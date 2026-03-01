- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
243
盈利交易:
174 (71.60%)
亏损交易:
69 (28.40%)
最好交易:
135.95 USD
最差交易:
-115.77 USD
毛利:
2 843.75 USD (42 388 pips)
毛利亏损:
-1 738.21 USD (27 024 pips)
最大连续赢利:
14 (126.78 USD)
最大连续盈利:
160.30 USD (6)
夏普比率:
0.17
交易活动:
84.70%
最大入金加载:
1.87%
最近交易:
30 几分钟前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.28
长期交易:
121 (49.79%)
短期交易:
122 (50.21%)
利润因子:
1.64
预期回报:
4.55 USD
平均利润:
16.34 USD
平均损失:
-25.19 USD
最大连续失误:
5 (-240.45 USD)
最大连续亏损:
-240.45 USD (5)
每月增长:
5.05%
年度预测:
61.25%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.53 USD
最大值:
337.40 USD (6.13%)
相对跌幅:
结余:
6.17% (340.02 USD)
净值:
6.70% (392.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|243
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|15K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +135.95 USD
最差交易: -116 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +126.78 USD
最大连续亏损: -240.45 USD
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无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
44
99%
243
71%
85%
1.63
4.55
USD
USD
7%
1:500