- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
240
Прибыльных трейдов:
172 (71.66%)
Убыточных трейдов:
68 (28.33%)
Лучший трейд:
135.95 USD
Худший трейд:
-115.77 USD
Общая прибыль:
2 808.32 USD (41 875 pips)
Общий убыток:
-1 737.19 USD (27 003 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (126.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
160.30 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
84.70%
Макс. загрузка депозита:
1.87%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.17
Длинных трейдов:
119 (49.58%)
Коротких трейдов:
121 (50.42%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
4.46 USD
Средняя прибыль:
16.33 USD
Средний убыток:
-25.55 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-240.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-240.45 USD (5)
Прирост в месяц:
4.98%
Годовой прогноз:
60.47%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.53 USD
Максимальная:
337.40 USD (6.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.17% (340.02 USD)
По эквити:
6.70% (392.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|240
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|15K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +135.95 USD
Худший трейд: -116 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +126.78 USD
Макс. убыток в серии: -240.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
43
99%
240
71%
85%
1.61
4.46
USD
USD
7%
1:500