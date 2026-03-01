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Thi Ngoc Tram Le

AOT ICMarket

Thi Ngoc Tram Le
Thi Ngoc Tram Le

Thi Ngoc Tram Le

4.4 (237)
Привет, я Ле — профессиональный алгоритмический трейдер из Вьетнама.
Я проектирую и разрабатываю продвинутые торговые стратегии, превращая их в мощных алгоритмических роботов для MetaTrader 5.
5 продуктов 8 сигналов 1 тема 2 комментария
0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 5%
ICMarketsSC-MT5-6
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
208
Прибыльных трейдов:
169 (81.25%)
Убыточных трейдов:
39 (18.75%)
Лучший трейд:
600.25 USD
Худший трейд:
-2 429.79 USD
Общая прибыль:
14 174.35 USD (274 577 pips)
Общий убыток:
-14 896.47 USD (146 638 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (1 529.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 741.98 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
88.14%
Макс. загрузка депозита:
41.21%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
117 (56.25%)
Коротких трейдов:
91 (43.75%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-3.47 USD
Средняя прибыль:
83.87 USD
Средний убыток:
-381.96 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-939.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 429.79 USD (1)
Прирост в месяц:
-3.76%
Годовой прогноз:
-45.67%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
954.55 USD
Максимальная:
3 720.98 USD (78.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.43% (3 723.03 USD)
По эквити:
21.39% (3 905.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 38
GBPCAD 32
AUDUSD 20
GBPAUD 16
GBPNZD 14
EURJPY 12
NZDCAD 10
CADJPY 9
EURUSD 9
EURAUD 9
USDCAD 8
GBPUSD 6
GBPCHF 6
AUDJPY 4
EURCAD 3
BTCUSD 2
DE40 1
ETHUSD 1
GBPJPY 1
JP225 1
US30 1
US500 1
USTEC 1
XAGUSD 1
XAUUSD 1
EURGBP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 1.7K
GBPCAD -40
AUDUSD 709
GBPAUD -1.3K
GBPNZD -142
EURJPY -3.4K
NZDCAD 1K
CADJPY 596
EURUSD -60
EURAUD -439
USDCAD -520
GBPUSD -9
GBPCHF 86
AUDJPY 182
EURCAD -469
BTCUSD -65
DE40 39
ETHUSD -64
GBPJPY 37
JP225 88
US30 97
US500 430
USTEC 537
XAGUSD 125
XAUUSD 87
EURGBP 74
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 6.6K
GBPCAD 1.9K
AUDUSD 2.4K
GBPAUD -6.1K
GBPNZD 129
EURJPY -6.5K
NZDCAD 3K
CADJPY 2.2K
EURUSD -296
EURAUD -546
USDCAD 895
GBPUSD 263
GBPCHF 716
AUDJPY 715
EURCAD -1.2K
BTCUSD -52K
DE40 5.2K
ETHUSD -2.5K
GBPJPY 94
JP225 49K
US30 26K
US500 13K
USTEC 78K
XAGUSD 1.8K
XAUUSD 4.6K
EURGBP 165
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +600.25 USD
Худший трейд: -2 430 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 529.60 USD
Макс. убыток в серии: -939.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Exness-MT5Real39
0.33 × 3
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
1.54 × 157
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
Top1Group-Live
5.40 × 10
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsEU-MT5-5
10.55 × 313
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 131
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.33 × 249
еще 4...
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Нет отзывов
2026.05.27 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 23:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.26 21:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.75% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AOT ICMarket
40 USD в месяц
5%
0
0
USD
16K
USD
35
93%
208
81%
88%
0.95
-3.47
USD
28%
1:100
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