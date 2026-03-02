- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
201
Прибыльных трейдов:
157 (78.10%)
Убыточных трейдов:
44 (21.89%)
Лучший трейд:
3 512.46 USD
Худший трейд:
-3 660.29 USD
Общая прибыль:
57 925.56 USD (172 931 pips)
Общий убыток:
-43 945.33 USD (134 514 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (1 315.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 546.76 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
30.30%
Макс. загрузка депозита:
73.40%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.22
Длинных трейдов:
88 (43.78%)
Коротких трейдов:
113 (56.22%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
69.55 USD
Средняя прибыль:
368.95 USD
Средний убыток:
-998.76 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-4 062.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 452.33 USD (3)
Прирост в месяц:
3.45%
Годовой прогноз:
41.88%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 424.08 USD
Максимальная:
11 450.66 USD (10.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.93% (11 358.78 USD)
По эквити:
8.54% (9 404.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|130
|XAUUSD
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|5.9K
|XAUUSD
|8.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|7.4K
|XAUUSD
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 512.46 USD
Худший трейд: -3 660 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 315.88 USD
Макс. убыток в серии: -4 062.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.33 × 12
|
Darwinex-Live
|0.37 × 2196
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
FPMarketsLLC-Live
|1.53 × 43
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
RoboForex-Pro
|4.50 × 18
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This is AI Gold Prime EA
Pro Swing Setting for 100K
I am using #4 and #6
Pro Swing Setting for 100K
I am using #4 and #6
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
114K
USD
USD
26
98%
201
78%
30%
1.31
69.55
USD
USD
10%
1:200