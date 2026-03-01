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Сигналы / MetaTrader 5 / Dudu 002 MT5
Xue Mei

Dudu 002 MT5

Xue Mei
Xue Mei

Xue Mei

4 темы 27 комментариев
0 отзывов
Надежность
38 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 43%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
308
Прибыльных трейдов:
139 (45.12%)
Убыточных трейдов:
169 (54.87%)
Лучший трейд:
771.58 USD
Худший трейд:
-289.32 USD
Общая прибыль:
20 403.56 USD (943 649 pips)
Общий убыток:
-15 383.78 USD (735 148 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (3 493.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 493.04 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
37.03%
Макс. загрузка депозита:
1.76%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.18
Длинных трейдов:
230 (74.68%)
Коротких трейдов:
78 (25.32%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
16.30 USD
Средняя прибыль:
146.79 USD
Средний убыток:
-91.03 USD
Макс. серия проигрышей:
29 (-449.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 699.14 USD (10)
Прирост в месяц:
19.78%
Годовой прогноз:
239.97%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 046.31 USD
Максимальная:
4 257.43 USD (44.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.73% (4 257.25 USD)
По эквити:
4.15% (553.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 279
XAUJPY 29
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.9K
XAUJPY 85
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 173K
XAUJPY 35K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +771.58 USD
Худший трейд: -289 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +3 493.04 USD
Макс. убыток в серии: -449.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-6
6.53 × 34
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
еще 1...
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Нет отзывов
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 02:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.07 13:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.01 23:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dudu 002 MT5
30 USD в месяц
43%
0
0
USD
6.4K
USD
38
88%
308
45%
37%
1.32
16.30
USD
27%
1:500
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