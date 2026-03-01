- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
1 226
盈利交易:
665 (54.24%)
亏损交易:
561 (45.76%)
最好交易:
52 289.16 HKD
最差交易:
-14 810.82 HKD
毛利:
806 887.06 HKD (938 078 pips)
毛利亏损:
-617 808.70 HKD (707 240 pips)
最大连续赢利:
20 (25 836.07 HKD)
最大连续盈利:
108 475.64 HKD (6)
夏普比率:
0.06
交易活动:
15.46%
最大入金加载:
10.57%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
51 分钟
采收率:
2.56
长期交易:
756 (61.66%)
短期交易:
470 (38.34%)
利润因子:
1.31
预期回报:
154.22 HKD
平均利润:
1 213.36 HKD
平均损失:
-1 101.26 HKD
最大连续失误:
12 (-22 085.21 HKD)
最大连续亏损:
-33 275.83 HKD (5)
每月增长:
-7.79%
年度预测:
-94.53%
算法交易:
68%
结余跌幅:
绝对:
938.77 HKD
最大值:
73 904.53 HKD (29.73%)
相对跌幅:
结余:
40.51% (73 877.40 HKD)
净值:
7.20% (10 514.71 HKD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1182
|BTCUSD
|42
|AUDSGD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|24K
|BTCUSD
|-2
|AUDSGD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|140K
|BTCUSD
|91K
|AUDSGD
|-27
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +52 289.16 HKD
最差交易: -14 811 HKD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +25 836.07 HKD
最大连续亏损: -22 085.21 HKD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.89 × 122
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
3%
0
0
USD
USD
96K
HKD
HKD
46
68%
1 226
54%
15%
1.30
154.22
HKD
HKD
41%
1:500