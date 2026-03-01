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Сигналы / MetaTrader 5 / Dudu 001 MT5
Xue Mei

Dudu 001 MT5

Xue Mei
Xue Mei

Xue Mei

4 темы 27 комментариев
0 отзывов
Надежность
111 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 369%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 662
Прибыльных трейдов:
821 (49.39%)
Убыточных трейдов:
841 (50.60%)
Лучший трейд:
1 346.61 USD
Худший трейд:
-488.10 USD
Общая прибыль:
32 460.85 USD (2 007 106 pips)
Общий убыток:
-21 590.38 USD (1 439 104 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (147.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 492.89 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
52.94%
Макс. загрузка депозита:
3.19%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.10
Длинных трейдов:
1 181 (71.06%)
Коротких трейдов:
481 (28.94%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
6.54 USD
Средняя прибыль:
39.54 USD
Средний убыток:
-25.67 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-2 352.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 352.15 USD (11)
Прирост в месяц:
21.63%
Годовой прогноз:
262.50%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
364.13 USD
Максимальная:
2 651.56 USD (18.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.81% (1 618.41 USD)
По эквити:
5.47% (282.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 556
USDJPY 474
GBPJPY 368
XAUJPY 166
EURJPY 98
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 8.5K
USDJPY 29
GBPJPY -286
XAUJPY 3K
EURJPY -429
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 296K
USDJPY 311
GBPJPY -23K
XAUJPY 315K
EURJPY -20K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 346.61 USD
Худший трейд: -488 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +147.79 USD
Макс. убыток в серии: -2 352.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Exness-MT5Real39
0.25 × 4
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
ICMarketsSC-MT5-6
4.35 × 66
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.77 × 242
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
25.96 × 154
еще 2...
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Нет отзывов
2026.03.01 14:09
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 1.96% of days out of 612 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dudu 001 MT5
30 USD в месяц
369%
0
0
USD
6.5K
USD
111
98%
1 662
49%
53%
1.50
6.54
USD
25%
1:500
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