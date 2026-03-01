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Всего трейдов:
208
Прибыльных трейдов:
169 (81.25%)
Убыточных трейдов:
39 (18.75%)
Лучший трейд:
600.25 USD
Худший трейд:
-2 429.79 USD
Общая прибыль:
14 174.35 USD (274 577 pips)
Общий убыток:
-14 896.47 USD (146 638 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (1 529.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 741.98 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
88.14%
Макс. загрузка депозита:
41.21%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
117 (56.25%)
Коротких трейдов:
91 (43.75%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-3.47 USD
Средняя прибыль:
83.87 USD
Средний убыток:
-381.96 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-939.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 429.79 USD (1)
Прирост в месяц:
-3.76%
Годовой прогноз:
-45.67%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
954.55 USD
Максимальная:
3 720.98 USD (78.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.43% (3 723.03 USD)
По эквити:
21.39% (3 905.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|38
|GBPCAD
|32
|AUDUSD
|20
|GBPAUD
|16
|GBPNZD
|14
|EURJPY
|12
|NZDCAD
|10
|CADJPY
|9
|EURUSD
|9
|EURAUD
|9
|USDCAD
|8
|GBPUSD
|6
|GBPCHF
|6
|AUDJPY
|4
|EURCAD
|3
|BTCUSD
|2
|DE40
|1
|ETHUSD
|1
|GBPJPY
|1
|JP225
|1
|US30
|1
|US500
|1
|USTEC
|1
|XAGUSD
|1
|XAUUSD
|1
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|1.7K
|GBPCAD
|-40
|AUDUSD
|709
|GBPAUD
|-1.3K
|GBPNZD
|-142
|EURJPY
|-3.4K
|NZDCAD
|1K
|CADJPY
|596
|EURUSD
|-60
|EURAUD
|-439
|USDCAD
|-520
|GBPUSD
|-9
|GBPCHF
|86
|AUDJPY
|182
|EURCAD
|-469
|BTCUSD
|-65
|DE40
|39
|ETHUSD
|-64
|GBPJPY
|37
|JP225
|88
|US30
|97
|US500
|430
|USTEC
|537
|XAGUSD
|125
|XAUUSD
|87
|EURGBP
|74
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|6.6K
|GBPCAD
|1.9K
|AUDUSD
|2.4K
|GBPAUD
|-6.1K
|GBPNZD
|129
|EURJPY
|-6.5K
|NZDCAD
|3K
|CADJPY
|2.2K
|EURUSD
|-296
|EURAUD
|-546
|USDCAD
|895
|GBPUSD
|263
|GBPCHF
|716
|AUDJPY
|715
|EURCAD
|-1.2K
|BTCUSD
|-52K
|DE40
|5.2K
|ETHUSD
|-2.5K
|GBPJPY
|94
|JP225
|49K
|US30
|26K
|US500
|13K
|USTEC
|78K
|XAGUSD
|1.8K
|XAUUSD
|4.6K
|EURGBP
|165
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +600.25 USD
Худший трейд: -2 430 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 529.60 USD
Макс. убыток в серии: -939.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Exness-MT5Real39
|0.33 × 3
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.54 × 157
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-5
|10.55 × 313
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.33 × 249
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
35
93%
208
81%
88%
0.95
-3.47
USD
USD
28%
1:100