- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
581
Прибыльных трейдов:
440 (75.73%)
Убыточных трейдов:
141 (24.27%)
Лучший трейд:
10.59 USD
Худший трейд:
-13.77 USD
Общая прибыль:
825.20 USD (55 431 pips)
Общий убыток:
-656.94 USD (43 183 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (33.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.05 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
45.15%
Макс. загрузка депозита:
19.26%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
3.10
Длинных трейдов:
321 (55.25%)
Коротких трейдов:
260 (44.75%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
0.29 USD
Средняя прибыль:
1.88 USD
Средний убыток:
-4.66 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-21.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.56 USD (3)
Прирост в месяц:
15.77%
Годовой прогноз:
191.37%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
54.32 USD (19.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.79% (54.32 USD)
По эквити:
38.52% (92.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|197
|EURUSD
|167
|USDJPY
|146
|AUDCAD
|42
|EURGBP
|17
|EURCHF
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-1
|EURUSD
|106
|USDJPY
|6
|AUDCAD
|30
|EURGBP
|10
|EURCHF
|17
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-619
|EURUSD
|3.7K
|USDJPY
|2K
|AUDCAD
|4.3K
|EURGBP
|1.7K
|EURCHF
|1.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.59 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +33.05 USD
Макс. убыток в серии: -21.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 8
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.00 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.00 × 2
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
This is Forex Scalping EA
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LINK: https://www.mql5.com/en/market/product/137094?source=Site+Profile+Seller
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
128%
0
0
USD
USD
266
USD
USD
93
99%
581
75%
45%
1.25
0.29
USD
USD
39%
1:500