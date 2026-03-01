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Algoritmic Capital, Ltd.

SGT FX FUND

Algoritmic Capital, Ltd.
Algoritmic Capital, Ltd.

Algoritmic Capital, Ltd.

4.4 (20)
Algoritmic Capital - поставщик финансовых услуг, специализирующийся на алгоритмических торговых системах и образовательных услугах для активных трейдеров.
6 продуктов 12 сигналов 5 комментариев
0 отзывов
Надежность
42 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 10%
SterlingGentTrading-Live
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 990
Прибыльных трейдов:
1 443 (72.51%)
Убыточных трейдов:
547 (27.49%)
Лучший трейд:
1 883.07 USD
Худший трейд:
-896.96 USD
Общая прибыль:
16 120.99 USD (2 059 471 pips)
Общий убыток:
-15 508.57 USD (2 367 241 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (159.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 060.13 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
82.63%
Макс. загрузка депозита:
95.01%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
276
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
1 088 (54.67%)
Коротких трейдов:
902 (45.33%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.31 USD
Средняя прибыль:
11.17 USD
Средний убыток:
-28.35 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-106.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 326.36 USD (11)
Прирост в месяц:
-0.59%
Годовой прогноз:
-7.14%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 578.34 USD
Максимальная:
6 044.03 USD (29.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.82% (6 044.03 USD)
По эквити:
23.13% (10 828.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDp 575
EURUSDp 448
AUDCADp 389
NZDCADp 108
USDJPYp 95
EURJPYp 77
AUDNZDp 59
EURCHFp 54
AUDUSDp 45
GBPCADp 43
USDCADp 35
EURAUDp 27
USA100 23
GBPUSDp 9
XAGUSDp 2
USA30 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDp -2K
EURUSDp 690
AUDCADp 700
NZDCADp 334
USDJPYp 74
EURJPYp 74
AUDNZDp 517
EURCHFp -41
AUDUSDp 37
GBPCADp 81
USDCADp 45
EURAUDp 43
USA100 14
GBPUSDp 34
XAGUSDp 18
USA30 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDp -332K
EURUSDp 10K
AUDCADp 2.3K
NZDCADp -13K
USDJPYp 8.9K
EURJPYp 3.3K
AUDNZDp -5K
EURCHFp -5K
AUDUSDp -1.2K
GBPCADp 4K
USDCADp 1K
EURAUDp 2.1K
USA100 17K
GBPUSDp 1K
XAGUSDp 184
USA30 800
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 883.07 USD
Худший трейд: -897 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +159.27 USD
Макс. убыток в серии: -106.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SterlingGentTrading-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.05 10:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.05% of days out of 287 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SGT FX FUND
999 USD в месяц
10%
0
0
USD
44K
USD
42
99%
1 990
72%
83%
1.03
0.31
USD
23%
1:100
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