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Всего трейдов:
409
Прибыльных трейдов:
354 (86.55%)
Убыточных трейдов:
55 (13.45%)
Лучший трейд:
335.10 USD
Худший трейд:
-488.95 USD
Общая прибыль:
8 488.41 USD (99 073 pips)
Общий убыток:
-5 938.99 USD (73 683 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (738.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
738.36 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
34.11%
Макс. загрузка депозита:
6.04%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.81
Длинных трейдов:
169 (41.32%)
Коротких трейдов:
240 (58.68%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
6.23 USD
Средняя прибыль:
23.98 USD
Средний убыток:
-107.98 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-116.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-488.95 USD (1)
Прирост в месяц:
-4.39%
Годовой прогноз:
-53.24%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
907.87 USD (27.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.71% (907.66 USD)
По эквити:
12.74% (754.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|284
|AUDCAD
|21
|GBPCAD
|13
|GBPNZD
|10
|GBPAUD
|10
|USDCAD
|10
|AUDUSD
|10
|EURAUD
|8
|CADJPY
|7
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|5
|EURJPY
|5
|GBPCHF
|5
|NZDCAD
|5
|EURCAD
|2
|EURCHF
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.4K
|AUDCAD
|484
|GBPCAD
|110
|GBPNZD
|10
|GBPAUD
|-456
|USDCAD
|249
|AUDUSD
|351
|EURAUD
|328
|CADJPY
|114
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|41
|AUDJPY
|119
|EURJPY
|-249
|GBPCHF
|38
|NZDCAD
|116
|EURCAD
|-99
|EURCHF
|-2
|USDCHF
|-11
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|13K
|AUDCAD
|3.9K
|GBPCAD
|1.8K
|GBPNZD
|1.9K
|GBPAUD
|-3.8K
|USDCAD
|1.8K
|AUDUSD
|2K
|EURAUD
|3K
|CADJPY
|2K
|EURUSD
|230
|GBPUSD
|321
|AUDJPY
|1.9K
|EURJPY
|-2.2K
|GBPCHF
|239
|NZDCAD
|1.1K
|EURCAD
|-1.3K
|EURCHF
|-9
|USDCHF
|-24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +335.10 USD
Худший трейд: -489 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +738.36 USD
Макс. убыток в серии: -116.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Exness-MT5Real39
|0.50 × 2
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 5
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-6
|4.17 × 30
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.33 × 249
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- The trading strategy includes stable Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for each trade, with SL levels fluctuating between 1% and 6%.
- Minimum deposit: $200
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
63%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
32
83%
409
86%
34%
1.42
6.23
USD
USD
16%
1:500