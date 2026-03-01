- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 205
Прибыльных трейдов:
655 (54.35%)
Убыточных трейдов:
550 (45.64%)
Лучший трейд:
52 289.16 HKD
Худший трейд:
-14 810.82 HKD
Общая прибыль:
795 624.61 HKD (933 144 pips)
Общий убыток:
-603 853.79 HKD (697 495 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (25 836.07 HKD)
Макс. прибыль в серии:
108 475.64 HKD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
15.46%
Макс. загрузка депозита:
10.57%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
51 минуту
Фактор восстановления:
2.59
Длинных трейдов:
738 (61.24%)
Коротких трейдов:
467 (38.76%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
159.15 HKD
Средняя прибыль:
1 214.69 HKD
Средний убыток:
-1 097.92 HKD
Макс. серия проигрышей:
12 (-22 085.21 HKD)
Макс. убыток в серии:
-33 275.83 HKD (5)
Прирост в месяц:
-5.01%
Годовой прогноз:
-60.82%
Алготрейдинг:
69%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
938.77 HKD
Максимальная:
73 904.53 HKD (29.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.51% (73 877.40 HKD)
По эквити:
7.20% (10 514.71 HKD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1161
|BTCUSD
|42
|AUDSGD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|25K
|BTCUSD
|-2
|AUDSGD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|145K
|BTCUSD
|91K
|AUDSGD
|-27
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +52 289.16 HKD
Худший трейд: -14 811 HKD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +25 836.07 HKD
Макс. убыток в серии: -22 085.21 HKD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.89 × 122
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
99K
HKD
HKD
46
69%
1 205
54%
15%
1.31
159.15
HKD
HKD
41%
1:500