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Сигналы / MetaTrader 5 / Vega Bot LIVE
Lo Thi Mai Loan

Vega Bot LIVE

Lo Thi Mai Loan
Lo Thi Mai Loan

Lo Thi Mai Loan

4.6 (277)
Присоединяйтесь к моему публичному чату MQL5: https://www.mql5.com/en/messages/03bc48d6988ddc01
5 продуктов 14 сигналов 3 кода 3 комментария
0 отзывов
Надежность
65 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 64%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
565
Прибыльных трейдов:
369 (65.30%)
Убыточных трейдов:
196 (34.69%)
Лучший трейд:
15.84 USD
Худший трейд:
-21.06 USD
Общая прибыль:
758.78 USD (609 124 pips)
Общий убыток:
-640.28 USD (474 412 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (31.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.18 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
1.38%
Макс. загрузка депозита:
30.68%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
1.21
Длинных трейдов:
299 (52.92%)
Коротких трейдов:
266 (47.08%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.21 USD
Средняя прибыль:
2.06 USD
Средний убыток:
-3.27 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-31.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.72 USD (5)
Прирост в месяц:
-3.92%
Годовой прогноз:
-47.58%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
98.08 USD (21.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.88% (35.06 USD)
По эквити:
13.46% (26.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTEC 327
US30 238
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTEC 65
US30 54
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTEC 45K
US30 90K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.84 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +31.34 USD
Макс. убыток в серии: -31.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This is EA running on Nas100, Ustech, US100
Нет отзывов
2026.08.05 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.11 14:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.10 12:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.01 15:09
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.72% of days out of 290 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Vega Bot LIVE
99 USD в месяц
64%
0
0
USD
205
USD
65
99%
565
65%
1%
1.18
0.21
USD
16%
1:500
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