- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
214
盈利交易:
169 (78.97%)
亏损交易:
45 (21.03%)
最好交易:
3 512.46 USD
最差交易:
-3 660.29 USD
毛利:
59 574.98 USD (178 114 pips)
毛利亏损:
-43 987.01 USD (134 538 pips)
最大连续赢利:
19 (1 315.88 USD)
最大连续盈利:
8 546.76 USD (4)
夏普比率:
0.09
交易活动:
31.30%
最大入金加载:
73.40%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
24 小时
采收率:
1.36
长期交易:
95 (44.39%)
短期交易:
119 (55.61%)
利润因子:
1.35
预期回报:
72.84 USD
平均利润:
352.51 USD
平均损失:
-977.49 USD
最大连续失误:
4 (-4 062.29 USD)
最大连续亏损:
-6 452.33 USD (3)
每月增长:
4.86%
年度预测:
58.94%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
6 424.08 USD
最大值:
11 450.66 USD (10.01%)
相对跌幅:
结余:
9.93% (11 358.78 USD)
净值:
8.54% (9 404.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|142
|XAUUSD
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|6.5K
|XAUUSD
|9.1K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|8K
|XAUUSD
|36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 512.46 USD
最差交易: -3 660 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 315.88 USD
最大连续亏损: -4 062.29 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.33 × 12
|
Darwinex-Live
|0.37 × 2196
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
FPMarketsLLC-Live
|1.53 × 43
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
RoboForex-Pro
|4.50 × 18
This is AI Gold Prime EA
Pro Swing Setting for 100K
I am using #4 and #6
Pro Swing Setting for 100K
I am using #4 and #6
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
16%
0
0
USD
USD
116K
USD
USD
27
98%
214
78%
31%
1.35
72.84
USD
USD
10%
1:200