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Всего трейдов:
1 662
Прибыльных трейдов:
821 (49.39%)
Убыточных трейдов:
841 (50.60%)
Лучший трейд:
1 346.61 USD
Худший трейд:
-488.10 USD
Общая прибыль:
32 460.85 USD (2 007 106 pips)
Общий убыток:
-21 590.38 USD (1 439 104 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (147.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 492.89 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
52.94%
Макс. загрузка депозита:
3.19%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.10
Длинных трейдов:
1 181 (71.06%)
Коротких трейдов:
481 (28.94%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
6.54 USD
Средняя прибыль:
39.54 USD
Средний убыток:
-25.67 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-2 352.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 352.15 USD (11)
Прирост в месяц:
21.63%
Годовой прогноз:
262.50%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
364.13 USD
Максимальная:
2 651.56 USD (18.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.81% (1 618.41 USD)
По эквити:
5.47% (282.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|556
|USDJPY
|474
|GBPJPY
|368
|XAUJPY
|166
|EURJPY
|98
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|8.5K
|USDJPY
|29
|GBPJPY
|-286
|XAUJPY
|3K
|EURJPY
|-429
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|296K
|USDJPY
|311
|GBPJPY
|-23K
|XAUJPY
|315K
|EURJPY
|-20K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 346.61 USD
Худший трейд: -488 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +147.79 USD
Макс. убыток в серии: -2 352.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Exness-MT5Real39
|0.25 × 4
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-6
|4.35 × 66
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.77 × 242
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|25.96 × 154
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
369%
0
0
USD
USD
6.5K
USD
USD
111
98%
1 662
49%
53%
1.50
6.54
USD
USD
25%
1:500