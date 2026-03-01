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Всего трейдов:
308
Прибыльных трейдов:
139 (45.12%)
Убыточных трейдов:
169 (54.87%)
Лучший трейд:
771.58 USD
Худший трейд:
-289.32 USD
Общая прибыль:
20 403.56 USD (943 649 pips)
Общий убыток:
-15 383.78 USD (735 148 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (3 493.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 493.04 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
37.03%
Макс. загрузка депозита:
1.76%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.18
Длинных трейдов:
230 (74.68%)
Коротких трейдов:
78 (25.32%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
16.30 USD
Средняя прибыль:
146.79 USD
Средний убыток:
-91.03 USD
Макс. серия проигрышей:
29 (-449.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 699.14 USD (10)
Прирост в месяц:
19.78%
Годовой прогноз:
239.97%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 046.31 USD
Максимальная:
4 257.43 USD (44.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.73% (4 257.25 USD)
По эквити:
4.15% (553.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|279
|XAUJPY
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.9K
|XAUJPY
|85
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|173K
|XAUJPY
|35K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +771.58 USD
Худший трейд: -289 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +3 493.04 USD
Макс. убыток в серии: -449.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-6
|6.53 × 34
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
43%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
38
88%
308
45%
37%
1.32
16.30
USD
USD
27%
1:500