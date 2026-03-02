СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Auralis 100K LIVE
Lo Thi Mai Loan

Auralis 100K LIVE

Lo Thi Mai Loan
Lo Thi Mai Loan

Lo Thi Mai Loan

4.6 (277)
Присоединяйтесь к моему публичному чату MQL5: https://www.mql5.com/en/messages/03bc48d6988ddc01
5 продуктов 14 сигналов 3 кода 3 комментария
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 14%
Darwinex-Live
1:200
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
201
Прибыльных трейдов:
157 (78.10%)
Убыточных трейдов:
44 (21.89%)
Лучший трейд:
3 512.46 USD
Худший трейд:
-3 660.29 USD
Общая прибыль:
57 925.56 USD (172 931 pips)
Общий убыток:
-43 945.33 USD (134 514 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (1 315.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 546.76 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
30.30%
Макс. загрузка депозита:
73.40%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.22
Длинных трейдов:
88 (43.78%)
Коротких трейдов:
113 (56.22%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
69.55 USD
Средняя прибыль:
368.95 USD
Средний убыток:
-998.76 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-4 062.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 452.33 USD (3)
Прирост в месяц:
3.45%
Годовой прогноз:
41.88%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 424.08 USD
Максимальная:
11 450.66 USD (10.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.93% (11 358.78 USD)
По эквити:
8.54% (9 404.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 130
XAUUSD 71
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 5.9K
XAUUSD 8.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 7.4K
XAUUSD 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 512.46 USD
Худший трейд: -3 660 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 315.88 USD
Макс. убыток в серии: -4 062.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Pepperstone-MT5-Live01
0.33 × 12
Darwinex-Live
0.37 × 2196
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
FPMarketsLLC-Live
1.53 × 43
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
RoboForex-Pro
4.50 × 18
еще 12...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This is AI Gold Prime EA 

Pro Swing Setting for 100K 

I am using #4 and #6
Нет отзывов
2026.05.27 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 07:21
No swaps are charged
2026.05.26 07:21
No swaps are charged
2026.05.25 11:52
No swaps are charged on the signal account
2026.05.24 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.04 16:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.04 14:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.28 06:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.22 14:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.15 01:22
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.14 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 21:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 22:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.07 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.01 01:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.31 15:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.31 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.25 16:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.18 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.18 11:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Auralis 100K LIVE
99 USD в месяц
14%
0
0
USD
114K
USD
26
98%
201
78%
30%
1.31
69.55
USD
10%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.