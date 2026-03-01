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Gar Hoe Gary Au

Break9XAUUSD 2C

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ICMarketsSC-MT5-6
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交易:
1 226
盈利交易:
665 (54.24%)
亏损交易:
561 (45.76%)
最好交易:
52 289.16 HKD
最差交易:
-14 810.82 HKD
毛利:
806 887.06 HKD (938 078 pips)
毛利亏损:
-617 808.70 HKD (707 240 pips)
最大连续赢利:
20 (25 836.07 HKD)
最大连续盈利:
108 475.64 HKD (6)
夏普比率:
0.06
交易活动:
15.46%
最大入金加载:
10.57%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
51 分钟
采收率:
2.56
长期交易:
756 (61.66%)
短期交易:
470 (38.34%)
利润因子:
1.31
预期回报:
154.22 HKD
平均利润:
1 213.36 HKD
平均损失:
-1 101.26 HKD
最大连续失误:
12 (-22 085.21 HKD)
最大连续亏损:
-33 275.83 HKD (5)
每月增长:
-7.79%
年度预测:
-94.53%
算法交易:
68%
结余跌幅:
绝对:
938.77 HKD
最大值:
73 904.53 HKD (29.73%)
相对跌幅:
结余:
40.51% (73 877.40 HKD)
净值:
7.20% (10 514.71 HKD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1182
BTCUSD 42
AUDSGD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 24K
BTCUSD -2
AUDSGD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 140K
BTCUSD 91K
AUDSGD -27
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +52 289.16 HKD
最差交易: -14 811 HKD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +25 836.07 HKD
最大连续亏损: -22 085.21 HKD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
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Exness-MT5Real39
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Xellion-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
ICMarketsSC-MT5-6
0.89 × 122
FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
RoboForex-ECN
3.75 × 24
VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
TickmillUK-Live
10.88 × 85
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
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2026.08.13 00:43
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.88% of days out of 320 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.12 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 11:56
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.92% of days out of 312 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 19:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 15:13
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.97% of days out of 305 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.22 15:07
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.01% of days out of 298 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 04:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.03 12:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 00:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.22 08:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 04:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.12 08:05
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2026.06.05 15:01
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2026.06.03 09:15
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2026.05.12 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.11 12:09
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2026.05.04 10:41
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.2% of days out of 219 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.30 13:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.30 10:39
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.26% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
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信号
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订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
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杠杆
Break9XAUUSD 2C
每月999 USD
3%
0
0
USD
96K
HKD
46
68%
1 226
54%
15%
1.30
154.22
HKD
41%
1:500
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