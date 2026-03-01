- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
419
盈利交易:
359 (85.68%)
亏损交易:
60 (14.32%)
最好交易:
335.10 USD
最差交易:
-488.95 USD
毛利:
8 677.50 USD (100 781 pips)
毛利亏损:
-6 092.86 USD (87 272 pips)
最大连续赢利:
45 (738.36 USD)
最大连续盈利:
738.36 USD (45)
夏普比率:
0.14
交易活动:
34.11%
最大入金加载:
6.04%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
50
平均持有时间:
7 小时
采收率:
2.85
长期交易:
177 (42.24%)
短期交易:
242 (57.76%)
利润因子:
1.42
预期回报:
6.17 USD
平均利润:
24.17 USD
平均损失:
-101.55 USD
最大连续失误:
4 (-134.83 USD)
最大连续亏损:
-488.95 USD (1)
每月增长:
-3.82%
年度预测:
-46.32%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
907.87 USD (27.07%)
相对跌幅:
结余:
15.71% (907.66 USD)
净值:
12.74% (754.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|294
|AUDCAD
|21
|GBPCAD
|13
|GBPNZD
|10
|GBPAUD
|10
|USDCAD
|10
|AUDUSD
|10
|EURAUD
|8
|CADJPY
|7
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|5
|EURJPY
|5
|GBPCHF
|5
|NZDCAD
|5
|EURCAD
|2
|EURCHF
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.4K
|AUDCAD
|484
|GBPCAD
|110
|GBPNZD
|10
|GBPAUD
|-456
|USDCAD
|249
|AUDUSD
|351
|EURAUD
|328
|CADJPY
|114
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|41
|AUDJPY
|119
|EURJPY
|-249
|GBPCHF
|38
|NZDCAD
|116
|EURCAD
|-99
|EURCHF
|-2
|USDCHF
|-11
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|734
|AUDCAD
|3.9K
|GBPCAD
|1.8K
|GBPNZD
|1.9K
|GBPAUD
|-3.8K
|USDCAD
|1.8K
|AUDUSD
|2K
|EURAUD
|3K
|CADJPY
|2K
|EURUSD
|230
|GBPUSD
|321
|AUDJPY
|1.9K
|EURJPY
|-2.2K
|GBPCHF
|239
|NZDCAD
|1.1K
|EURCAD
|-1.3K
|EURCHF
|-9
|USDCHF
|-24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +335.10 USD
最差交易: -489 USD
最大连续赢利: 45
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +738.36 USD
最大连续亏损: -134.83 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Exness-MT5Real39
|0.50 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 5
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-6
|4.17 × 30
|
Top1Group-Live
|5.30 × 10
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 137
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.33 × 249
- The trading strategy includes stable Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for each trade, with SL levels fluctuating between 1% and 6%.
- Minimum deposit: $200
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
64%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
32
84%
419
85%
34%
1.42
6.17
USD
USD
16%
1:500