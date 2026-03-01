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Lo Thi Mai Loan

Forex Scalping LIVE

Lo Thi Mai Loan
Lo Thi Mai Loan

Lo Thi Mai Loan

4.6 (277)
Присоединяйтесь к моему публичному чату MQL5: https://www.mql5.com/en/messages/03bc48d6988ddc01
5 продуктов 14 сигналов 3 кода 3 комментария
0 отзывов
Надежность
93 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2024 128%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
581
Прибыльных трейдов:
440 (75.73%)
Убыточных трейдов:
141 (24.27%)
Лучший трейд:
10.59 USD
Худший трейд:
-13.77 USD
Общая прибыль:
825.20 USD (55 431 pips)
Общий убыток:
-656.94 USD (43 183 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (33.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.05 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
45.15%
Макс. загрузка депозита:
19.26%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
3.10
Длинных трейдов:
321 (55.25%)
Коротких трейдов:
260 (44.75%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
0.29 USD
Средняя прибыль:
1.88 USD
Средний убыток:
-4.66 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-21.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.56 USD (3)
Прирост в месяц:
15.77%
Годовой прогноз:
191.37%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
54.32 USD (19.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.79% (54.32 USD)
По эквити:
38.52% (92.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 197
EURUSD 167
USDJPY 146
AUDCAD 42
EURGBP 17
EURCHF 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -1
EURUSD 106
USDJPY 6
AUDCAD 30
EURGBP 10
EURCHF 17
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -619
EURUSD 3.7K
USDJPY 2K
AUDCAD 4.3K
EURGBP 1.7K
EURCHF 1.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.59 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +33.05 USD
Макс. убыток в серии: -21.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.13 × 8
Exness-MT5Real7
0.33 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-6
3.00 × 38
ICMarketsSC-MT5-2
3.00 × 2
Top1Group-Live
5.40 × 10
Weltrade-Real
11.34 × 131
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This is Forex Scalping EA

LINK: https://www.mql5.com/en/market/product/137094?source=Site+Profile+Seller
Нет отзывов
2026.07.19 22:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.19 21:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 21:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 13:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 15:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.03.01 14:09
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.52% of days out of 487 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Forex Scalping LIVE
99 USD в месяц
128%
0
0
USD
266
USD
93
99%
581
75%
45%
1.25
0.29
USD
39%
1:500
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