- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
565
盈利交易:
369 (65.30%)
亏损交易:
196 (34.69%)
最好交易:
15.84 USD
最差交易:
-21.06 USD
毛利:
758.78 USD (609 124 pips)
毛利亏损:
-640.28 USD (474 412 pips)
最大连续赢利:
26 (31.34 USD)
最大连续盈利:
42.18 USD (17)
夏普比率:
0.07
交易活动:
1.38%
最大入金加载:
30.68%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
1.21
长期交易:
299 (52.92%)
短期交易:
266 (47.08%)
利润因子:
1.19
预期回报:
0.21 USD
平均利润:
2.06 USD
平均损失:
-3.27 USD
最大连续失误:
8 (-31.40 USD)
最大连续亏损:
-50.72 USD (5)
每月增长:
-8.40%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
98.08 USD (21.74%)
相对跌幅:
结余:
15.88% (35.06 USD)
净值:
13.46% (26.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTEC
|327
|US30
|238
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTEC
|65
|US30
|54
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTEC
|45K
|US30
|90K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.84 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +31.34 USD
最大连续亏损: -31.40 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
64%
0
0
USD
USD
205
USD
USD
65
99%
565
65%
1%
1.18
0.21
USD
USD
16%
1:500