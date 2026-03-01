- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
208
盈利交易:
169 (81.25%)
亏损交易:
39 (18.75%)
最好交易:
600.25 USD
最差交易:
-2 429.79 USD
毛利:
14 174.35 USD (274 577 pips)
毛利亏损:
-14 896.47 USD (146 638 pips)
最大连续赢利:
26 (1 529.60 USD)
最大连续盈利:
1 741.98 USD (9)
夏普比率:
0.04
交易活动:
85.04%
最大入金加载:
41.21%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.19
长期交易:
117 (56.25%)
短期交易:
91 (43.75%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-3.47 USD
平均利润:
83.87 USD
平均损失:
-381.96 USD
最大连续失误:
5 (-939.36 USD)
最大连续亏损:
-2 429.79 USD (1)
每月增长:
-5.75%
年度预测:
-69.75%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
954.55 USD
最大值:
3 720.98 USD (78.06%)
相对跌幅:
结余:
28.43% (3 723.03 USD)
净值:
21.39% (3 905.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|38
|GBPCAD
|32
|AUDUSD
|20
|GBPAUD
|16
|GBPNZD
|14
|EURJPY
|12
|NZDCAD
|10
|CADJPY
|9
|EURUSD
|9
|EURAUD
|9
|USDCAD
|8
|GBPUSD
|6
|GBPCHF
|6
|AUDJPY
|4
|EURCAD
|3
|BTCUSD
|2
|DE40
|1
|ETHUSD
|1
|GBPJPY
|1
|JP225
|1
|US30
|1
|US500
|1
|USTEC
|1
|XAGUSD
|1
|XAUUSD
|1
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|1.7K
|GBPCAD
|-40
|AUDUSD
|709
|GBPAUD
|-1.3K
|GBPNZD
|-142
|EURJPY
|-3.4K
|NZDCAD
|1K
|CADJPY
|596
|EURUSD
|-60
|EURAUD
|-439
|USDCAD
|-520
|GBPUSD
|-9
|GBPCHF
|86
|AUDJPY
|182
|EURCAD
|-469
|BTCUSD
|-65
|DE40
|39
|ETHUSD
|-64
|GBPJPY
|37
|JP225
|88
|US30
|97
|US500
|430
|USTEC
|537
|XAGUSD
|125
|XAUUSD
|87
|EURGBP
|74
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|6.6K
|GBPCAD
|1.9K
|AUDUSD
|2.4K
|GBPAUD
|-6.1K
|GBPNZD
|129
|EURJPY
|-6.5K
|NZDCAD
|3K
|CADJPY
|2.2K
|EURUSD
|-296
|EURAUD
|-546
|USDCAD
|895
|GBPUSD
|263
|GBPCHF
|716
|AUDJPY
|715
|EURCAD
|-1.2K
|BTCUSD
|-52K
|DE40
|5.2K
|ETHUSD
|-2.5K
|GBPJPY
|94
|JP225
|49K
|US30
|26K
|US500
|13K
|USTEC
|78K
|XAGUSD
|1.8K
|XAUUSD
|4.6K
|EURGBP
|165
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +600.25 USD
最差交易: -2 430 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 529.60 USD
最大连续亏损: -939.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Exness-MT5Real39
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.54 × 157
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
Top1Group-Live
|5.30 × 10
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-5
|10.55 × 313
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 137
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.33 × 249
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
5%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
35
93%
208
81%
85%
0.95
-3.47
USD
USD
28%
1:100