- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 990
Прибыльных трейдов:
1 443 (72.51%)
Убыточных трейдов:
547 (27.49%)
Лучший трейд:
1 883.07 USD
Худший трейд:
-896.96 USD
Общая прибыль:
16 120.99 USD (2 059 471 pips)
Общий убыток:
-15 508.57 USD (2 367 241 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (159.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 060.13 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
82.63%
Макс. загрузка депозита:
95.01%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
276
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
1 088 (54.67%)
Коротких трейдов:
902 (45.33%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.31 USD
Средняя прибыль:
11.17 USD
Средний убыток:
-28.35 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-106.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 326.36 USD (11)
Прирост в месяц:
-0.59%
Годовой прогноз:
-7.14%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 578.34 USD
Максимальная:
6 044.03 USD (29.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.82% (6 044.03 USD)
По эквити:
23.13% (10 828.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|575
|EURUSDp
|448
|AUDCADp
|389
|NZDCADp
|108
|USDJPYp
|95
|EURJPYp
|77
|AUDNZDp
|59
|EURCHFp
|54
|AUDUSDp
|45
|GBPCADp
|43
|USDCADp
|35
|EURAUDp
|27
|USA100
|23
|GBPUSDp
|9
|XAGUSDp
|2
|USA30
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDp
|-2K
|EURUSDp
|690
|AUDCADp
|700
|NZDCADp
|334
|USDJPYp
|74
|EURJPYp
|74
|AUDNZDp
|517
|EURCHFp
|-41
|AUDUSDp
|37
|GBPCADp
|81
|USDCADp
|45
|EURAUDp
|43
|USA100
|14
|GBPUSDp
|34
|XAGUSDp
|18
|USA30
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDp
|-332K
|EURUSDp
|10K
|AUDCADp
|2.3K
|NZDCADp
|-13K
|USDJPYp
|8.9K
|EURJPYp
|3.3K
|AUDNZDp
|-5K
|EURCHFp
|-5K
|AUDUSDp
|-1.2K
|GBPCADp
|4K
|USDCADp
|1K
|EURAUDp
|2.1K
|USA100
|17K
|GBPUSDp
|1K
|XAGUSDp
|184
|USA30
|800
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 883.07 USD
Худший трейд: -897 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +159.27 USD
Макс. убыток в серии: -106.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SterlingGentTrading-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
44K
USD
USD
42
99%
1 990
72%
83%
1.03
0.31
USD
USD
23%
1:100