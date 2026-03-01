- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
316
盈利交易:
140 (44.30%)
亏损交易:
176 (55.70%)
最好交易:
771.58 USD
最差交易:
-289.32 USD
毛利:
20 430.36 USD (945 078 pips)
毛利亏损:
-15 796.58 USD (754 079 pips)
最大连续赢利:
13 (3 493.04 USD)
最大连续盈利:
3 493.04 USD (13)
夏普比率:
0.11
交易活动:
37.03%
最大入金加载:
1.76%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
15 小时
采收率:
1.09
长期交易:
238 (75.32%)
短期交易:
78 (24.68%)
利润因子:
1.29
预期回报:
14.66 USD
平均利润:
145.93 USD
平均损失:
-89.75 USD
最大连续失误:
29 (-449.70 USD)
最大连续亏损:
-1 699.14 USD (10)
每月增长:
10.40%
年度预测:
126.25%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
1 046.31 USD
最大值:
4 257.43 USD (44.68%)
相对跌幅:
结余:
26.73% (4 257.25 USD)
净值:
4.15% (553.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|287
|XAUJPY
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.5K
|XAUJPY
|85
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|156K
|XAUJPY
|35K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +771.58 USD
最差交易: -289 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +3 493.04 USD
最大连续亏损: -449.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-6
|6.53 × 34
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
34%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
38
89%
316
44%
37%
1.29
14.66
USD
USD
27%
1:500