当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。
- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
586
盈利交易:
443 (75.59%)
亏损交易:
143 (24.40%)
最好交易:
10.59 USD
最差交易:
-13.77 USD
毛利:
829.58 USD (55 826 pips)
毛利亏损:
-662.35 USD (43 729 pips)
最大连续赢利:
23 (33.05 USD)
最大连续盈利:
33.05 USD (23)
夏普比率:
0.11
交易活动:
46.16%
最大入金加载:
19.26%
最近交易:
29 几分钟前
每周交易:
24
平均持有时间:
18 小时
采收率:
3.08
长期交易:
324 (55.29%)
短期交易:
262 (44.71%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.29 USD
平均利润:
1.87 USD
平均损失:
-4.63 USD
最大连续失误:
4 (-21.94 USD)
最大连续亏损:
-28.56 USD (3)
每月增长:
12.53%
年度预测:
152.05%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
54.32 USD (19.50%)
相对跌幅:
结余:
22.79% (54.32 USD)
净值:
39.24% (103.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|198
|EURUSD
|168
|USDJPY
|146
|AUDCAD
|45
|EURGBP
|17
|EURCHF
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-7
|EURUSD
|109
|USDJPY
|6
|AUDCAD
|32
|EURGBP
|10
|EURCHF
|17
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-1.1K
|EURUSD
|3.8K
|USDJPY
|2K
|AUDCAD
|4.6K
|EURGBP
|1.7K
|EURCHF
|1.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.59 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +33.05 USD
最大连续亏损: -21.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
This is Forex Scalping EA
LINK: https://www.mql5.com/en/market/product/137094?source=Site+Profile+Seller
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