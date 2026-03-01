- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
565
Прибыльных трейдов:
369 (65.30%)
Убыточных трейдов:
196 (34.69%)
Лучший трейд:
15.84 USD
Худший трейд:
-21.06 USD
Общая прибыль:
758.78 USD (609 124 pips)
Общий убыток:
-640.28 USD (474 412 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (31.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.18 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
1.38%
Макс. загрузка депозита:
30.68%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
1.21
Длинных трейдов:
299 (52.92%)
Коротких трейдов:
266 (47.08%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.21 USD
Средняя прибыль:
2.06 USD
Средний убыток:
-3.27 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-31.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.72 USD (5)
Прирост в месяц:
-3.92%
Годовой прогноз:
-47.58%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
98.08 USD (21.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.88% (35.06 USD)
По эквити:
13.46% (26.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTEC
|327
|US30
|238
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTEC
|65
|US30
|54
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTEC
|45K
|US30
|90K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.84 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +31.34 USD
Макс. убыток в серии: -31.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This is EA running on Nas100, Ustech, US100
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
64%
0
0
USD
USD
205
USD
USD
65
99%
565
65%
1%
1.18
0.21
USD
USD
16%
1:500