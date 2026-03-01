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Thi Thu Hieu Vo

Empires 01

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359 (85.68%)
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60 (14.32%)
最好交易:
335.10 USD
最差交易:
-488.95 USD
毛利:
8 677.50 USD (100 781 pips)
毛利亏损:
-6 092.86 USD (87 272 pips)
最大连续赢利:
45 (738.36 USD)
最大连续盈利:
738.36 USD (45)
夏普比率:
0.14
交易活动:
34.11%
最大入金加载:
6.04%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
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平均持有时间:
7 小时
采收率:
2.85
长期交易:
177 (42.24%)
短期交易:
242 (57.76%)
利润因子:
1.42
预期回报:
6.17 USD
平均利润:
24.17 USD
平均损失:
-101.55 USD
最大连续失误:
4 (-134.83 USD)
最大连续亏损:
-488.95 USD (1)
每月增长:
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年度预测:
-46.32%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
15.71% (907.66 USD)
净值:
12.74% (754.48 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 294
AUDCAD 21
GBPCAD 13
GBPNZD 10
GBPAUD 10
USDCAD 10
AUDUSD 10
EURAUD 8
CADJPY 7
EURUSD 6
GBPUSD 6
AUDJPY 5
EURJPY 5
GBPCHF 5
NZDCAD 5
EURCAD 2
EURCHF 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.4K
AUDCAD 484
GBPCAD 110
GBPNZD 10
GBPAUD -456
USDCAD 249
AUDUSD 351
EURAUD 328
CADJPY 114
EURUSD 2
GBPUSD 41
AUDJPY 119
EURJPY -249
GBPCHF 38
NZDCAD 116
EURCAD -99
EURCHF -2
USDCHF -11
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 734
AUDCAD 3.9K
GBPCAD 1.8K
GBPNZD 1.9K
GBPAUD -3.8K
USDCAD 1.8K
AUDUSD 2K
EURAUD 3K
CADJPY 2K
EURUSD 230
GBPUSD 321
AUDJPY 1.9K
EURJPY -2.2K
GBPCHF 239
NZDCAD 1.1K
EURCAD -1.3K
EURCHF -9
USDCHF -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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1.00 × 2
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1.40 × 5
FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
Just2TradeSVG-MT5
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RoboForex-ECN
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ICMarketsSC-MT5-6
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Top1Group-Live
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VantageMarkets-Live 19
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TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
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7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 137
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
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2026.08.13 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.12 17:40
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.93% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.12 02:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 16:21
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.98% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.03 13:40
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.67% of days out of 214 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 08:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 10:03
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2026.07.28 08:03
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2026.07.22 08:01
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2026.07.22 07:01
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2026.07.21 02:14
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2026.06.03 23:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.28 02:16
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.08% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.25 12:52
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2026.05.24 23:40
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.86% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.05 06:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.05 00:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.84% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.01 13:57
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5.1K
USD
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419
85%
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