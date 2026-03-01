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Сигналы / MetaTrader 5 / Break9XAUUSD 2C
Gar Hoe Gary Au

Break9XAUUSD 2C

Gar Hoe Gary Au
Gar Hoe Gary Au

Gar Hoe Gary Au

0 отзывов
Надежность
46 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 6%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 205
Прибыльных трейдов:
655 (54.35%)
Убыточных трейдов:
550 (45.64%)
Лучший трейд:
52 289.16 HKD
Худший трейд:
-14 810.82 HKD
Общая прибыль:
795 624.61 HKD (933 144 pips)
Общий убыток:
-603 853.79 HKD (697 495 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (25 836.07 HKD)
Макс. прибыль в серии:
108 475.64 HKD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
15.46%
Макс. загрузка депозита:
10.57%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
51 минуту
Фактор восстановления:
2.59
Длинных трейдов:
738 (61.24%)
Коротких трейдов:
467 (38.76%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
159.15 HKD
Средняя прибыль:
1 214.69 HKD
Средний убыток:
-1 097.92 HKD
Макс. серия проигрышей:
12 (-22 085.21 HKD)
Макс. убыток в серии:
-33 275.83 HKD (5)
Прирост в месяц:
-5.01%
Годовой прогноз:
-60.82%
Алготрейдинг:
69%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
938.77 HKD
Максимальная:
73 904.53 HKD (29.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.51% (73 877.40 HKD)
По эквити:
7.20% (10 514.71 HKD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1161
BTCUSD 42
AUDSGD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 25K
BTCUSD -2
AUDSGD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 145K
BTCUSD 91K
AUDSGD -27
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +52 289.16 HKD
Худший трейд: -14 811 HKD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +25 836.07 HKD
Макс. убыток в серии: -22 085.21 HKD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
0.89 × 122
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
еще 2...
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Нет отзывов
2026.08.05 11:56
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.92% of days out of 312 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 19:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 15:13
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.97% of days out of 305 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.22 15:07
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.01% of days out of 298 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 04:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.03 12:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 00:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.22 08:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 04:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.12 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 15:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.03 09:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.12 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.11 12:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.04 10:41
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.2% of days out of 219 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.30 13:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.30 10:39
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.26% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.29 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.29 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Break9XAUUSD 2C
999 USD в месяц
6%
0
0
USD
99K
HKD
46
69%
1 205
54%
15%
1.31
159.15
HKD
41%
1:500
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