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Thi Ngoc Tram Le

AOT ICMarket

Thi Ngoc Tram Le
Thi Ngoc Tram Le

Thi Ngoc Tram Le

4.4 (237)
你好，我是Le——来自越南的专业算法交易员。

我设计和开发先进的交易策略，将它们转化为MetaTrader 5的强大算法机器人。
我的热情在于将市场洞察与技术相结合，创建精确且稳定的自动化交易系统。
5 产品 8 信号 1 主题 2 评论
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交易:
208
盈利交易:
169 (81.25%)
亏损交易:
39 (18.75%)
最好交易:
600.25 USD
最差交易:
-2 429.79 USD
毛利:
14 174.35 USD (274 577 pips)
毛利亏损:
-14 896.47 USD (146 638 pips)
最大连续赢利:
26 (1 529.60 USD)
最大连续盈利:
1 741.98 USD (9)
夏普比率:
0.04
交易活动:
85.04%
最大入金加载:
41.21%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.19
长期交易:
117 (56.25%)
短期交易:
91 (43.75%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-3.47 USD
平均利润:
83.87 USD
平均损失:
-381.96 USD
最大连续失误:
5 (-939.36 USD)
最大连续亏损:
-2 429.79 USD (1)
每月增长:
-5.75%
年度预测:
-69.75%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
954.55 USD
最大值:
3 720.98 USD (78.06%)
相对跌幅:
结余:
28.43% (3 723.03 USD)
净值:
21.39% (3 905.17 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 38
GBPCAD 32
AUDUSD 20
GBPAUD 16
GBPNZD 14
EURJPY 12
NZDCAD 10
CADJPY 9
EURUSD 9
EURAUD 9
USDCAD 8
GBPUSD 6
GBPCHF 6
AUDJPY 4
EURCAD 3
BTCUSD 2
DE40 1
ETHUSD 1
GBPJPY 1
JP225 1
US30 1
US500 1
USTEC 1
XAGUSD 1
XAUUSD 1
EURGBP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 1.7K
GBPCAD -40
AUDUSD 709
GBPAUD -1.3K
GBPNZD -142
EURJPY -3.4K
NZDCAD 1K
CADJPY 596
EURUSD -60
EURAUD -439
USDCAD -520
GBPUSD -9
GBPCHF 86
AUDJPY 182
EURCAD -469
BTCUSD -65
DE40 39
ETHUSD -64
GBPJPY 37
JP225 88
US30 97
US500 430
USTEC 537
XAGUSD 125
XAUUSD 87
EURGBP 74
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 6.6K
GBPCAD 1.9K
AUDUSD 2.4K
GBPAUD -6.1K
GBPNZD 129
EURJPY -6.5K
NZDCAD 3K
CADJPY 2.2K
EURUSD -296
EURAUD -546
USDCAD 895
GBPUSD 263
GBPCHF 716
AUDJPY 715
EURCAD -1.2K
BTCUSD -52K
DE40 5.2K
ETHUSD -2.5K
GBPJPY 94
JP225 49K
US30 26K
US500 13K
USTEC 78K
XAGUSD 1.8K
XAUUSD 4.6K
EURGBP 165
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +600.25 USD
最差交易: -2 430 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 529.60 USD
最大连续亏损: -939.36 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Xellion-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Exness-MT5Real39
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
1.54 × 157
FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
RoboForex-ECN
3.75 × 24
Top1Group-Live
5.30 × 10
VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsEU-MT5-5
10.55 × 313
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 137
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.33 × 249
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2026.08.12 13:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.11 19:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.27 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 23:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.26 21:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.75% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
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EA交易
交易
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PF
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AOT ICMarket
每月40 USD
5%
0
0
USD
16K
USD
35
93%
208
81%
85%
0.95
-3.47
USD
28%
1:100
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