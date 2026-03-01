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Сигналы / MetaTrader 5 / Empires 01
Thi Thu Hieu Vo

Empires 01

Thi Thu Hieu Vo
Thi Thu Hieu Vo

Thi Thu Hieu Vo

0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 63%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
409
Прибыльных трейдов:
354 (86.55%)
Убыточных трейдов:
55 (13.45%)
Лучший трейд:
335.10 USD
Худший трейд:
-488.95 USD
Общая прибыль:
8 488.41 USD (99 073 pips)
Общий убыток:
-5 938.99 USD (73 683 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (738.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
738.36 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
34.11%
Макс. загрузка депозита:
6.04%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.81
Длинных трейдов:
169 (41.32%)
Коротких трейдов:
240 (58.68%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
6.23 USD
Средняя прибыль:
23.98 USD
Средний убыток:
-107.98 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-116.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-488.95 USD (1)
Прирост в месяц:
-4.39%
Годовой прогноз:
-53.24%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
907.87 USD (27.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.71% (907.66 USD)
По эквити:
12.74% (754.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 284
AUDCAD 21
GBPCAD 13
GBPNZD 10
GBPAUD 10
USDCAD 10
AUDUSD 10
EURAUD 8
CADJPY 7
EURUSD 6
GBPUSD 6
AUDJPY 5
EURJPY 5
GBPCHF 5
NZDCAD 5
EURCAD 2
EURCHF 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.4K
AUDCAD 484
GBPCAD 110
GBPNZD 10
GBPAUD -456
USDCAD 249
AUDUSD 351
EURAUD 328
CADJPY 114
EURUSD 2
GBPUSD 41
AUDJPY 119
EURJPY -249
GBPCHF 38
NZDCAD 116
EURCAD -99
EURCHF -2
USDCHF -11
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 13K
AUDCAD 3.9K
GBPCAD 1.8K
GBPNZD 1.9K
GBPAUD -3.8K
USDCAD 1.8K
AUDUSD 2K
EURAUD 3K
CADJPY 2K
EURUSD 230
GBPUSD 321
AUDJPY 1.9K
EURJPY -2.2K
GBPCHF 239
NZDCAD 1.1K
EURCAD -1.3K
EURCHF -9
USDCHF -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +335.10 USD
Худший трейд: -489 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +738.36 USD
Макс. убыток в серии: -116.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Exness-MT5Real39
0.50 × 2
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 5
RoboForex-ECN
2.92 × 12
ICMarketsSC-MT5-6
4.17 × 30
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
Top1Group-Live
5.40 × 10
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 131
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.33 × 249
еще 4...
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- The trading strategy includes stable Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for each trade, with SL levels fluctuating between 1% and 6%.

- Minimum deposit: $200
Нет отзывов
2026.08.10 16:21
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.98% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.03 13:40
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.67% of days out of 214 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 08:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 08:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 08:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 07:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.03 23:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.28 02:16
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.08% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.25 12:52
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.24 23:40
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.86% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.05 06:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.05 00:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.84% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.01 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.28 06:09
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.27% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.27 16:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.23 17:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.46% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Empires 01
30 USD в месяц
63%
0
0
USD
5.1K
USD
32
83%
409
86%
34%
1.42
6.23
USD
16%
1:500
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