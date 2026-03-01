- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 667
盈利交易:
823 (49.37%)
亏损交易:
844 (50.63%)
最好交易:
1 346.61 USD
最差交易:
-488.10 USD
毛利:
32 507.62 USD (2 011 848 pips)
毛利亏损:
-21 894.41 USD (1 446 625 pips)
最大连续赢利:
15 (147.79 USD)
最大连续盈利:
3 492.89 USD (5)
夏普比率:
0.09
交易活动:
52.94%
最大入金加载:
3.19%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.00
长期交易:
1 186 (71.15%)
短期交易:
481 (28.85%)
利润因子:
1.48
预期回报:
6.37 USD
平均利润:
39.50 USD
平均损失:
-25.94 USD
最大连续失误:
11 (-2 352.15 USD)
最大连续亏损:
-2 352.15 USD (11)
每月增长:
16.80%
年度预测:
203.87%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
364.13 USD
最大值:
2 651.56 USD (18.79%)
相对跌幅:
结余:
24.81% (1 618.41 USD)
净值:
5.47% (282.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|561
|USDJPY
|474
|GBPJPY
|368
|XAUJPY
|166
|EURJPY
|98
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|8.3K
|USDJPY
|29
|GBPJPY
|-286
|XAUJPY
|3K
|EURJPY
|-429
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|293K
|USDJPY
|311
|GBPJPY
|-23K
|XAUJPY
|315K
|EURJPY
|-20K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 346.61 USD
最差交易: -488 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +147.79 USD
最大连续亏损: -2 352.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Exness-MT5Real39
|0.25 × 4
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-6
|4.35 × 66
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.77 × 242
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|25.96 × 154
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
350%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
112
98%
1 667
49%
53%
1.48
6.37
USD
USD
25%
1:500