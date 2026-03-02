- Growth
- Balance
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. How is the Growth in Signals Calculated?
- Equity
- Drawdown
Trades:
6 542
Profit Trades:
2 600 (39.74%)
Loss Trades:
3 942 (60.26%)
Best trade:
2 331.61 USD
Worst trade:
-1 405.56 USD
Gross Profit:
92 702.58 USD (16 273 780 pips)
Gross Loss:
-84 525.24 USD (13 624 290 pips)
Maximum consecutive wins:
31 (1 657.83 USD)
Maximal consecutive profit:
4 721.91 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
59.95%
Max deposit load:
2.70%
Latest trade:
22 hours ago
Trades per week:
31
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
0.77
Long Trades:
5 592 (85.48%)
Short Trades:
950 (14.52%)
Profit Factor:
1.10
Expected Payoff:
1.25 USD
Average Profit:
35.65 USD
Average Loss:
-21.44 USD
Maximum consecutive losses:
48 (-171.28 USD)
Maximal consecutive loss:
-7 030.80 USD (15)
Monthly growth:
-7.37%
Annual Forecast:
-89.39%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
159.89 USD
Maximal:
10 551.63 USD (76.38%)
Relative drawdown:
By Balance:
90.33% (5 301.81 USD)
By Equity:
2.55% (143.50 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5557
|BTCUSD
|349
|AUDNZD
|216
|XAGUSD
|97
|XAUEUR
|44
|XBRUSD
|44
|CHINA50
|41
|USDCNH
|35
|ETHUSD
|25
|EURUSD
|22
|XTIUSD
|22
|NVDA.NAS
|13
|TSLA.NAS
|12
|AAPL.NAS
|9
|RIVN.NAS
|9
|XNGUSD
|8
|USDHKD
|6
|GBPUSD
|5
|SQ.NYSE
|3
|AMD.NAS
|3
|AY.NAS
|2
|AFRM.NAS
|2
|CHTR.NAS
|2
|ASML.AMS
|2
|GME.NYSE
|2
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|USDCHF
|1
|US30
|1
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|RUN.NAS
|1
|DXY_U5
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|12K
|BTCUSD
|-170
|AUDNZD
|2K
|XAGUSD
|-919
|XAUEUR
|-1.4K
|XBRUSD
|594
|CHINA50
|-112
|USDCNH
|150
|ETHUSD
|-5
|EURUSD
|-501
|XTIUSD
|-505
|NVDA.NAS
|22
|TSLA.NAS
|25
|AAPL.NAS
|-8
|RIVN.NAS
|-8
|XNGUSD
|-2.6K
|USDHKD
|-103
|GBPUSD
|-263
|SQ.NYSE
|1
|AMD.NAS
|-3
|AY.NAS
|0
|AFRM.NAS
|0
|CHTR.NAS
|3
|ASML.AMS
|27
|GME.NYSE
|0
|USDCAD
|15
|NZDUSD
|-98
|GBPCHF
|244
|USDCHF
|-101
|US30
|-100
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|-1
|RUN.NAS
|0
|DXY_U5
|-3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|885K
|BTCUSD
|1.5M
|AUDNZD
|13K
|XAGUSD
|-7.1K
|XAUEUR
|-11K
|XBRUSD
|1.3K
|CHINA50
|-107K
|USDCNH
|1.8K
|ETHUSD
|-20K
|EURUSD
|-3.5K
|XTIUSD
|-2.4K
|NVDA.NAS
|14K
|TSLA.NAS
|25K
|AAPL.NAS
|-16K
|RIVN.NAS
|-12K
|XNGUSD
|-3.2K
|USDHKD
|-2.3K
|GBPUSD
|-1.6K
|SQ.NYSE
|4.1K
|AMD.NAS
|-5.5K
|AY.NAS
|270
|AFRM.NAS
|-829
|CHTR.NAS
|3.2K
|ASML.AMS
|289K
|GME.NYSE
|1.3K
|USDCAD
|176
|NZDUSD
|-197
|GBPCHF
|463
|USDCHF
|-485
|US30
|-100K
|EURJPY
|79
|GBPJPY
|76
|USDJPY
|-75
|RUN.NAS
|-1.8K
|DXY_U5
|-27
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +2 331.61 USD
Worst trade: -1 406 USD
Maximum consecutive wins: 9
Maximum consecutive losses: 15
Maximal consecutive profit: +1 657.83 USD
Maximal consecutive loss: -171.28 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-6" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real39
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.51 × 172
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 8
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.50 × 2
|
VantageMarkets-Live 19
|4.70 × 20
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.95 × 80
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.52 × 108
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.66 × 214
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
Just2TradeSVG-MT5
|13.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|15.75 × 8
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|25.46 × 157
主要交易黄金，偶尔也会涉及原有，欧美等。刚开始交易风险控制不佳，回撤巨大，现在好很多
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
95%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
360
0%
6 542
39%
60%
1.09
1.25
USD
USD
90%
1:500