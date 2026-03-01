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Xue Mei

Dudu 001 MT5

Xue Mei
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交易:
1 667
盈利交易:
823 (49.37%)
亏损交易:
844 (50.63%)
最好交易:
1 346.61 USD
最差交易:
-488.10 USD
毛利:
32 507.62 USD (2 011 848 pips)
毛利亏损:
-21 894.41 USD (1 446 625 pips)
最大连续赢利:
15 (147.79 USD)
最大连续盈利:
3 492.89 USD (5)
夏普比率:
0.09
交易活动:
52.94%
最大入金加载:
3.19%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.00
长期交易:
1 186 (71.15%)
短期交易:
481 (28.85%)
利润因子:
1.48
预期回报:
6.37 USD
平均利润:
39.50 USD
平均损失:
-25.94 USD
最大连续失误:
11 (-2 352.15 USD)
最大连续亏损:
-2 352.15 USD (11)
每月增长:
16.80%
年度预测:
203.87%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
364.13 USD
最大值:
2 651.56 USD (18.79%)
相对跌幅:
结余:
24.81% (1 618.41 USD)
净值:
5.47% (282.15 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 561
USDJPY 474
GBPJPY 368
XAUJPY 166
EURJPY 98
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 8.3K
USDJPY 29
GBPJPY -286
XAUJPY 3K
EURJPY -429
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 293K
USDJPY 311
GBPJPY -23K
XAUJPY 315K
EURJPY -20K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +1 346.61 USD
最差交易: -488 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +147.79 USD
最大连续亏损: -2 352.15 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
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ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Xellion-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Exness-MT5Real39
0.25 × 4
FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
RoboForex-ECN
3.75 × 24
ICMarketsSC-MT5-6
4.35 × 66
VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
TickmillUK-Live
10.88 × 85
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.77 × 242
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
25.96 × 154
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2026.03.01 14:09
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 1.96% of days out of 612 days of the signal's entire lifetime.
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USD
112
98%
1 667
49%
53%
1.48
6.37
USD
25%
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