273 780 pips)
Gross Loss:
-84 525.24 USD (13 624 290 pips)
Maximum consecutive wins:
31 (1 657.83 USD)
Maximal consecutive profit:
4 721.91 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
59.95%
Max deposit load:
2.70%
Latest trade:
22 hours ago
Trades per week:
31
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
0.77
Long Trades:
5 592 (85.48%)
Short Trades:
950 (14.52%)
Profit Factor:
1.10
Expected Payoff:
1.25 USD
Average Profit:
35.65 USD
Average Loss:
-21.44 USD
Maximum consecutive losses:
48 (-171.28 USD)
Maximal consecutive loss:
-7 030.80 USD (15)
Monthly growth:
-7.37%
Annual Forecast:
-89.39%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
159.89 USD
Maximal:
10 551.63 USD (76.38%)
Relative drawdown:
By Balance:
90.33% (5 301.81 USD)
By Equity:
2.55% (143.50 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 5557
BTCUSD 349
AUDNZD 216
XAGUSD 97
XAUEUR 44
XBRUSD 44
CHINA50 41
USDCNH 35
ETHUSD 25
EURUSD 22
XTIUSD 22
NVDA.NAS 13
TSLA.NAS 12
AAPL.NAS 9
RIVN.NAS 9
XNGUSD 8
USDHKD 6
GBPUSD 5
SQ.NYSE 3
AMD.NAS 3
AY.NAS 2
AFRM.NAS 2
CHTR.NAS 2
ASML.AMS 2
GME.NYSE 2
USDCAD 1
NZDUSD 1
GBPCHF 1
USDCHF 1
US30 1
EURJPY 1
GBPJPY 1
USDJPY 1
RUN.NAS 1
DXY_U5 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 12K
BTCUSD -170
AUDNZD 2K
XAGUSD -919
XAUEUR -1.4K
XBRUSD 594
CHINA50 -112
USDCNH 150
ETHUSD -5
EURUSD -501
XTIUSD -505
NVDA.NAS 22
TSLA.NAS 25
AAPL.NAS -8
RIVN.NAS -8
XNGUSD -2.6K
USDHKD -103
GBPUSD -263
SQ.NYSE 1
AMD.NAS -3
AY.NAS 0
AFRM.NAS 0
CHTR.NAS 3
ASML.AMS 27
GME.NYSE 0
USDCAD 15
NZDUSD -98
GBPCHF 244
USDCHF -101
US30 -100
EURJPY 1
GBPJPY 1
USDJPY -1
RUN.NAS 0
DXY_U5 -3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 885K
BTCUSD 1.5M
AUDNZD 13K
XAGUSD -7.1K
XAUEUR -11K
XBRUSD 1.3K
CHINA50 -107K
USDCNH 1.8K
ETHUSD -20K
EURUSD -3.5K
XTIUSD -2.4K
NVDA.NAS 14K
TSLA.NAS 25K
AAPL.NAS -16K
RIVN.NAS -12K
XNGUSD -3.2K
USDHKD -2.3K
GBPUSD -1.6K
SQ.NYSE 4.1K
AMD.NAS -5.5K
AY.NAS 270
AFRM.NAS -829
CHTR.NAS 3.2K
ASML.AMS 289K
GME.NYSE 1.3K
USDCAD 176
NZDUSD -197
GBPCHF 463
USDCHF -485
US30 -100K
EURJPY 79
GBPJPY 76
USDJPY -75
RUN.NAS -1.8K
DXY_U5 -27
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +2 331.61 USD
Worst trade: -1 406 USD
Maximum consecutive wins: 9
Maximum consecutive losses: 15
Maximal consecutive profit: +1 657.83 USD
Maximal consecutive loss: -171.28 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-6" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.17 × 6
Exness-MT5Real39
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5-6
1.51 × 172
RoboForex-ECN
1.63 × 8
CapitalPointTrading-MT5-4
2.50 × 2
VantageMarkets-Live 19
4.70 × 20
Top1Group-Live
5.40 × 10
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.95 × 80
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-4
10.52 × 108
ICMarketsSC-MT5-3
10.66 × 214
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 131
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
Just2TradeSVG-MT5
13.00 × 2
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.27 × 250
STARTRADERFinancial-Live 3
15.75 × 8
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
25.46 × 157
2 more...
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主要交易黄金，偶尔也会涉及原有，欧美等。刚开始交易风险控制不佳，回撤巨大，现在好很多
No reviews
2026.06.24 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.23 21:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.15 01:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.01 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.25 06:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.20 16:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.02 01:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.17% of days out of 2360 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.02 01:17
A large drawdown may occur on the account again
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Xauusd pro
30 USD per month
95%
0
0
USD
5.3K
USD
360
0%
6 542
39%
60%
1.09
1.25
USD
90%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.