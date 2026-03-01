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Сигналы / MetaTrader 5 / AUDCAD_Only
Kai Ming Lee

AUDCAD_Only

Kai Ming Lee
Kai Ming Lee

Kai Ming Lee

0 отзывов
Надежность
43 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 21%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
240
Прибыльных трейдов:
172 (71.66%)
Убыточных трейдов:
68 (28.33%)
Лучший трейд:
135.95 USD
Худший трейд:
-115.77 USD
Общая прибыль:
2 808.32 USD (41 875 pips)
Общий убыток:
-1 737.19 USD (27 003 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (126.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
160.30 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
84.70%
Макс. загрузка депозита:
1.87%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.17
Длинных трейдов:
119 (49.58%)
Коротких трейдов:
121 (50.42%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
4.46 USD
Средняя прибыль:
16.33 USD
Средний убыток:
-25.55 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-240.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-240.45 USD (5)
Прирост в месяц:
4.98%
Годовой прогноз:
60.47%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.53 USD
Максимальная:
337.40 USD (6.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.17% (340.02 USD)
По эквити:
6.70% (392.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 240
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 1.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 15K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +135.95 USD
Худший трейд: -116 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +126.78 USD
Макс. убыток в серии: -240.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.13 06:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.09 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.21 22:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.21 01:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.13 04:16
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.01 23:15
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.29% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AUDCAD_Only
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
6.1K
USD
43
99%
240
71%
85%
1.61
4.46
USD
7%
1:500
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