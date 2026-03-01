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Lo Thi Mai Loan

Forex Scalping LIVE

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4.6 (277)
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7 产品 14 信号 3 代码 3 评论
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可靠性
94
0 / 0 USD
增长自 2024 127%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500

当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。

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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
586
盈利交易:
443 (75.59%)
亏损交易:
143 (24.40%)
最好交易:
10.59 USD
最差交易:
-13.77 USD
毛利:
829.58 USD (55 826 pips)
毛利亏损:
-662.35 USD (43 729 pips)
最大连续赢利:
23 (33.05 USD)
最大连续盈利:
33.05 USD (23)
夏普比率:
0.11
交易活动:
46.16%
最大入金加载:
19.26%
最近交易:
29 几分钟前
每周交易:
24
平均持有时间:
18 小时
采收率:
3.08
长期交易:
324 (55.29%)
短期交易:
262 (44.71%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.29 USD
平均利润:
1.87 USD
平均损失:
-4.63 USD
最大连续失误:
4 (-21.94 USD)
最大连续亏损:
-28.56 USD (3)
每月增长:
12.53%
年度预测:
152.05%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
54.32 USD (19.50%)
相对跌幅:
结余:
22.79% (54.32 USD)
净值:
39.24% (103.80 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 198
EURUSD 168
USDJPY 146
AUDCAD 45
EURGBP 17
EURCHF 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -7
EURUSD 109
USDJPY 6
AUDCAD 32
EURGBP 10
EURCHF 17
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -1.1K
EURUSD 3.8K
USDJPY 2K
AUDCAD 4.6K
EURGBP 1.7K
EURCHF 1.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +10.59 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +33.05 USD
最大连续亏损: -21.94 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.13 × 8
Exness-MT5Real7
0.33 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-6
3.00 × 38
ICMarketsSC-MT5-2
3.00 × 2
Top1Group-Live
5.30 × 10
Weltrade-Real
11.34 × 137
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This is Forex Scalping EA

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没有评论
2026.08.12 17:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.12 09:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.12 08:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.19 22:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.19 21:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 21:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 13:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 15:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.03.01 14:09
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.52% of days out of 487 days of the signal's entire lifetime.
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